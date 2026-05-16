Állati jó nyaralás: 6 különleges helyszín a Balatonnál, ha valami extrára vágytok

A Balaton környéke a strandoláson túl is számos izgalmas felfedeznivalót kínál, különösen a természetbarátok számára.

A déli és az északi parton egyaránt találunk különleges vadasparkokat, madárkerteket és interaktív bemutatóhelyeket.

Ezek a helyszínek tökéletes programot nyújtanak borús időben vagy akkor is, ha aktív családi kikapcsolódásra vágyunk.

A Balaton nem csak a strandolásról és a lángosról szól. Ha egy kis változatosságra vágysz, vagy a családdal keresel felejthetetlen élményeket, a legjobb állatos programok a Balatonnál garantáltan kikapcsolnak, így érdemes körülnézned a környék vadasparkjai és rezervátumai között. Összegyűjtöttük neked azt a 6 helyszínt, amit semmiképp ne hagyj ki, ha a tónál jársz!

Felejthetetlen állatos programok a Balatonnál: testközeli találkozás a természet lakóival

Fotó: kristof lauwers / shutterstock

Állatos programok a Balatonnál

1. Veszprémi Állatkert

A parttól mindössze 15 km-re fekvő Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark hazánk egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező, mégis legmodernebb állatkertje. A völgyben és a dombtetőn elterülő parkban olyan különlegességeket láthatsz, mint a vörös pandák, a hópárducok vagy a pápaszemes pingvinek. A hatalmas Afrika-szavanna kifutó mellett itt találod az ország egyik legnagyobb Dinó Parkját is, ami a gyerekek abszolút kedvence. Szerintünk ez a legizgalmasabb állatos program a Balatonnál.

2. Bodorka Vízivilág Látogatóközpont – Balatonfüred

Kíváncsi vagy, mi úszkál a lábad alatt, amikor a Balatonban mártózol? A füredi Tagore sétányon található Bodorka Látogatóközpontban 15 édesvízi akvárium mutatja be a tó teljes halállományát a kecsegétől a süllőig. Emellett külön akváriumokban az Adria élővilágába is beleshetsz. Ez a legjobb választás akkor is, ha beborul az ég, hiszen a kiállítás teljesen fedett és interaktív, így a gyerekek különösen élvezni fogják.

3. Balatoni Madárkert – Kereki

A déli part egyik rejtett kincse ez a különleges díszmadárpark. Európai szinten is kiemelkedően sok madárfajjal találkozhatsz: egzotikus papagájok, színpompás fácánok és pávák várnak rád. A szakvezetéses túrákon rengeteg érdekességet tudhatsz meg a madarak sokszínű világáról. A madarak mellett törpenyuszik, pónik és törpesünök is felbukkannak, akiket meghatározott időpontokban meg is lehet simogatni vagy etetni.