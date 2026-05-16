Állati jó nyaralás: 6 különleges helyszín a Balatonnál, ha valami extrára vágytok

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 11:15
A magyar tenger környéke sokkal többet tartogat a strandolásnál. Ha szeretnétek testközelből megismerni a természetet, a legjobb állatos programok a Balatonnál várnak rátok! Ha különleges állatokkal találkoznátok, ezeket a helyeket mindenképpen érdemes felkeresnetek a tó környékén a vakáció alatt.
Porosz Viktória
  • A Balaton környéke a strandoláson túl is számos izgalmas felfedeznivalót kínál, különösen a természetbarátok számára.
  • A déli és az északi parton egyaránt találunk különleges vadasparkokat, madárkerteket és interaktív bemutatóhelyeket.
  • Ezek a helyszínek tökéletes programot nyújtanak borús időben vagy akkor is, ha aktív családi kikapcsolódásra vágyunk.

A Balaton nem csak a strandolásról és a lángosról szól. Ha egy kis változatosságra vágysz, vagy a családdal keresel felejthetetlen élményeket, a legjobb állatos programok a Balatonnál garantáltan kikapcsolnak, így érdemes körülnézned a környék vadasparkjai és rezervátumai között. Összegyűjtöttük neked azt a 6 helyszínt, amit semmiképp ne hagyj ki, ha a tónál jársz!

Állatos programok a Balatonnál, Kis-Balaton, bivalyrezervátum
Felejthetetlen állatos programok a Balatonnál: testközeli találkozás a természet lakóival
Fotó: kristof lauwers /   shutterstock

Állatos programok a Balatonnál

1. Veszprémi Állatkert 

A parttól mindössze 15 km-re fekvő Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark hazánk egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező, mégis legmodernebb állatkertje. A völgyben és a dombtetőn elterülő parkban olyan különlegességeket láthatsz, mint a vörös pandák, a hópárducok vagy a pápaszemes pingvinek. A hatalmas Afrika-szavanna kifutó mellett itt találod az ország egyik legnagyobb Dinó Parkját is, ami a gyerekek abszolút kedvence. Szerintünk ez a legizgalmasabb állatos program a Balatonnál.

2. Bodorka Vízivilág Látogatóközpont – Balatonfüred

Kíváncsi vagy, mi úszkál a lábad alatt, amikor a Balatonban mártózol? A füredi Tagore sétányon található Bodorka Látogatóközpontban 15 édesvízi akvárium mutatja be a tó teljes halállományát a kecsegétől a süllőig. Emellett külön akváriumokban az Adria élővilágába is beleshetsz. Ez a legjobb választás akkor is, ha beborul az ég, hiszen a kiállítás teljesen fedett és interaktív, így a gyerekek különösen élvezni fogják.

3. Balatoni Madárkert – Kereki

A déli part egyik rejtett kincse ez a különleges díszmadárpark. Európai szinten is kiemelkedően sok madárfajjal találkozhatsz: egzotikus papagájok, színpompás fácánok és pávák várnak rád. A szakvezetéses túrákon rengeteg érdekességet tudhatsz meg a madarak sokszínű világáról. A madarak mellett törpenyuszik, pónik és törpesünök is felbukkannak, akiket meghatározott időpontokban meg is lehet simogatni vagy etetni.

4. Kápolnapusztai Bivalyrezervátum a Kis-Balatonnál

Zalakomár és Balatonmagyaród között találod az ország legnagyobb látogatható bivalycsordáját. Itt nem csak a dagonyázó patásokat figyelheted meg a kilátóból, hanem fürgén futkározó ürgéket is láthatsz. A rezervátumon kitáblázott sétaút vezet végig, ha nem akarsz gyalogolni, dzsipes legelőtúrán is bejárhatod a rezervátumot, a végén pedig az állatsimogatóban kecskékkel és szamarakkal barátkozhatsz.

5. Szántódpusztai Majorság

A néhány éve teljesen megújult majorság egy igazi időutazás. Ez egy élő udvar, ahol a 18-19. századi falusi élet elevenedik meg a szemed előtt. A felújított lovaspálya, a tematikus játszótér és a Kneipp-ösvény mellett lovakkal és egyéb majorsági állatokkal is találkozhatsz az istállók környékén. A majorság egész évben változatos fesztiváloknak és hagyományőrző napoknak ad otthont, így mindig találsz valamilyen újdonságot.

6. Salföldi Major a Káli-medencében

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park szívében fekvő major a nyugalom szigete. Itt testközelből láthatsz őshonos magyar állatokat: rackajuhot, szürkemarhát, mangalicát és olyan okos pásztorkutyákat, mint a puli, a pumi vagy a mudi. A fűszer- és gyógynövénykert illata, valamint a lovaglási lehetőség teszi teljessé a kirándulást ebben a festői környezetben. 

Nézd meg videón a Salföldi Majort:

 

Hasznos Bors-tipp

Indulás előtt érdemes ránézned a helyszínek hivatalos oldalára az aktuális nyitvatartás és a látványetetések időpontjai miatt! 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
