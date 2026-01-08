10 jel, ami arra utal, hogy problémád van az alkohollal

Az alkoholfogyasztás hirtelen megnövekedése könnyedén alkoholizmushoz vezethet. S bár vége a karácsonyi, évvégi időszaknak, nem biztos, hogy jó jel az, ha még mindig túlzott alkohol mennyiséget fogyasztasz. Egy orvos elárulta, mik azok a jelek, amelyek azt jelzik, hogy ideje egy kis időre felhagyni az alkoholfogyasztással.

A túlzott alkoholfogyasztás nem csak az egészségedet, de a kapcsolataidat is könnyedén tönkre teheti

Fotó: simon jhuan / Shutterstock

Az alkoholfogyasztás könnyedén átválthat függőséggé

Beköszöntött a január, véget ért az ünnepi időszak, ezzel együttesen sokan vágják bele magukat a „száraz január” névre hallgató kezdeményezésbe, amelynek lényege, hogy az év első hónapjában egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt. Ha te is több alkoholt fogyasztottál az ünnepek alatt, akkor nincs miért aggódnod, azonban, ha a hasonló mennyiségű alkoholfogyasztás nem marad alább, akkor sajnos a függőség határán lebegsz.

Dr. Jeevan Fernando, az Alcohol Change UK idei hivatalos Dry January Doctor (Száraz Január Orvos) programjának résztvevője 10 olyan jelre hívja fel a figyelmet, amely arra ösztönöz, hogy ideje lenne visszavenned, esetlegesen alább hagynod a túlzott alkoholfogyasztással.

Az UNILAD-nak nyilatkozva Dr. Fernando a következőket mondta ezekről a jelekről:

A jelek, amelyekre érdemes figyelni: többet iszunk, mint amit terveztünk vagy szándékoztunk, az alkoholra támaszkodunk a kikapcsolódáshoz vagy a problémák kezeléséhez, bűntudatot vagy aggodalmat érzünk az ivászatunk miatt, vagy nehezen tudjuk csökkenteni az alkoholfogyasztásunkat, még akkor is, ha szeretnénk. Ha az alkohol inkább szokásnak vagy szükségletnek tűnik, mint választásnak, akkor talán ideje megállni és elgondolkodni.

A szakértő továbbá elmondta, hogy az alkoholnak a kívántnál nagyobb hatása van az életünkre, főleg, ha többet iszunk, mint egy-egy pohárka, nem emlékszünk, mikor volt az utolsó alkoholmentes napunk, azon gondolkodunk, honnan szerezhetjük be a következőt, elrejtjük az alkoholt a családunk elől, és hazudunk vagy védekezően viselkedünk az ivási szokásainkkal kapcsolatban.

A segítség kérés sosem lesz probléma

A szakértő felhívta a figyelmet egy alkalmazásra is, amely a Try Dry nevet viseli, ennek segítségével könnyedén figyelheted az alkoholfogyasztásod mennyiségét.