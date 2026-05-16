Pánik vagy óvatosság? Ismét megszólalt a WHO az Európába érkező hantavírus miatt

Az elmúlt napokban Európa-szerte feszült figyelem kíséri az MV Hondius nevű holland óceánjáró utasainak sorsát. A hajó az Atlanti-óceán déli részén járt amikor a fedélzeten megjelent a hantavírus. A kór eddig 11 megbetegedést okozott, és sajnálatos módon már három halálos áldozatot követelt. A hajót a spanyolországi Tenerifén sikeresen evakuálták, ám a hazaszállított utasok köréből érkező friss hírek aggodalomra adnak okot.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a hantavírus további fertőzéseket fog okozni / Fotó: Gustavo Fring / Pexels (illusztráció)

A francia egészségügyi hatóságok megerősítették, hogy egy Párizsban kezelt nő állapota válságosra fordult, a spanyol orvosok pedig egy újabb utasnál mutatták ki a vírust. Mivel a betegek európai nagyvárosok kórházaiba kerültek, sokakban felmerült a kérdés:

megállítható a fertőzés a határokon, vagy a hantavírus szabadon elterjedhet az európai lakosság körében?

Miért kongatja a vészharangot a WHO?

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója legfrissebb nyilatkozatában arra szólította fel az érintett országokat, hogy készüljenek fel a további hantavírus-megbetegedések azonosítására. A figyelmeztetés oka a vírus viszonylag hosszú, akár több hetes lappangási ideje.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a laboratóriumi vizsgálatok szerint a fertőzéseket a hantavírus úgynevezett Andes törzse okozza. Míg a legtöbb hantavírus kizárólag rágcsálók ürülékével, belégzés útján terjed, a hantavírus ezen törzse az egyetlen ismert variáns, amely emberről emberre is képes terjedni.

Ez a tulajdonsága magyarázza, miért tudott a fertőzés ilyen gyorsan végigsöpörni a luxushajó zárt közösségén.

Akkor most elkezdhetünk aggódni a hantavírus miatt?

Bár a klinikai képek súlyosak, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és a WHO egybehangzó véleménye szerint

a lakosságot fenyegető általános kockázat továbbra is nagyon alacsony.

Ezt a megállapítást az alábbi tényekre alapozzák:

Szoros kontaktus szükséges: Az emberről emberre történő terjedéshez rendkívül szoros, tartós fizikai érintkezés kell. Nem egy agresszíven, cseppfertőzéssel terjedő légúti vírusról van szó, mint a Covid-19.

Nem egy agresszíven, cseppfertőzéssel terjedő légúti vírusról van szó, mint a Covid-19. Zárt láncolat: A nemzetközi egészségügyi hatóságok példás gyorsasággal reagáltak . A hajó minden egyes utasát és a velük kapcsolatba került személyeket szigorú, megfigyelt karanténba helyezték.

A nemzetközi egészségügyi hatóságok . A hajó minden egyes utasát és a velük kapcsolatba került személyeket szigorú, megfigyelt karanténba helyezték. Ellenőrzött védekezés: A fertőzési láncolatot sikerült egy zárt körön belül tartani , így a vírusnak nincs lehetősége szabadon terjedni az utcákon.

A WHO szakértői szerint a hatóságok urai a helyzetnek. A lakosságnak nincs oka a pánikra, a kormányok részéről kért felkészültség pedig a precíz és felelősségteljes járványügyi védekezés része, nem pedig egy közelgő katasztrófa előszele.