KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Mózes, Botond névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pánik vagy óvatosság? Ismét megszólalt a WHO az Európába érkező hantavírus miatt

hantavírus
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 10:30
járványfertőzésWHO
Kritikusra fordult a Párizsban ápolt francia nő állapota, miközben Spanyolországban újabb pozitív esetet azonosítottak. A megbetegedések egy Atlanti-óceánon közlekedő expedíciós hajóról indultak el. Bár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már fokozott óvatosságra inti a kormányokat, a szakértők szerint egyelőre nincs okunk globális pánikra a hantavírus miatt.
GUY
A szerző cikkei

Az elmúlt napokban Európa-szerte feszült figyelem kíséri az MV Hondius nevű holland óceánjáró utasainak sorsát. A hajó az Atlanti-óceán déli részén járt amikor a fedélzeten megjelent a hantavírus. A kór eddig 11 megbetegedést okozott, és sajnálatos módon már három halálos áldozatot követelt. A hajót a spanyolországi Tenerifén sikeresen evakuálták, ám a hazaszállított utasok köréből érkező friss hírek aggodalomra adnak okot.

hantavírus
Az Egészségügyi Világszervezet szerint a hantavírus további fertőzéseket fog okozni / Fotó: Gustavo Fring / Pexels (illusztráció)

A francia egészségügyi hatóságok megerősítették, hogy egy Párizsban kezelt nő állapota válságosra fordult, a spanyol orvosok pedig egy újabb utasnál mutatták ki a vírust. Mivel a betegek európai nagyvárosok kórházaiba kerültek, sokakban felmerült a kérdés: 

megállítható a fertőzés a határokon, vagy a hantavírus szabadon elterjedhet az európai lakosság körében?

Miért kongatja a vészharangot a WHO?

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója legfrissebb nyilatkozatában arra szólította fel az érintett országokat, hogy készüljenek fel a további hantavírus-megbetegedések azonosítására. A figyelmeztetés oka a vírus viszonylag hosszú, akár több hetes lappangási ideje.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a laboratóriumi vizsgálatok szerint a fertőzéseket a hantavírus úgynevezett Andes törzse okozza. Míg a legtöbb hantavírus kizárólag rágcsálók ürülékével, belégzés útján terjed, a hantavírus ezen törzse az egyetlen ismert variáns, amely emberről emberre is képes terjedni.

Ez a tulajdonsága magyarázza, miért tudott a fertőzés ilyen gyorsan végigsöpörni a luxushajó zárt közösségén.

Akkor most elkezdhetünk aggódni a hantavírus miatt?

Bár a klinikai képek súlyosak, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és a WHO egybehangzó véleménye szerint 

a lakosságot fenyegető általános kockázat továbbra is nagyon alacsony.

Ezt a megállapítást az alábbi tényekre alapozzák:

  • Szoros kontaktus szükséges: Az emberről emberre történő terjedéshez rendkívül szoros, tartós fizikai érintkezés kell. Nem egy agresszíven, cseppfertőzéssel terjedő légúti vírusról van szó, mint a Covid-19.
  • Zárt láncolat: A nemzetközi egészségügyi hatóságok példás gyorsasággal reagáltak. A hajó minden egyes utasát és a velük kapcsolatba került személyeket szigorú, megfigyelt karanténba helyezték.
  • Ellenőrzött védekezés: A fertőzési láncolatot sikerült egy zárt körön belül tartani, így a vírusnak nincs lehetősége szabadon terjedni az utcákon.

A WHO szakértői szerint a hatóságok urai a helyzetnek. A lakosságnak nincs oka a pánikra, a kormányok részéről kért felkészültség pedig a precíz és felelősségteljes járványügyi védekezés része, nem pedig egy közelgő katasztrófa előszele.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu