Pánik vagy óvatosság? Ismét megszólalt a WHO az Európába érkező hantavírus miatt

Az elmúlt napokban Európa-szerte feszült figyelem kíséri az MV Hondius nevű holland óceánjáró utasainak sorsát. A hajó az Atlanti-óceán déli részén járt amikor a fedélzeten megjelent a hantavírus. A kór eddig 11 megbetegedést okozott, és sajnálatos módon már három halálos áldozatot követelt. A hajót a spanyolországi Tenerifén sikeresen evakuálták, ám a hazaszállított utasok köréből érkező friss hírek aggodalomra adnak okot.
A francia egészségügyi hatóságok megerősítették, hogy egy Párizsban kezelt nő állapota válságosra fordult, a spanyol orvosok pedig egy újabb utasnál mutatták ki a vírust. Mivel a betegek európai nagyvárosok kórházaiba kerültek, sokakban felmerült a kérdés:
megállítható a fertőzés a határokon, vagy a hantavírus szabadon elterjedhet az európai lakosság körében?
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója legfrissebb nyilatkozatában arra szólította fel az érintett országokat, hogy készüljenek fel a további hantavírus-megbetegedések azonosítására. A figyelmeztetés oka a vírus viszonylag hosszú, akár több hetes lappangási ideje.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a laboratóriumi vizsgálatok szerint a fertőzéseket a hantavírus úgynevezett Andes törzse okozza. Míg a legtöbb hantavírus kizárólag rágcsálók ürülékével, belégzés útján terjed, a hantavírus ezen törzse az egyetlen ismert variáns, amely emberről emberre is képes terjedni.
Ez a tulajdonsága magyarázza, miért tudott a fertőzés ilyen gyorsan végigsöpörni a luxushajó zárt közösségén.
Bár a klinikai képek súlyosak, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és a WHO egybehangzó véleménye szerint
a lakosságot fenyegető általános kockázat továbbra is nagyon alacsony.
Ezt a megállapítást az alábbi tényekre alapozzák:
A WHO szakértői szerint a hatóságok urai a helyzetnek. A lakosságnak nincs oka a pánikra, a kormányok részéről kért felkészültség pedig a precíz és felelősségteljes járványügyi védekezés része, nem pedig egy közelgő katasztrófa előszele.
