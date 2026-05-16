Kiderült, mi lesz Orbán Viktor 38 milliós végkielégítésének a sorsa – fotó

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, Gulyás Gergely a napokban bejelentette, hogy a leköszönő miniszterek és kormánytagok a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Most Orbán Viktor is döntést hozott.

Orbán Viktor is jótékony célokra ajánlotta fel a végkielégítését

Azóta pedig már az is kiderült, hogy a kárpátaljai Nagydobronyban működő Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak ajánlották fel a milliós összegeket, melynek vezetője így nyilatkozott a történtekről:

Ez egy csoda. És nekünk szükségünk van csodákra!

Most pedig az is kiderült, hogy Orbán Viktor is felajánlja a 38 millió forintos végkielégítését, a volt miniszterelnök szintén a Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak tette meg a felajánlást.

A frissen hivatalba lépett miniszterelnök szamárságokat beszél. A leköszönt nemzeti kormány az országot nem kifosztotta, hanem felemelte. Az állami vagyont megduplázta, a devizatartalékot történelmi csúcsra emelte, az ország aranytartalékját 36-szorosára növelte. Az ország kifosztása a Tisza-kormány hivatalba lépésével most válik valóságos veszéllyé. A Pénzügyminisztériumot odaadták a bankároknak, a gazdasági minisztérium a Shellé, a Soros-hálózat beköltözött a miniszterelnöki hivatalba. Az ország kifosztása ellen harcolni fogunk. A végkielégítésemet, amely jogszabály alapján jár, a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozom. Az erről szóló adománylevelet kommentben találjátok

– írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor az erről szóló adománylevelet is megosztotta a bejegyzése kommentjei között: