KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Mózes, Botond névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderült, mi lesz Orbán Viktor 38 milliós végkielégítésének a sorsa – fotó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 10:48
végkielégítésgyermekotthonKárpátalja
A leköszönő miniszterelnök maga számolt be a döntésről. Orbán Viktor még egy dokumentumot is megosztott.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, Gulyás Gergely a napokban bejelentette, hogy a leköszönő miniszterek és kormánytagok a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Most Orbán Viktor is döntést hozott. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor is jótékony célokra ajánlotta fel a végkielégítését 
Fotó: Anadolu via AFP /   AFP

Azóta pedig már az is kiderült, hogy a kárpátaljai Nagydobronyban működő Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak ajánlották fel a milliós összegeket, melynek vezetője így nyilatkozott a történtekről:

Ez egy csoda. És nekünk szükségünk van csodákra!

Orbán Viktor is jótékony célokra ajánlotta fel a végkielégítését 

Most pedig az is kiderült, hogy Orbán Viktor is felajánlja a 38  millió forintos végkielégítését, a volt miniszterelnök szintén a Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak tette meg a felajánlást. 

A frissen hivatalba lépett miniszterelnök szamárságokat beszél.

A leköszönt nemzeti kormány az országot nem kifosztotta, hanem felemelte. Az állami vagyont megduplázta, a devizatartalékot történelmi csúcsra emelte, az ország aranytartalékját 36-szorosára növelte. Az ország kifosztása a Tisza-kormány hivatalba lépésével most válik valóságos veszéllyé. A Pénzügyminisztériumot odaadták a bankároknak, a gazdasági minisztérium a Shellé, a Soros-hálózat beköltözött a miniszterelnöki hivatalba. Az ország kifosztása ellen harcolni fogunk.

A végkielégítésemet, amely jogszabály alapján jár, a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozom.

Az erről szóló adománylevelet kommentben találjátok

– írta Facebook-oldalán Orbán Viktor. 

Orbán Viktor az erről szóló adománylevelet is megosztotta a bejegyzése kommentjei között:

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu