Ismerd fel időben: ezek a tünetek utalnak alkoholproblémára

Az alkoholprobléma világszinten rendkívül aggasztó jelenség társadalmakban, különösen a felgyorsuló világunkban, ahol sokszor lehetetlen lépést tartani. Egy egykori alkoholista influenszer, Corey Warren immár több mint egy évtizede józan. Nemrég közösségi oldalán árulta el, hogyan ismerhetjük fel azt a mértéket, ami már aggodalomra adhat okot az alkoholfogyasztásunk során.

Néhány kérdéssel felismerhetjük az alkoholprobléma tüneteit, sőt, a megoldáshoz is közelebb kerülhetünk (Képünk illusztráció)/ Fotó: 123RF

Az alkoholprobléma tünetei

Corey Warren több mint egy évtizede józan. Rendszeresen segít másoknak felismerni és kezelni az alkoholproblémájukat. A probléma megoldásának első lépése, hogy felismerjük a létezését, illetve azokkal a kérdésekkel szembesítsük magunkat, hogy mi okból nézünk a pohár fenekére.

Azért ittam, mert unatkoztam. Azért, mert stresszes voltam. Azért, hogy ünnepeljek. Azért, hogy elmeneküljek. És ez nem normális. Ez függőség

– állítja Corey.

És hogy milyen kérdésekkel bombázzuk magunkat a szembesítés alatt? A következőket tanácsolja:

Tedd fel magadnak ezt a kérdést: ha az alkohol nem változtatná meg azt, ahogyan érzel, akkor is innád? Ha a válaszod nem, akkor sosem az italról szólt. Ha jobb életet akarsz, kezdd azzal, hogy leteszed az alkoholt!”

– magyarázza a férfi.

Corey azt is megosztotta követőivel, hogy volt olyan hete, amikor azon kattogott hétfőtől csütörtökig, hogy hétvégére végre berúghat, ezért vissza is számolt önmegnyugtatásképp. Tudta, hogy alkoholista, amikor újra és újra megígérte magának, hogy abbahagyja az ivást, amit már ő maga sem hitt el – írja a LADBible.

A férfi meglátása szerint a mértékkel ívók tudatosítják magukban, hogy miért nem isznak, míg ő mindig talált okot, hogy pohárhoz nyúljon.

Úgy gondolja, veszélyes lehet "lazításképp inni", és érdemes elgondolkodni azon, nincs-e mégis valamilyen alkoholfüggőségünk.