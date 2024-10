Kitálalt a szakértő az alkoholról: most megtudod, vannak-e problémáid!

Sokan isznak alkoholt, mégsem mindenki alkoholista. Abban, hogy miért és milyen gyakorisággal nézünk a pohár fenekére, és olyankor mennyit iszunk vagy hogy kialakul-e függőség, meghatározó szerepet játszik a genetikai adottságunk és a minket körülvevő emberek is. A Fanny magazin szakértőt szólaltatott meg a kérdésben.

Mennyi az annyi?

Absztinensnek csak akkor mondható valaki, ha soha, semmilyen körülmények hatására nem iszik egy csepp alkoholt sem. Alkoholbetegség esetén viszont nem feltétlen az elfogyasztott mennyiségen van a hangsúly, hanem azon, hogy milyen hatással van ez az illetőre. Fontos tudni, hogy az alkohol pszichoaktív anyag, aminek addiktív hatása van. Ez azt jelenti, hogy rendszeres fogyasztása hozzászokáshoz, függőséghez vezethet bárkinél, annál is, aki azt hiszi magáról, hogy ő nem hajlamos a függőségekre. De mit is jelent ez? Ha például minden nap megeszünk egy almát, attól nem leszünk almafüggők, nem fogjuk azt érezni, hogy napról napra még többre van szükségünk ahhoz, hogy kielégítsük a vágyainkat. Az alma tehát nem addiktív, ellentétben az alkohollal. Éppen ezért, ha valaki rendszeresen fogyaszt alkoholt, azt már kockázati ivónak kell tekinteni. Mert ilyenkor ugyan látványos hatása még nincs az italozásnak, ám idővel ez a toleranciaszint növekedéséhez, végül a függőség kialakulásához vezet. Toleranciaszintnek nevezzük az alkohollal kapcsolatos tűrőképességet, vagyis azt, hogy az ember mennyi alkoholt tud egyszerre elfogyasztani különösebb probléma nélkül. Ennek mértéke természetesen személyfüggő, hiszen számít, hogy az illető milyen nemű, milyen testsúlyú, de befolyásolja a genetikája, az éppen aktuális lelki és fizikai állapota vagy hogy mennyit evett aznap. A lényeg viszont az, hogy rendszeres alkoholfogyasztással ez a bizonyos toleranciaszint folyamatosan emelkedik, azaz egyre jobban bírja az italt az illető, egyre nagyobb mennyiséget képes meginni, és ezzel együtt az igényei is nőnek. Így lesz a „csak egy sör” -ből „csak kettő”, majd „csak három” és így tovább.