Rejtett jelek: 6 különös szokásod, ami mögött felnőttkori ADHD állhat

A felnőttkori ADHD gyakran nem látványos pörgésben, hanem sajátos napi szokásokban és belső nehézségekben mutatkozik meg.

Az érintetteknél jellemző lehet a kávé nyugtató hatása, valamint az időérzék és a tárgyállandóság zavara.

A diagnózis felállítása felnőttkorban is lehetséges klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter segítségével, ami segít az önelfogadásban.

Azt hiszed, hogy a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar csak a gyerekek betegsége, akiket nem lehet lekötni az iskolapadban? Mára tudjuk, hogy ez nem igaz: ha felnőttként ADHD-val élsz, az nálad nem feltétlenül látványos pörgésben, hanem egészen furcsa napi szokásokban és belső nehézségekben mutatkozik meg. Lehet, hogy már évtizedek óta küzdesz ezekkel a jelekkel anélkül, hogy tudnád: az agyad egyszerűen máshogy dolgozza fel az információkat.

Felnőttkori ADHD tünetei: a várakozó üzemmód és a hiperfókusz is árulkodó jel lehet. Fotó: Srdjan Randjelovic / shutterstock

6 felnőttkori ADHD tünet

Íme a legjellemzőbb tünetek, amelyeket a mindennapjaid során te is tapasztalhatsz:

1. A várakozó üzemmód csapdája

Gyakran érzed úgy, hogy ha van egy fix időpontod délutánra – mondjuk egy orvosi vizit vagy egy fontos hívás –, akkor aznap képtelen vagy bármi mást csinálni előtte? Ez a várakozó üzemmód. Ilyenkor úgy érezheted, hogy az egész délelőttöd le van blokkolva, mert fejben már a délutáni eseményre készülsz. Hiába tudod, hogy haladhatnál a dolgaiddal, egyszerűen nem tudsz belekezdeni semmibe, ami rengeteg elvesztegetett időt és felesleges stresszt okoz neked.

2. A kávé rád máshogy hat

Míg a legtöbb embert a koffein felébreszti, te azt veheted észre magadon, hogy egy erős kávé után inkább lenyugszol vagy akár el is álmosodsz. Mivel az ADHD-s idegrendszer alapvetően más szinten pörög, nálad a stimulánsok paradox módon gyakran csendet teremtenek a fejedben. Lehet, hogy pont egy kávé kell ahhoz, hogy végre képes legyél nyugodtan ülni és egyetlen dologra figyelni.

3. Ami nincs szem előtt, neked meg sem történt

Ezt nevezik a szakemberek a tárgyállandóság hiányának. Ez nem csak annyit jelent, hogy elhagyod a kulcsaidat. Ha elraksz valamit egy szekrény mélyére, az számodra szinte megszűnik létezni. Emiatt felejtheted el a hűtő aljában a zöldségeket, vagy maradhatnak elintézetlenül a fiókba tett papírjaid. Ez a kapcsolataidra is kihathat: nem azért nem hívod a barátaidat, mert nem szereted őket, hanem mert az agyad nem dob fel emlékeztetőt róluk, ha épp nem látod őket.