Rejtett jelek: 6 különös szokásod, ami mögött felnőttkori ADHD állhat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 12:45
Sokan csak felnőttként döbbennek rá, mi áll az örökös szétszórtságuk mögött. Gyakran kiderül, hogy a háttérben ADHD húzódik meg, ami felnőttkorban sajátos módon befolyásolja a mindennapokat és a szokásaidat. Olvasd el a cikket, és tudd meg, téged is érint-e ez az állapot!
Porosz Viktória
  • A felnőttkori ADHD gyakran nem látványos pörgésben, hanem sajátos napi szokásokban és belső nehézségekben mutatkozik meg.
  • Az érintetteknél jellemző lehet a kávé nyugtató hatása, valamint az időérzék és a tárgyállandóság zavara.
  • A diagnózis felállítása felnőttkorban is lehetséges klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter segítségével, ami segít az önelfogadásban.

Azt hiszed, hogy a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar csak a gyerekek betegsége, akiket nem lehet lekötni az iskolapadban? Mára tudjuk, hogy ez nem igaz: ha felnőttként ADHD-val élsz, az nálad nem feltétlenül látványos pörgésben, hanem egészen furcsa napi szokásokban és belső nehézségekben mutatkozik meg. Lehet, hogy már évtizedek óta küzdesz ezekkel a jelekkel anélkül, hogy tudnád: az agyad egyszerűen máshogy dolgozza fel az információkat. 

Felnőttkori ADHD tünetei: a várakozó üzemmód és a hiperfókusz is árulkodó jel lehet. Fotó: Srdjan Randjelovic /   shutterstock

6 felnőttkori ADHD tünet

Íme a legjellemzőbb tünetek, amelyeket a mindennapjaid során te is tapasztalhatsz:

1. A várakozó üzemmód csapdája

Gyakran érzed úgy, hogy ha van egy fix időpontod délutánra – mondjuk egy orvosi vizit vagy egy fontos hívás –, akkor aznap képtelen vagy bármi mást csinálni előtte? Ez a várakozó üzemmód. Ilyenkor úgy érezheted, hogy az egész délelőttöd le van blokkolva, mert fejben már a délutáni eseményre készülsz. Hiába tudod, hogy haladhatnál a dolgaiddal, egyszerűen nem tudsz belekezdeni semmibe, ami rengeteg elvesztegetett időt és felesleges stresszt okoz neked.

2. A kávé rád máshogy hat

Míg a legtöbb embert a koffein felébreszti, te azt veheted észre magadon, hogy egy erős kávé után inkább lenyugszol vagy akár el is álmosodsz. Mivel az ADHD-s idegrendszer alapvetően más szinten pörög, nálad a stimulánsok paradox módon gyakran csendet teremtenek a fejedben. Lehet, hogy pont egy kávé kell ahhoz, hogy végre képes legyél nyugodtan ülni és egyetlen dologra figyelni.

3. Ami nincs szem előtt, neked meg sem történt

Ezt nevezik a szakemberek a tárgyállandóság hiányának. Ez nem csak annyit jelent, hogy elhagyod a kulcsaidat. Ha elraksz valamit egy szekrény mélyére, az számodra szinte megszűnik létezni. Emiatt felejtheted el a hűtő aljában a zöldségeket, vagy maradhatnak elintézetlenül a fiókba tett papírjaid. Ez a kapcsolataidra is kihathat: nem azért nem hívod a barátaidat, mert nem szereted őket, hanem mert az agyad nem dob fel emlékeztetőt róluk, ha épp nem látod őket.

4. A mindent elsöprő hiperfókuszod

Bár a diagnózis nevében figyelemhiány szerepel, valójában a figyelmed irányításával van gondod. Ha valami nagyon érdekel, képes vagy órákra teljesen elmerülni benne, és ilyenkor megszűnik számodra a külvilág. Nem hallod meg, ha szólnak hozzád, és elfelejtesz enni vagy inni. Ez bár nagyon produktív tud lenni, gyakran azzal jár, hogy a fontos, de unalmas kötelezettségeid teljesen háttérbe szorulnak.

5. Az időérzéked sajátos működése

Számodra az idő fogalma valószínűleg nagyon képlékeny. Gyakran előfordulhat veled, hogy nem érzed, mennyi idő telt el valójában. Egy ötpercesnek gondolt netes böngészésből hirtelen egy óra lesz, miközben szentül hiszed, hogy még bőven van időd elkészülni az induláshoz. Ez az állandó időzavar vezethet a folyamatos késéseidhez, mert egyszerűen máshogy méred a percek múlását, mint mások.

6. Túlzott érzékenységed az elutasításra

Ez az egyik legfájdalmasabb érzelmi tünet, amit átélhetsz. Lehet, hogy szinte fizikai fájdalomként éled meg, ha kritika ér, vagy ha csak úgy érzed, hogy valaki nem kedvel téged. Egy rövid válasz az üzenetedre vagy egy rosszul értelmezett arckifejezés is mély kétségbeesést válthat ki belőled. Emiatt válhatsz maximalistává, mert mindenáron el akarod kerülni a legkisebb hibát is, ami elutasításhoz vezethetne.

ADHD diagnózist felnőttkorban klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter állíthat fel. Fotó: VH-studio /   shutterstock

Felnőttkori ADHD diagnózis: hogyan deríthetsz fényt az igazságra?

Ha a fenti pontokat olvasva magadra ismertél, valószínűleg benned is felmerült a kérdés: hogyan tudhatod meg biztosan, hogy ADHD-s vagy-e? Ez a folyamat egy izgalmas önismereti utazás, amelynek végén válaszokat kaphatsz a miértjeidre.

  • Figyeld meg a múltadat! Mivel az ADHD egy idegrendszeri fejlődési sajátosság, a jeleknek már gyerekkorodban is ott kellett lenniük. Gondolj vissza az iskolás éveidre: kaptál olyan megjegyzéseket, hogy szórakozott vagy, esetleg nem figyelsz az órán? Nézd meg a régi bizonyítványaidat, vagy kérdezd meg a szüleidet, milyennek láttak kiskorodban. Ha a nehézségeid már akkor is jelen voltak, az egy erős jelzés lehet.
  • Vezess tünetnaplót! Mielőtt szakemberhez fordulnál, érdemes pár hétig tudatosan figyelni magadat. Jegyezd fel, hányszor kerülsz várakozó üzemmódba, vagy mikor veszíted el az időérzékedet. Ez a lista segít tisztábban látni és a pszichológusnak vagy pszichiáternek is hatalmas segítség lesz a pontos kép kialakításához.
  • Keresd a megfelelő szakembert! A diagnózist felnőttkorban hivatalosan klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter állíthatja fel. Ez általában több alkalmas beszélgetésből és speciális tesztek kitöltéséből áll. Az ADHD megértésében a legfontosabb az, hogy spektrumzavarként tekintsünk rá. Ez azt jelenti, hogy a tünetek súlyossága, kombinációja és a mindennapi életre gyakorolt hatása egyénenként rendkívül eltérő lehet. Ne félj a diagnózistól, ez csupán segít abban, hogy végre ne lustának vagy fegyelmezetlennek lásd magad és kapj megfelelő szakmai segítséget.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
