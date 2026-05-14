„Zokogva hívtam Krisztiánt” – brutális balesetet érte az esküvő előtt álló Viczián Viktóriát, az elkövető elmenekült a helyszínről

A Bors most exkluzív részleteket tudott meg a drámáról, ami alapjaiban rengette meg Viczián Viktória biztonságérzetét. Kiderült: hatalmas szerencsétlenség érte a hamarosan házasodó sztárt, akinek nemcsak az autója, de a megélhetése is veszélybe került egy gátlástalan sofőr miatt.

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián idén szeretnének összeházasodni, de lehet mindent el kell halasztaniuk

Viczián Viktória: „Hallottam a hatalmas puffanást”

A baj akkor történt, amikor Viki a legnagyobb nyugalomban intézte ügyeit. Szabályosan parkolt az út szélén, semmi nem utalt arra, hogy percekkel később romokban hever majd az élete egyik fontos eszköze.

Elmentem a körmöshöz, teljesen szabályosan parkoltam, amikor egy hatalmas puffanást hallottam. Egy kamionos gyakorlatilag elvitte a kocsim teljes oldalát. Ez egy cserbenhagyásos baleset volt, ráadásul ismeretlen az elkövető, egy külföldi kamion sofőrje volt. Az a nagy szerencse, hogy nem ültem az autóban

– mesélte fojtott zokogással Viki.

A legfelháborítóbb az egészben, hogy a sofőr meg sem állt: egy gyáva, cserbenhagyásos baleset történt. Viki sokkot kapott, a helyszínen hirtelen azt sem tudta, hová kapjon. Azonnal szerelmét, Somhegyi Krisztiánt hívta fel, aki a távolból próbálta tartani benne a lelket.

Zokogva hívta Krisztiánt: „Azt sem tudtam, mit csináljak”

Viki elmondása szerint teljesen elveszítette a kontrollt a történtek hatására.

Zokogva hívtam Krisztiánt, hogy ilyenkor mit kell csinálni, mert azt sem tudtam, hogy mi történt gyakorlatilag. Rommá törték az autót. Krisztián mondta, hogy azonnal hívjunk rendőrt, és rögtön hívtuk a szomszédomat is, mert ő szerelő, hogy most ezzel az autóval mi legyen, megpróbáljam beindítani, vagy inkább ne. Nyilván a tükör sem volt már rajta, mert az elejétől a végéig végighúzták és összetörték

– emlékezett vissza a szörnyű percekre. Krisztián határozott fellépésének köszönhetően azonnal rendőrt hívtak.

A rombolás mértéke döbbenetes: a vezetői oldalon az elejétől a végéig végigszántotta a kamion a másfél éves, szinte vadonatúj autót, amit a pár közösen lízingelt. A kocsi gyakorlatilag tropa, és a javítási költségek, valamint az értékcsökkenés többmilliós tételre rúghat.