„Zokogva hívtam Krisztiánt” – brutális balesetet érte az esküvő előtt álló Viczián Viktóriát, az elkövető elmenekült a helyszínről

A Bors most exkluzív részleteket tudott meg a drámáról, ami alapjaiban rengette meg Viczián Viktória biztonságérzetét. Kiderült: hatalmas szerencsétlenség érte a hamarosan házasodó sztárt, akinek nemcsak az autója, de a megélhetése is veszélybe került egy gátlástalan sofőr miatt.
A baj akkor történt, amikor Viki a legnagyobb nyugalomban intézte ügyeit. Szabályosan parkolt az út szélén, semmi nem utalt arra, hogy percekkel később romokban hever majd az élete egyik fontos eszköze.
Elmentem a körmöshöz, teljesen szabályosan parkoltam, amikor egy hatalmas puffanást hallottam. Egy kamionos gyakorlatilag elvitte a kocsim teljes oldalát. Ez egy cserbenhagyásos baleset volt, ráadásul ismeretlen az elkövető, egy külföldi kamion sofőrje volt. Az a nagy szerencse, hogy nem ültem az autóban
– mesélte fojtott zokogással Viki.
A legfelháborítóbb az egészben, hogy a sofőr meg sem állt: egy gyáva, cserbenhagyásos baleset történt. Viki sokkot kapott, a helyszínen hirtelen azt sem tudta, hová kapjon. Azonnal szerelmét, Somhegyi Krisztiánt hívta fel, aki a távolból próbálta tartani benne a lelket.
Viki elmondása szerint teljesen elveszítette a kontrollt a történtek hatására.
Zokogva hívtam Krisztiánt, hogy ilyenkor mit kell csinálni, mert azt sem tudtam, hogy mi történt gyakorlatilag. Rommá törték az autót. Krisztián mondta, hogy azonnal hívjunk rendőrt, és rögtön hívtuk a szomszédomat is, mert ő szerelő, hogy most ezzel az autóval mi legyen, megpróbáljam beindítani, vagy inkább ne. Nyilván a tükör sem volt már rajta, mert az elejétől a végéig végighúzták és összetörték
– emlékezett vissza a szörnyű percekre. Krisztián határozott fellépésének köszönhetően azonnal rendőrt hívtak.
A rombolás mértéke döbbenetes: a vezetői oldalon az elejétől a végéig végigszántotta a kamion a másfél éves, szinte vadonatúj autót, amit a pár közösen lízingelt. A kocsi gyakorlatilag tropa, és a javítási költségek, valamint az értékcsökkenés többmilliós tételre rúghat.
Bár a történetben van egy apró fénysugár – egy szemtanú levideózta az esetet és követte is a menekülő járművet. Kiderült, hogy az elkövető egy román rendszámú kamionnal volt, ami elképesztő bürokratikus útvesztőbe kényszeríti a károsultat.
Mivel külföldi az autós, a biztosítási ügyintézés hónapokig tarthat. Addig hozzá se nyúlhatnak a kocsihoz, alkatrészt sem rendelhetnek. Július elejére ígérték legkorábban, hogy kész lehet
– panaszolta Viki. A legnagyobb csapás azonban nem is a fémváz sérülése, hanem a mindennapi élet ellehetetlenülése. Vikiék vidéken laknak, a tömegközlekedés nem opció, és mivel ez az autó a munkaeszköze is, gyakorlatilag a bevételeitől esik el a kényszerpihenő alatt.
Ez a céges autóm, ezzel kell dolgoznom! Senki nem téríti meg a káromat, és örüljek, ha a biztosító egyáltalán fizet valamit. Tegnap is órákig sírtam az asztalnál, ha Krisztián nem viselné ilyen jól a dolgokat, nem is tudom, mi lenne velem.
A sztárpár most próbálja menteni a menthetőt, de a közelgő esküvő árnyékában ez a milliós kiesés és a folyamatos stressz komoly próbatétel elé állítja őket. Vajon sikerül-e kézre keríteni a gátlástalan kamionost, vagy Viki marad az egyetlen áldozata ennek a gyalázatos cserbenhagyásnak?
