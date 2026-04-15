Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Tas, Anasztázia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ekcémás kezű nő ekcéma elleni árvacsalán használata előtt

Ekcémával küzdesz? Ez a gyógynövény ott hever az orrod előtt, csak fel kell szedned

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 11:45
gyógynövénybőrgyulladáscsalánféleekcéma
Ne keress tovább drága krémeket, amíg nem tetted próbára ezt az egyszerű, de annál erőteljesebb gyógynövényt. Ekcéma ellen az egyik leghatásosabb módszer, ráadásul ingyen van, csak séta közben össze kell gyűjteni belőle egy kosárkával.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • Egy gyógynövényben az ekcéma és más bőrproblémák ellen erős hatású, többek között gyulladáscsökkentő flavonoidok és cseranyagok találhatók.
  • A növény biztonsággal gyűjthető, a hatóanyagok pedig kíméletesen kinyerhetők otthoni körülmények között.
  • A főzettől a borogatásig számos módon felhasználhatod a gyógynövényt.

Ekcéma ellen és a különféle bőrgyulladások kezelésére már nagyanyáink idejében is az első számú házi szernek számított egy mára elfeledett gyógynövény, amely szinte mindenütt ott van: az utak mentén, a kerítések tövében és az árokpartokon. Míg a modern orvostudomány gyakran szteroidos készítményekkel kezeli az ekcémát, a természet egy sokkal szelídebb alternatívát kínál.

Ekcéma ellen vedd fel a harcot egy egyszerű útszéli vadnövénnyel, az árvacsalánnal. Fotó: Olga by Shefer

Útszéli növény ekcéma ellen

Sokan csak a csípős rokona alapján ítélik meg, pedig az árvacsalán egyáltalán nem bántja a bőrt, sőt gyógyítja, ápolja azt. A növényben található hatóanyagok képesek megnyugtatni a túlzott immunválaszt a bőr felületén, enyhítve ezzel a viszketést és a vörösséget. Sokan azt hiszik, hogy ami ingyen van és könnyen elérhető, az kevésbé értékes, de az árvacsalán rácáfol erre a tévhitre. A tavaszi és kora nyári szezonban frissen gyűjtve a leghatékonyabb, de szárítva az év bármely szakaszában a segítségedre lehet. Tanuld meg újra használni ezt az elfeledett gyógynövényt, hogy helyreálljon a testedben a harmónia! Fedezd fel, hogyan válhat ez a szerény virág a mindennapi bőrápolási rutinod részévé!

Hogyan lehet felismerni az árvacsalánt?

Az árvacsalán leggyakrabban két változatban bukkan fel: fehér vagy bíborvörös virággal. Habár a levelük formája emlékeztet a csalánéra, a szőreik nem tartalmaznak hangyasavat, így az érintésük teljesen veszélytelen. A növény négyszögletes száráról és a levelek hónaljában ülő, apró virágairól ismerhető fel a legkönnyebben. A gyűjtésénél ügyelj arra, hogy tiszta, forgalmas utaktól távoli helyet válassz, ahol a növény nem szívott fel káros anyagokat. A legértékesebb részei a virágos hajtásvégek, amelyeket érdemes a reggeli órákban, a harmat felszáradása után leszedni.

Miért gyógyír a bőrnek? 

Az árvacsalán természetes megoldás ekcémára. Rendkívül gazdag flavonoidokban, cseranyagokban, nyálkaanyagokban és szaponinokban, amelyek együttesen fejtik ki tisztító és nyugtató hatásukat. Az ekcéma kezelésében azért kiemelkedő, mert nemcsak tünetileg enyhíti a viszketést, hanem összehúzó és gyulladásgátló tulajdonságai révén segíti a bőr regenerációját. Antibakteriális hatása megelőzi, hogy az elvakart ekcémás foltok felülfertőződjenek, a benne lévő nyálkaanyagok pedig egyfajta védőréteget képeznek az irritált felületen. Belsőleg fogyasztva teaként vértisztító hatású, ami segít a bőrproblémák belső okainak felszámolásában is.

Virágzó árvacsalán
Az árvacsalánt megtalálod a mezőkön, erdőkben vagy akár a saját kertedben. Csak össze kell gyűjtened. Fotó: Olexandr Panchenko

Hogyan lehet felhasználni, elkészíteni? 

Az árvacsalán virágait számos módon üvegbe zárhatod, így később az év bármely napján segítségül hívhatod, amikor csak szükséged van rá.

1. Nyugtató borogatás

Ha csak kisebb bőrfelületet szeretnél hatékonyan kezelni árvacsalánnal, akkor a borogatás a legmegfelelőbb módszer.

Így készítsd el:

  1. Tegyél két evőkanál friss vagy szárított árvacsalán-hajtást 2 dl forró vízbe, majd hagyd állni 15 percig. 
  2. Szűrd le és várd meg, amíg langyosra hűl. 
  3. Márts bele egy tiszta pamutvásznat, majd helyezd azt az ekcémás területre 10-15 percre.
  4. A folyamat, naponta kétszer ismételve, látványosan csökkenti a vörösséget.

2. Gyógyító fürdő

Ha nagyobb bőrfelületet, esetleg egész testet szeretnél gyógyítani vele, akkor a fürdő az ideális választás, például bőrgyulladásra.

Így készítsd el:

  1. Készíts erős főzetet: 1 liternyi vízben forrázz le két nagy maréknyi növényt. 
  2. Hagyd állni fél órát, szűrd le, majd öntsd a fürdővizedhez. 
  3. Áztasd magad benne legalább 20 percig – ez a módszer az egész testet megnyugtatja és hidratálja.
Árvacsalán ás árvacsalán tea
Az árvacsalánból készült főzettel borogathatod a gyulladt bőrfelületet, vagy teaként is elkortyolgathatod. Fotó: Jiri Hera

3. Gyógyító árvacsalán tea

Ha belsőleg is szeretnéd csökkenteni a gyulladást és támogatni a szervezeted védekezőképességét, akkor az árvacsalánból készült teát is érdemes rendszeresen kortyolgatnod.

Így készítsd el:

  1. Egy teáskanál szárított virágot forrázz le egy csésze vízzel, hagyd állni 5-10 percig, majd szűrd le. 
  2. Naponta 1-2 csészével fogyassz belőle kúraszerűen, legfeljebb 3 hétig. Ezzel támogatod a szervezeted méregtelenítő folyamatait, ami a bőröd állapotát is javítja.

Bors-tipp: a zsenge, tavaszi árvacsalán ehető virág. A levelei és a virágai vitaminokban gazdagok, így apróra vágva salátákba, főzelékekbe vagy tavaszi krémlevesekbe is keverhetjük azokat a csalánhoz hasonló módon.

Mi mindenre jó még az árvacsalán?

Habár az árvacsalán az ekcéma egyik legnagyobb ellensége, hatóanyagainak sokszínűsége miatt a házi patika igazi svájci bicskája. Ne tekints rá gyomként, hiszen az alábbi problémák esetén is számíthatsz a segítségére:

  • Női panaszok enyhítése
    A fehér árvacsalán az egyik legjobb „barátja” a nőknek. Teája hatékonyan csökkenti a rendszertelen vagy túl erős menstruáció okozta görcsöket, és kiváló kiegészítő kezelés enyhébb fehérfolyás vagy kismedencei gyulladás esetén.
  • Húgyúti tisztítás
    Enyhe vízhajtó hatása révén segít átmosni a veséket és a húgyutakat, így hólyaghurut vagy vizelési nehézségek idején is érdemes kúraszerűen fogyasztani.
  • Légúti fertőzésekre
    Nyálkaoldó és köptető tulajdonságának köszönhetően felső légúti hurutok, makacs köhögés és torokfájás esetén is bevethető teakeverékek alapanyagaként.
  • Emésztés segítése
    Keserűanyagai serkentik az emésztőnedvek termelődését, így puffadás ellen vagy gyomorrontás utáni regenerációhoz is kiváló választás.

Ha szeretnél többet megtudni az árvacsalánról, nézd meg az alábbi videót:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
