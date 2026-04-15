Most érkezett a katasztrófavédelem bejelentése: súlyos baleset történt Budapesten, nagy erőkkel zajlik az életmentés

Elgázolt egy gyalogost, majd fának csapódott egy gépkocsi Budapesten, a III. kerületi Ezüsthegy utcában, a Virág utca és a Donát utca közötti szakaszon.
A baleset következtében a fa egy kapura dőlt. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. Az egység mellett a társhatóságok is a helyszínen dolgoznak - írja a katasztrófavédelem.
