Még egy nap sem telt el a választás óta, de a Fidesz egyik állítása már be is igazolódott Magyar Péterről, aki ma világossá tette, hogy annak ellenére is hozzájárul az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatáshoz, hogy az ukránok még mindig nem indították újra a Barátság kőolajvezetéket.

A hitel finanszírozásában ugyan Orbán Viktornak köszönhetően Magyarország nem vesz részt, azonban az olajvezeték elzárása miatt eddig hazánk blokkolta a hitel folyósítását. Ezen változtatna Magyar Péter.

Mindez egybevág azzal, hogy az Európai Unió ciprusi elnöksége a lehető leghamarabb megpróbálja megoldani az Ukrajna számára nyújtandó 90 milliárd eurós hitel ügyét, valamint elfogadni az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot.

Mindeközben friss hír, hogy Ukrajna egy 15 éve a magyar–ukrán bilaterális kapcsolatokkal foglalkozó diplomatát, Dmitro Tuzsanszkijt küld Budapestre a választások utáni napra időzítve. Magyar Péter győzelmével tehát változik a magyar külpolitika: egyértelműen egy Brüsszel és Kijev irányába forduló vezetése lesz az országnak.

- írja Deák Dániel a Facebook-oldalán.