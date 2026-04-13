Nem hiszed el, mi hiányzik legjobban az Exatlon Bajnokának a luxusból

Elképesztően izgalmasan alakult a sport-reality újabb Bázis játéka, amit végül a Kihívók nyertek 10-7-re. Az Exatlon Hungary egyik legjobb statisztikájú versenyzője szerint nem baj, hogy a puritán oldalon maradtak, szerinte fókuszáltabbá teszi a csapatot.
Nagy népszerűségnek örvend a sport-reality nézőinek körében a paralimpikon. Az Exatlon Hungary Bajnoka sokáig veretlen is volt, s bár már nem az, de ez picit sem zavarja, a vereség őt motiválja. Az újabb elvesztett Bázis játék után elárulta, hogy őt nem igazán zavarják a puritán körülmények, de egy dologban a csapattársai segítségére szorul.
„Nekem, ami a luxusból a legjobban hiányzik az az, hogy ki tudjuk mosni a ruháinkat és ne kézzel kelljen tisztítani, mert én abban alapból kicsit hátrányból indulok, hogy így fogalmazzak. Mindig a többiekre kell a mosás végén hagyatkoznom, hogy segítsenek nekem rendesen kicsavarni a ruháimat, úgyhogy nekem ez hiányzik a legjobban” – mondta a Borsnak Ekler Luca, aki sok bántást kapott eleinte, hogy mit keres paraatléta a műsorban.
Érdekesség egyébként, hogy mindhárom héten onnan esett ki ember, amelyik csapat a luxusban volt. De nem csak ezért nem bánja a paralimpikon a Bázis puritán oldalát, szerinte a szerény körülmények fókuszáltabbá teszi a csapatát.
Szerintem abszolút fókuszáltabbá tesz minket. Mi is azért realizáltuk, hogy melyek azok a napok, amik ténylegesen fontosak, és nagyon szeretnénk azt, hogy a jelenlegi 8 fős csapat maradjon, mert nagyon jól érezzük így magunkat együtt. Szerintem a puritán bázis minket csak közelebb hozott egymáshoz. Az, hogy itt együtt fekszünk, együtt kelünk, nagyon jókat beszélgetünk. Itt nincs annyi minden, ami elvonja a figyelmünket, és szerintem folyamatosan jobban érezzük magunkat egymás társaságában. Én a hétfői napon éreztem azt, hogy amikor odaálltam a futamhoz, hogy ha nyerek, ha veszítek, már olyan jó kedvem volt, mert egy ilyen csapatom van.
