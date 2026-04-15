Lebukott! Szakítása után Sáfrány Emesével vigasztalódna TNT Inti?

Ismét egyedülálló Zuber Krisztián, azaz a TNT Intije! Bár a zenész még tavaly decemberben boldogan mutatkozott civil párja, Andi oldalán egy nyilvános eseményen, minden jel arra mutat, hogy a románcnak hirtelen vége szakadt. Ám, ami ennél is izgalmasabb, az az, amit Inti az Instagramon művel. Kiszúrtuk, hogy volt barátnője, Sáfrány Emese posztjai körül sündörög.

TNT Inti párja nélkül folytatja (Fotó: Szabolcs László)

TNT Inti mégsem ért révbe párja mellett

Bár mélyen hallgatott és hallgat a magánéletéről, nemrégiben úgy tűnt, Inti végre megtalálta a lelki békéjét. A korábbi kapcsolati kudarcok és a súlyos egészségügyi problémái után egy civil hölgy, Andi oldalán kereste a boldogságot. Pár hónapja még a vörös szőnyegen is együtt jelentek meg, ahol sugárzott róluk a harmónia. Sokan azt suttogták: ez a kapcsolat lehet az, amelyik végre révbe juttatja a TNT sztárját. Mára viszont a közös fotók eltűntek... Nos, aki kicsit is jártas a modern párkapcsolati hadviselésben, az tudja, hogy a képtörlés egyet jelent a hivatalos szakítási közleménnyel. Vajon mi történt az elmúlt hetekben, ami ilyen drasztikus lépésre késztette Intit?

Digitális flört

Míg a szakítás ténye önmagában is elég lenne a címlapokhoz, Inti gondoskodott a csattanóról is. A zenész, aki évek óta nem mutatott különösebb érdeklődést exbarátnője iránt, hirtelen igencsak aktív lett Sáfrány Emese Instagram profilján. Ez a mozdulat több, mint gyanús, hiszen a pár 2023 tavaszán intett búcsút egymásnak a se veled-se nélküled kapcsolatból. Inti és Emese szerelme egyébként igazi tündérmesének tűnt. A légtornász mellett a zenész valósággal újjászületett. Emese volt az, aki a legnehezebb időkben, a szívműtét és a kórházi kezelések alatt is Inti mellett állt, tartotta benne a lelket és segítette a felépülését. Nem hiába tűnt úgy, hogy semmi sem választhatja el őket... Lehet, hogy a régi tűz nem aludt ki teljesen?

TNT Inti nem titkolja: tetszik neki Emese fotója (Fotó: Instagram)

Felmelegítve csak a töltött káposzta jó?

A sztáranyuka az elmúlt években bizonyította, hogy egyedülálló anyaként is megállja a helyét. Sáfrány Emese kisfia, Nolen nevelése mellett a karrierje is szárnyal, arról nem beszélve, hogy bombaformában van. Nem is csoda, ha Inti, aki most épp egy érzelmi hullámvasúton megy keresztül, visszavágyna a biztonságos és jól ismert karokba.