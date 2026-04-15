Mikor nyugszik meg Magyar Péter?

Kétharmados felhatalmazást kapott Magyar Péter és a Tisza Párt a választóktól, ami nemcsak - ahogy ő fogalmazott korábban - mindenre lehetőséget ad nekik, hanem óriási felelősséggel is együtt jár. A Tisza Párt elnöke úgy készül egy ezer éves állam vezetésére, hogy eddig csak azt láttuk tőle, hogy minden olyan helyzetben elveszíti a fejét, ahol konfrontatív helyzetbe kerül. A közmédia szerda reggeli adása is egy újabb bizonyíték volt erre, Magyar Péter nem éppen egy leendő magyar miniszterelnökhöz méltóan viselkedett.

Magyar Péter továbbra sem tudja elviselni, ha számára kritikus hangvételű kérdést tesznek fel

Magyar Péter még mindig kampányüzemmódban van: fenyegetőzik, vádaskodik, cinikusan és tiszteletlenül beszél a vele egyet nem értőkkel. A közmédia női riporterét is többször sértegette szerda reggel, de volt olyan is, hogy arra kérte, hadd fejezze be a válaszát, miközben a hölgy meg sem próbált közbevágni.

Magyar Péter támogatói egyelőre eufóriában vannak. Jó eséllyel olyan lila köd van előttük, mint amikor az ember szerelmes. Ez a köd azonban idővel fel fog szállni, és egyre több embernek fog leesni, hogy ez a stílus megengedhetetlen emberileg is, de egy ország leendő miniszterelnökéhez végképp méltatlan.

Felfüggeszti a közmédia hírszolgáltatását

A pártelnök az M1 műsorában szerepelt szerda reggel, ahol szintén közölte: a kormányalakítást követően azonnal felfüggesztik a hírszolgáltatást az M1-en.

A műsorvezető emlékeztette, törvényi kötelességük a folyamatos hírközlés, ahhoz, hogy felfüggesszék a hírközlést, át kell írniuk a médiatörvényt, erre a pártelnök közölte, törvényesen fognak eljárni.

Magyar Péter a riporter összes kérdésére úgy reagált lényegében, hogy a Tisza Párt alatt jobb lesz minden. Konkrétumokat és részleteket azonban annál kevesebbet lehetett hallani a politikustól.

A bosszú hangja

Deák Dániel is reagált Magyar Péter közmédiás szereplésére. Facebookon közzétett bejegyzésében elmondta:

A bosszú hangja. Hiába állított mást, mégis ezt hallottuk ma Magyar Pétertől a közmédiában, aki még mindig kampányüzemmódban van, pedig a választásnak már vége. A kormányváltásoktól függetlenül, több évtizede ott dolgozó riporternek például világossá tette, hogy megszűnik a munkahelye. Egy olyan miniszterelnöktől, aki állítása szerint minden magyart képviselni szeretne, ez a most bemutatott stílus bizony kevés lesz. Ehhez ennél sokkal méltóságteljesebben kellene viselkednie. Most nem tovább hergelni, hanem mérsékelni kellene a politikai közhangulatot még akkor is, ha a szavazótábora egy jelentős része bosszúra szomjazik. Ugyan azt állítja, hogy őt sosem hívták meg a közmédiába, ezzel szemben valójában az elmúlt időszakban számtalan alkalommal meghívták már Magyar Pétert élő adásba, ugyanakkor ő még csak nem is reagált ezekre a megkeresésekre.

A teljes bejegyzés itt olvasható:

(via)