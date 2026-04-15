Mikor nyugszik meg Magyar Péter?

Kétharmados felhatalmazást kapott Magyar Péter és a Tisza Párt a választóktól, ami nemcsak - ahogy ő fogalmazott korábban - mindenre lehetőséget ad nekik, hanem óriási felelősséggel is együtt jár. A Tisza Párt elnöke úgy készül egy ezer éves állam vezetésére, hogy eddig csak azt láttuk tőle, hogy minden olyan helyzetben elveszíti a fejét, ahol konfrontatív helyzetbe kerül. A közmédia szerda reggeli adása is egy újabb bizonyíték volt erre, Magyar Péter nem éppen egy leendő magyar miniszterelnökhöz méltóan viselkedett.
Magyar Péter még mindig kampányüzemmódban van: fenyegetőzik, vádaskodik, cinikusan és tiszteletlenül beszél a vele egyet nem értőkkel. A közmédia női riporterét is többször sértegette szerda reggel, de volt olyan is, hogy arra kérte, hadd fejezze be a válaszát, miközben a hölgy meg sem próbált közbevágni.
Magyar Péter támogatói egyelőre eufóriában vannak. Jó eséllyel olyan lila köd van előttük, mint amikor az ember szerelmes. Ez a köd azonban idővel fel fog szállni, és egyre több embernek fog leesni, hogy ez a stílus megengedhetetlen emberileg is, de egy ország leendő miniszterelnökéhez végképp méltatlan.
A pártelnök az M1 műsorában szerepelt szerda reggel, ahol szintén közölte: a kormányalakítást követően azonnal felfüggesztik a hírszolgáltatást az M1-en.
A műsorvezető emlékeztette, törvényi kötelességük a folyamatos hírközlés, ahhoz, hogy felfüggesszék a hírközlést, át kell írniuk a médiatörvényt, erre a pártelnök közölte, törvényesen fognak eljárni.
Magyar Péter a riporter összes kérdésére úgy reagált lényegében, hogy a Tisza Párt alatt jobb lesz minden. Konkrétumokat és részleteket azonban annál kevesebbet lehetett hallani a politikustól.
Deák Dániel is reagált Magyar Péter közmédiás szereplésére. Facebookon közzétett bejegyzésében elmondta:
A bosszú hangja. Hiába állított mást, mégis ezt hallottuk ma Magyar Pétertől a közmédiában, aki még mindig kampányüzemmódban van, pedig a választásnak már vége. A kormányváltásoktól függetlenül, több évtizede ott dolgozó riporternek például világossá tette, hogy megszűnik a munkahelye.
Egy olyan miniszterelnöktől, aki állítása szerint minden magyart képviselni szeretne, ez a most bemutatott stílus bizony kevés lesz. Ehhez ennél sokkal méltóságteljesebben kellene viselkednie. Most nem tovább hergelni, hanem mérsékelni kellene a politikai közhangulatot még akkor is, ha a szavazótábora egy jelentős része bosszúra szomjazik.
Ugyan azt állítja, hogy őt sosem hívták meg a közmédiába, ezzel szemben valójában az elmúlt időszakban számtalan alkalommal meghívták már Magyar Pétert élő adásba, ugyanakkor ő még csak nem is reagált ezekre a megkeresésekre.
