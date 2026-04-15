A nő azt hitte, csak laktózérzékeny – végül kiderült a sokkoló igazság

Egy 39 éves nő hónapokon át szenvedett hasi panaszoktól, amelyeket eleinte teljesen ártalmatlannak gondolt. Cheyenne Midwinter úgy hitte, csupán laktózérzékenység vagy irritábilis bél szindróma áll a háttérben, a valóság azonban ennél sokkal súlyosabb volt.

A diagnózis nem laktózérzékenység volt.

Laktózérzékenységtől a súlyos diagnózisig

A kétgyermekes édesanya először csak annyit vett észre, hogy „valami nincs rendben” a gyomrával. A tüneteket eleinte a menstruációval vagy az étrendjével magyarázta. Megpróbált változtatni: elhagyta a koffeint, a fűszeres ételeket, több vizet ivott, és egészségesebben étkezett, de az állapota egyre csak romlott.

Hamarosan komolyabb tünetek is jelentkeztek: hasmenés, görcsök, majd vér a székletében. Ennek ellenére még ekkor sem gondolta, hogy komoly baj lehet a háttérben.

Azt hittem, csak valami irritáció, vagy hogy túl erősen töröltem

– idézte fel később.

Amikor azonban már minden étkezés után azonnal rohannia kellett a mosdóba, végül orvoshoz fordult. A vizsgálatok gyorsan komoly aggodalomra adtak okot: egy kolonoszkópia során egy nagy daganatot találtak, amely részben elzárta a beleit. A biopszia megerősítette a legrosszabb forgatókönyvet: bélrákot diagnosztizáltak nála. Cheyenne azonnal megkezdte a kezelést: négy kemoterápiás cikluson esett át, majd műtéttel eltávolították a daganatot, tudta meg a Mirror.

Az operáció során a belek egy részét is ki kellett venni, valamint teljes méheltávolítást hajtottak végre, miután rákos sejteket találtak a petefészkein is. Bár hivatalosan még nem nyilvánították teljesen gyógyultnak, jelenleg megfigyelés alatt áll, és az orvosok minden daganatos elváltozást eltávolítottak. A nő most másokat próbál figyelmeztetni: ne bagatellizálják a tüneteket.

Hallgass a testedre! Ne próbáld mindig megmagyarázni vagy elhessegetni a jeleket. És igen, nézz rá a székletedre is! Lehet, hogy kellemetlen, de életet menthet

– mondta.