A nő azt hitte, csak laktózérzékeny – végül kiderült a sokkoló igazság

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 12:30
A nőnek fájt a gyomra. De emögött nem a laktózérzékenység állt...

Egy 39 éves nő hónapokon át szenvedett hasi panaszoktól, amelyeket eleinte teljesen ártalmatlannak gondolt. Cheyenne Midwinter úgy hitte, csupán laktózérzékenység vagy irritábilis bél szindróma áll a háttérben, a valóság azonban ennél sokkal súlyosabb volt.

A diagnózis nem laktózérzékenység volt.
A diagnózis nem laktózérzékenység volt.
Laktózérzékenységtől a súlyos diagnózisig

A kétgyermekes édesanya először csak annyit vett észre, hogy „valami nincs rendben” a gyomrával. A tüneteket eleinte a menstruációval vagy az étrendjével magyarázta. Megpróbált változtatni: elhagyta a koffeint, a fűszeres ételeket, több vizet ivott, és egészségesebben étkezett, de az állapota egyre csak romlott. 

Hamarosan komolyabb tünetek is jelentkeztek: hasmenés, görcsök, majd vér a székletében. Ennek ellenére még ekkor sem gondolta, hogy komoly baj lehet a háttérben.

Azt hittem, csak valami irritáció, vagy hogy túl erősen töröltem

 – idézte fel később.

Amikor azonban már minden étkezés után azonnal rohannia kellett a mosdóba, végül orvoshoz fordult. A vizsgálatok gyorsan komoly aggodalomra adtak okot: egy kolonoszkópia során egy nagy daganatot találtak, amely részben elzárta a beleit. A biopszia megerősítette a legrosszabb forgatókönyvet: bélrákot diagnosztizáltak nála. Cheyenne azonnal megkezdte a kezelést: négy kemoterápiás cikluson esett át, majd műtéttel eltávolították a daganatot, tudta meg a Mirror.

Az operáció során a belek egy részét is ki kellett venni, valamint teljes méheltávolítást hajtottak végre, miután rákos sejteket találtak a petefészkein is. Bár hivatalosan még nem nyilvánították teljesen gyógyultnak, jelenleg megfigyelés alatt áll, és az orvosok minden daganatos elváltozást eltávolítottak. A nő most másokat próbál figyelmeztetni: ne bagatellizálják a tüneteket.

Hallgass a testedre! Ne próbáld mindig megmagyarázni vagy elhessegetni a jeleket. És igen, nézz rá a székletedre is! Lehet, hogy kellemetlen, de életet menthet

 – mondta.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu