Kisebb konfliktusból hatalmas botrány: ezért kattant a bilincs a légiutas-kísérő csuklóján

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 12:50
A hosszú sorban állás sokaknak kihívás jelent - így volt ez a Disney-ben is, ahol egy állítólag előretolakodó tinilányt egy légiutas-kísérőként dolgozó férfi szóvá is tett.
Floridában robbant ki a botrány, amikor egy brit légiutas-kísérőt bilincsben vittek el a híres Disney Magic Kingdom parkból, miután állítólag meglökött egy tinédzser lányt egy hosszú sorban állás közben. A történet gyorsan bejárta a világot, hiszen a helyszín a családi szórakozás fellegvára.

A légiutas-kísérő türelme pillanatok alatt elfogyott, amikor egy tini lány a sorban állás alatt megelőzte / Fotó:pexels.com (Illusztráció)

A légiutas-kísérő valóban túl messzire ment?

A 47 éves Virgin Atlantic dolgozója,  Keith Newman éppen a Tiana’s Bayou Adventure nevű népszerű attrakcióra várt, amikor a vádak szerint útját állta egy 18 éves lány. A fiatal azt állította, csak a már előrébb várakozó társaságához próbált visszajutni, ám a férfi ezt nem fogadta el.

Van sor

- szólt rá erélyesen.

A beszámolók szerint a férfi előbb egy, majd két kézzel lökte vissza a lányt, aki hátratántorodott, és közben még a nála lévő vizet is a barátjára borította.

A rendőrségi jegyzőkönyv szerint a lány és barátja egybehangzóan állították, hogy a férfi határozottan lépett fel velük szemben. A lány apja, aki maga is a parkban dolgozik, nyilvánosan is megszólalt.

A Disney-ben mindig előfordul, hogy valaki visszamegy a sorba. Általában valaki elmegy mosdóba vagy vízért, majd visszatér. A legtöbb ember ilyenkor elengedi őket. Nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki ezt szóvá teszi - az emberek általában kivárják a sorukat. Talán ez a férfi nem érti ezt a kimondatlan udvariassági szabályt

- jelentette ki a parkban dolgozó apuka.

Newmant testi sértés vádjával letartóztatták, majd 1000 dolláros óvadék ellenében szabadon engedték. Azóta visszatért az Egyesült Királyságba, és tagadja a vádakat. Bár akár egy év börtön is fenyegetheti - írja a DailyMail. 

Tudomásom szerint az ügy rendezve lett

- nyilatkozta röviden a kiengedett férfi.

 

