Ébresztőóra jelzése miatt a telefonjához nyúló nő reggel

Ébresztőórák veszélyei – ez a reggeli rutin tönkreteheti az egészséged

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 06:45
Minden reggel ugyanaz a forgatókönyv. Csörög az ébresztőóra, riadtan felpattansz, szundira nyomsz, majd újra és újra megszólal a kegyetlen csengés. Belegondoltál már abba, hogy ez a folyamat milyen hatással van az egészségedre? Eláruljuk.
Szabó Eszter Sára
  • Az ébresztőóra sokkolja a szervezetet, így már a reggeli ébredés stresszt okoz.
  • A szundi gomb használata tovább ront az alvásminőségen és egész napos kimerültséghez vezet.
  • Néhány változtatással egészségesebb alvási és ébredési rutint alakíthatunk ki.

Az ébresztőóra kifejezetten praktikus eszköz, ugyanakkor megvannak a maga veszélyei, hiszen egy alattomos stresszforrás, amely hosszú távon komoly károkat okozhat a szervezetben. Olvass tovább és ismerd meg a bosszantó reggeli rutin rejtett veszélyeit, valamint hogy hogyan változtathatsz az ébredési szokásaidon az egészséged érdekében.

Ébresztőóra jelzése miatt a telefonjához kapó nő az ágyban
Az ébresztőóra hirtelen stresszt zúdít a szervezetre minden reggel. Fotó: MilanMarkovic78

Az ébresztőóra veszélyei – ez a reggeli rutin tönkreteheti az egészséged

Minden alkalommal, amikor megszólal az ébresztő, adrenalin árasztja el a tested. Őskori körülmények között ez egyet jelenthetett volna azzal, hogy egy medve támadt rád, ezért azonnal készen kellett állnod a védekezésre. Ez nem természetes ébredési mód, ennek nyomán stresszhez vezet, a test pedig vészhelyzeti üzemmódba kapcsol. 

Amikor az ébresztőórád megszólal, az agyad még félig alvó állapotban van, ezért időre van szüksége az ébredéshez, de mivel álmos vagy, ezért egy heves medve-ember harc helyett rányomsz a szundi gombra. Ha azonban így teszel, az adrenalin újra elárasztja a tested, amikor 5 perc múlva ismét megszólal az ébresztő. 

Ez a ciklus folyamatosan terheli a keringési rendszert, és hosszú távon növeli az érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. 

A szundi gomb csapdája

Sokan a szundi gombot használják arra, hogy még pár percet pihenjenek, de ez valójában csak ront a helyzeten. Amikor visszaalszol, az agyad újra elkezdi az alvási ciklusokat, de az újra megszólaló ébresztő ismét megszakítja ezt a folyamatot. Ennek eredménye:

  • tovább tart az ébredési fázis, mert az agyad zavarodott;
  • egész nap álmosabbnak és kimerültebbnek érzed magad;
  • a szervezeted többször is ki van téve az adrenalinlöketeknek, ami extra stresszt jelent.

Ha tehát pihentebben szeretnél ébredni, felejtsd el a szundi gombot!

Az ébresztőóra miatt kimaradsz a legfontosabb alvási szakaszokból

Az alvás több fázisból áll, és mindegyiknek megvan a maga szerepe. Az ébredési folyamat szempontjából a legfontosabb a REM-alvás – az az időszak, amikor az agy feldolgozza az érzelmeket, megszilárdítja az emlékeket, és megszabadul a felesleges információktól. Ha az ébresztőóra ebben a fázisban szakítja meg az alvásodat, az azt jelenti, hogy:

  • az agyad nem tudja befejezni a „mentési” folyamatokat, ezért romlik a memória és a koncentráció;
  • az érzelmi feldolgozás megszakad, így ingerlékenyebb és szorongóbb lehetsz a nap folyamán;
  • a következő nap még fáradtabbnak érzed magad, mert az alvásminőséged romlik.

Az alváshiány és a rejtett teljesítménycsökkenés

Sokan azt hiszik, hogy hozzászoktak a kevés alváshoz, és így is képesek maximálisan teljesíteni. Az igazság azonban az, hogy a szervezet nem alkalmazkodik az alváshiányhoz – csak te nem veszed észre, hogy kevésbé vagy hatékony. Az alváshiány alattomosan csökkenti a reakcióidőt, a kreativitást és a döntéshozatali képességet – anélkül, hogy észrevennéd. Ha tehát folyamatosan ébresztőre kelsz, valószínűleg sosem tapasztalod meg, milyen érzés igazán kipihentnek lenni.

Hogyan ébredhetsz természetesen – ébresztő nélkül?

Habár sokan el sem tudják képzelni az ébredést ébresztőóra nélkül, valójában a testünk tökéletesen képes erre. Ehhez viszont néhány dolgot érdemes megváltoztatni:

  1. Megfelelő alváshigiénia kialakítása: azoknak a módszereknek az optimalizációját jelenti, amelyek eljuttatnak minket a megfelelő minőségi alváshoz. Eszerint: hagyd a hálószobádat hűvösebb hőmérsékleten, minimalizáld a stimulánsok használatát, úgy mint a kávé- és alkoholfogyasztást, valamint kerüld el az okostelefont és a tévéképernyőt lefekvés előtt
  2. Elegendő alvás: a legtöbb embernek napi 7-9 óra alvásra van szüksége. Ha rendszeresen ugyanabban az időben fekszel le, a tested megtanulja, mikor kell természetesen felébrednie. Kerüld a hétvégi alváspótlást! Ha hét közben 6 órát alszol, majd hétvégén 10-et, az teljesen összezavarja a biológiai órádat.
  3. Pihentető környezet: a szobád legyen sötét, hűvös és csendes. Ha zajos környezetben élsz, használj füldugót.
  4. Napfényes ébredés: habár a téli időszakban a korai munkakezdők ezzel a lehetőséggel nem élhetnek, vitathatatlan, hogy a természetes fény az egyik legjobb módja annak, hogy a szervezeted lassan, stresszmentesen ébredjen fel. Ha ez nem lehetséges, egy napfelkelte-szimulációs lámpa segíthet.
  5. Képernyők kerülése: a telefonok, laptopok és tévék kék fénye elnyomja a melatonin termelődését, ami miatt nehezebb elaludni.

Mikor lehet hasznos az ébresztőóra használata?

Ha jetlag, stressz, vagy más körülmények miatt nem vagy kapcsolatban a cirkadián ritmusoddal, az ébresztőóra használata nagyon hasznos lehet. Ugyanakkor ha nehéz alvó vagy, nem kell ébresztőórát használnod. Inkább az alváshigiéniádon kell változtatnod.

Mi a biztos megoldás? 

Ha teheted, próbálj természetesen, ébresztőóra nélkül ébredni! Ha pedig még nem állsz készen erre a változásra, legalább törekedj arra, hogy minimalizáld az ébresztőórával járó káros hatásokat.
Ne feledd: a pihentető alvás nem luxus, hanem az egészséged egyik alapköve!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu