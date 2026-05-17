Így vásárolhatunk szemüveget olcsóbban

Új szemüveget olcsóbban is vehetünk, és ezt jó, ha tudjuk, hiszen manapság ezek a látásjavító eszközök kisebb vagyonba is kerülhetnek, ha nem vagyunk elég szemfülesek. Október a Látás Hónapja, amikor a szem egészsége áll a fókuszban. Ennek alkalmából összegyűjtöttük, hogyan lehet kompromisszumok nélkül lefaragni a szemüveg árából - írja a Fanny magazin.
Egy új szemüveget olcsóbban is beszerezhetünk, már azzal is sokat nyerünk, ha ingyenes látásvizsgálatra megyünk. Ez általában 10-40 ezer forint között mozog, de gyakran az optikák elengedik ezt az összeget, amennyiben náluk csináltatjuk a szemüveget. Érdemes megnézni előre, hol van ilyen lehetőség.
A munkáltatókat jogszabály kötelezi ingyenes szemvizsgálat biztosítására, és szemüveg támogatásra, ha a dolgozó a munkaköre miatt legalább napi 4 órát monitor előtt töltenek.
Ha prémium helyett középkategóriás szemüvegkeretet veszünk, rengeteget spórolhatunk. De fontos, hogy silány, rossz minőségűt ne vegyünk, mert nemcsak kényelmetlen lehet, de bőrirritációt is okozhat.
Egyre több optikánál fel lehet tölteni a szemész által írt receptet a honlapjukra, és online olcsóbban megrendelhető a szemüveg. Érdemes azonban előtte bemenni az üzletbe, és felpróbálni az új szemüveget.
Ha már tudjuk, melyik szemüvegkeretet szeretnénk megvenni, a márkájára rákeresve ár-összehasonlító oldalakon megtalálhatjuk a legolcsóbbat; de számoljunk a szállítási költséggel is!
A lencsén nem nagyon tudunk spórolni, de azon igen, hogy milyen bevonat kerül rá. Van, ami mindenképpen kell, például a karcosodás ellen védő réteg, de fontoljuk meg, hogy valóban szükségünk van-e például UV-védelemre, színezésre vagy tükröződéscsökkentő rétegre.
Ha a keretünk jó állapotban van, érdeklődjünk az optikában, van-e lehetőség csak a lencsét lecserélni, ez nagyon költséghatékony megoldás.
2024. július 1-jétől a szemüvegekre is kötelező jótállás vonatkozik 10 ezer forint feletti értéknél. Vásárláskor tartsuk meg a blokkot, így érvényesíthetjük a 2 éves jótállást, ha 250 ezer forint alatti értékben vettük a szemüveget; e felett az összeg felett 3 év a garancia.
Ha körültekintőek vagyunk, több tízezer forintot is spórolhatunk a szemüvegen, de a minőségből ne engedjünk: ne vásároljunk drogériában, benzinkúton olcsó darabokat, ezek bár a látást nem feltétlenül rontják, de szédülést, fejfájást, rosszullétet okozhat a nem megfelelő dioptria.
