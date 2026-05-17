Így vásárolhatunk szemüveget olcsóbban

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 17:15
Látás Hónapja
Idővel szinte mindannyiunk életben eljön a pillanat, amikor már nem látunk kristálytisztán. Szemünk pedig kikerekedik, amikor meglátjuk, mennyibe kerül egy szemüveg. Cikkünkből most kiderül, hogyan vásároljunk új szemüveget olcsóbban!

Új szemüveget olcsóbban is vehetünk, és ezt jó, ha tudjuk, hiszen manapság ezek a látásjavító eszközök kisebb vagyonba is kerülhetnek, ha nem vagyunk elég szemfülesek. Október a Látás Hónapja, amikor a szem egészsége áll a fókuszban. Ennek alkalmából összegyűjtöttük, hogyan lehet kompromisszumok nélkül lefaragni a szemüveg árából - írja a Fanny magazin.

Egy nő új szemüvegeket néz az optikában
Új szemüveget olcsóbban is vásárolhatunk, ha igazán szemfülesek vagyunk
Fotó: Terelyuk /  Shutterstock 


Új szemüveget olcsóbban: Megspórolhatjuk a látásvizsgálat árát

Egy új szemüveget olcsóbban is beszerezhetünk, már azzal is sokat nyerünk, ha ingyenes látásvizsgálatra megyünk. Ez általában 10-40 ezer forint között mozog, de gyakran az optikák elengedik ezt az összeget, amennyiben náluk csináltatjuk a szemüveget. Érdemes megnézni előre, hol van ilyen lehetőség.

Egy férfi munkahelyi szemüveg támogatás keretein belül ment szemvizsgálatra
 Az optikák elengedhetik a szemvizsgálat árát, ha náluk csináltatunk új szemüveget!
Fotó: DuxX /  Shutterstock 

Neked járhat szemüveg támogatás?

A munkáltatókat jogszabály kötelezi ingyenes szemvizsgálat biztosítására, és szemüveg támogatásra, ha a dolgozó a munkaköre miatt legalább napi 4 órát monitor előtt töltenek.

Tökéletesen passzoljon az archoz

Ha prémium helyett középkategóriás szemüvegkeretet veszünk, rengeteget spórolhatunk. De fontos, hogy silány, rossz minőségűt ne vegyünk, mert nemcsak kényelmetlen lehet, de bőrirritációt is okozhat.

Figyeljük az online akciókat

Egyre több optikánál fel lehet tölteni a szemész által írt receptet a honlapjukra, és online olcsóbban megrendelhető a szemüveg. Érdemes azonban előtte bemenni az üzletbe, és felpróbálni az új szemüveget.

Hasonlítsuk össze a szemüveg árakat

Ha már tudjuk, melyik szemüvegkeretet szeretnénk megvenni, a márkájára rákeresve ár-összehasonlító oldalakon megtalálhatjuk a legolcsóbbat; de számoljunk a szállítási költséggel is!

Ezen is múlik, hogy mennyibe kerül egy szemüveg

A lencsén nem nagyon tudunk spórolni, de azon igen, hogy milyen bevonat kerül rá. Van, ami mindenképpen kell, például a karcosodás ellen védő réteg, de fontoljuk meg, hogy valóban szükségünk van-e például UV-védelemre, színezésre vagy tükröződéscsökkentő rétegre.

Használt kerettel alacsonyabb új szemüveg ára

Ha a keretünk jó állapotban van, érdeklődjünk az optikában, van-e lehetőség csak a lencsét lecserélni, ez nagyon költséghatékony megoldás.

Ha a szemüveg drága, több garancia jár

2024. július 1-jétől a szemüvegekre is kötelező jótállás vonatkozik 10 ezer forint feletti értéknél. Vásárláskor tartsuk meg a blokkot, így érvényesíthetjük a 2 éves jótállást, ha 250 ezer forint alatti értékben vettük a szemüveget; e felett az összeg felett 3 év a garancia.

A látásunkkal fizethetünk

Ha körültekintőek vagyunk, több tízezer forintot is spórolhatunk a szemüvegen, de a minőségből ne engedjünk: ne vásároljunk drogériában, benzinkúton olcsó darabokat, ezek bár a látást nem feltétlenül rontják, de szédülést, fejfájást, rosszullétet okozhat a nem megfelelő dioptria.

Ha szeretnénk tudni, hogyan érdemes szemüveget választanunk az arcformánkhoz, nézzük meg a videót!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
