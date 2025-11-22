Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

3+1 egészséges ital a kávé helyett, amitől csak úgy pörög majd az agyad

koffeinmentes
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 07:45
helyettesítőegészségkávégyömbértea
„Amíg nem ittam meg a reggeli kávém, hozzám se szólj!” Ugye? Kedvenc reggeli (és tízórai, ebéd utáni…) italunk igazi mentőöv a hétköznapokban, de élénkítő hatása mellett, számos negatívuma is van. Egyre többen keresnek alternatívákat a kávé helyett. Nekik hoztunk egy igazán jó hírt! Íme az 5 legjobb választás, ha leszoknál a kávéról!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A napindító kávézás valódi rituálé, amiről már nehéz leszokni. Imádjuk az illatát, az ízét és valljuk be, a szokás nagy úr. Legtöbbünknek elképzelhetetlennek a reggelek az élénkítő, forró csoda nélkül. De nem biztos, hogy az egészségünk is ugyanúgy rajong értük, mint mi. Sőt! Lássuk mit kortyolgathatunk kávé helyett a reggeli hírek mellé!

kávé helyett jó lehet jó alternatíva a képen látható csésze gyömbéres tea
3+1 egészséges napindító a kávé helyett!
Fotó: 123RF
  • A kávéfogyasztás negatív hatásai
  • Mit igyunk kávé helyett?
  • 3+1 egészséges kávépótló alternatíva

A kávéfogyasztás negatív hatásai

Azt tudjuk, hogy a koffeinnek rengeteg hátulütője van (például: szorongás, álmatlanság, gyomorégés, magas vérnyomás, fejfájás) ezért fontos, hogy mértékkel fogyasszuk. Vannak, akiknek mértékkel sem ajánlott. 

Ha valaki:

  • gyomorsavtúltengéssel
  • krónikus, gyulladásos bélbetgséggel
  • epilepsziával
  • vagy szív- és érrendszeri panaszokkal 
    küzd, akkor mindenképp érdemes kávépótló italokat kipróbálnia.

Nem kell, hogy komoly egészségügyi probléma álljon a kávé elhagyása hátterében. Az életmódváltás, tudatosság is épp elég indok, hogy valamilyen egészségesebb alternatívára váltsunk. 

Mit igyunk kávé helyett?

A jó hír, hogy rengeteg természetes, koffeinmentes élénkítő megoldás létezik a kávé elhagyására, amik még jótékony hatásukkal is támogatják mindennapjainkat! Ezt a 3 italt fogyaszd a kávé helyett!

1. Gyömbér

A gyömbér csípős gingerol- és shogaoltartalma élénkít és energizál.

Egy isteni, citrommal és mézzel főzött gyömbértea, és garantáltan frissen indul a reggel. Ráadásul gyulladáscsökkentő és emésztéssegítő hatásaiért is hálás leszel majd!

2. Cikória

A cikóriakávé tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyek támogatják a bélrendszer működését, de fogyasztása még a vércukorszint-szabályozásában és a méregtelenítésben is segíthet.

A cikória ismerős lehet a gyerekkorunkból. Ebből készülnek ugyanis a koffeinmentes „macikávék” is.

Cikóriából készült kávé a klasszikus kávé helyett.
A cikória szuper választás, ha nem szeretnénk lemondani a kávé ízvilágáról és illatáról sem
Fotó: 123RF

3. Mentatea

A borsmentából főzött tea frissít, élénkít és fokozza a koncentrációt is.

A menta nem csak egy finom kávépótló alternatíva: kutatások szerint, a menta rendszeres fogyasztása az emlékezetvesztéssel összefüggő betegségek megelőzésében is szerepet játszik.

+1 Pitypang

A pitypang gyökere pörkölve a kávéhoz hasonló, kesernyés ízt idéz, ezért szuper kávéalternatíva lehet cikóriával keverve.

Egy csésze pitypangból készült kávé az eredeti koffeines kávé helyett.
Bors-tipp: keverd tejjel! Igazi latte-élményt kapsz. Csak egészséges kiadásban
Fotó: MAREN WINTER / 123RF

Méregtelenít, támogatja a máj- és epeműködést, az emésztést, csökkenti a várcukorszintet és szuper ásványianyag-forrás is. Egyszóval az egészséges kávépótlók császára!

A gyömbér pozitív hatásai:

Még több koffeinmentes alternatíva a kávé helyett:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu