Maradandó fogyatékossággal él egy nő, mert a mentősök rossz gombot nyomtak meg a defibrillátoron

A 33 éves Meg Fozzard maradandó fogyatékossággal él egy mentőszolgálat által elkövetett kritikus hiba miatt.

Rossz gomb megnyomása változtatta meg a fiatal életét

A 2019-ben saját otthonában összeeső Meg mindössze 26 éves volt, amikor az életmentő áramütés a rossz gomb megnyomása miatt nyolc percet késett.

Partnere, Xander Font Freide hívta a mentőket, miközben saját maga megkezdte az újraélesztést. A mentősök először addig nem akarták elhinni, hogy a fiatal nő szíve leállt, a defibrillátor azonban súlyos állapotot jelzett.

A számítógépemnél ültem, és hallottam, hogy Megan furcsa, ziháló, rekedt hangot ad ki, majd az arcszíne gyorsan változni kezdett. Rendkívül sápadt lett. A szeme nyitva volt, de nem reagált, amikor beszéltem hozzá

- idézte fel a történteket a 32 éves Xander.

A mentősök azonban először rossz felszerelést csatlakoztattak: monitorozó vezetékeket helyeztek fel Megre a defibrillátorpárnák helyett, így a készülék nem jelezte, hogy azonnali sokkra van szükség.

Erre négy perc után jöttek rá, de miután rossz gombot nyomtak meg a LifePak nevű gépen, további négy perccel késleltették a vészhelyzeti üzemmód aktiválását. A londoni mentőszolgálat (NHS Trust) azóta elismerte, hogy nyolc perc késés történt, mielőtt Meg áramütést kapott.

Maradandó fogyatékossággal él Meg

Meg jelenleg beszédproblémákkal küzd, krónikus fáradtságtól szenved, és kerekesszéket használ a közlekedéshez. Bár kártérítést kapott a mentőszolgálattól, szerinte lehetetlen szavakkal leírni a történtek fizikai és érzelmi hatását.

Eleinte fogalmam sem volt arról, milyen súlyos az állapotom, de ahogy egyre nyilvánvalóbbá vált az agysérülésem mértéke, lassan tudatosult bennem a helyzet. Borzalmas volt az a pillanat, amikor a kórházban rájöttem, hogy az életem soha többé nem lesz ugyanolyan

- mondta.

Meg egy tünetmentes, lappangó szívbetegség miatt kapott szívrohamot, és felébredése után 14 hónapig nem tudott visszatérni a munkájához. A mai napig küzd agyköddel, csökkent kézügyességgel és végtaggörcsökkel.

A biztosított kártérítésnek köszönhetően most logopédus, fizioterapeuta és foglalkozásterapeuta segítségét is igénybe veheti. Ennek eredményeként verbális és mentális funkciói javultak, és részmunkaidőben újra producerként dolgozik, elsősorban a fogyatékossággal élők jogaira fókuszálva – írja a Mirror.