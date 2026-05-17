A Bors olvasói döntöttek: Ők lesznek ma este az Exatlon női és férfi győztesei

A TV2 népszerű műsorának utolsó adásában ma végre kiderül, kik lesznek a végső győztesek. Egy-egy Bajnok és Kihívó áll ma este rajthoz az Exatlon Hungary döntő futamaiban. A lányoknál Ekler Luca és Szabó Réka, míg a fiúknál Valkusz Máté és Koplányi Gábor küzd meg egymással a sport-reality 15 millió forintos fődíjáért és trófeájáért. Nézzük, a Bors olvasói kikre szavaztak!
Tíz Bajnok és tíz Kihívó vágott neki a sport-reality idei versenyének. Az elmúlt nyolc hét jócskán tartogatott fordulatokat és nem várt kihívásokat az Exatlon 2026-ban. Ma este pedig eljött a döntő és ezzel a legnagyobb megmérettetés ideje: az biztos, hogy nagyon izgalmas este előtt állunk.
A női és a férfi döntőben is két, négy pontig tartó győzelem kell ahhoz, hogy valaki hazavihesse az Exatlon Hungary trófeáját és a vele járó 15 millió forintot. Ahogy a korábbi években, most is maguk a versenyzők választják ki, melyik pályán és milyen ügyességi feladattal mérkőznek meg egymással. Mindenki kedvence sorra kerül a verseny alatt. Ha a küzdelem nem dől el két körben, akkor jön egy harmadik pálya, és az lesz a mindent eldöntő futamok harctere. De hogy kinek kedvez majd a pálya és az ügyességi, kinek adja ki a lépés a győzelmet, ma este kiderül. Addig is nézzük a Bors szavazásának végeredményét. Olvasóink szerint Ekler Luca lesz a végső győztes a női mezőnyben, de Szabó Rékára is sokan szavaztak. A férfiaknál pedig toronymagasan Koplányi Gábor kapta a legtöbb szavazatot, Valkusz Máté negyedannyi voksot kapott.
