„El sem tudom mondani, hogy mennyire várom” – T. Danny tiszta lappal, újjászületve veszi be újra a színpadot

A hírnév ára majdnem T. Danny életébe került, aki most a Napló műsorában mesélt a továbblépésről. Az énekes vallott a sötét múltról, de a terveiről is és arról, hogy immár optimistán tekint a jövőbe.

A Megasztár zsűritagjaként újfent bizonyíthat, de T. Danny koncertre is készül, ami május végén várható

(Fotó: MEDIAWORKS/hot! magazin/Bánkúti Sándor)

T. Danny első lépései vissza a fénybe

A kényszerű távollét és a legmélyebb pontok megélése után a rapper végre készen áll arra, hogy újra elfoglalja az őt megillető helyet a hazai könnyűzenei szférában. Bár a függősége tetőfokán sokan úgy hitték, örökre eljátszotta a televíziós karrierjét, Dani rácáfolt a károgókra: hatalmas meglepetésre ő tér vissza a TV2 képernyőjére a Megasztár legújabb évadának egyik kiemelt zsűritagjaként.

A stúdiómunkálatok mellett a visszatérő koncert dátuma is fix már, a felkészülés pedig gőzerővel zajlik. Dani így fogalmazott a hosszú kihagyás után:

Május végén lesz az első fellépés, és el sem tudom mondani, hogy mennyire várom, ugyanis én már több mint fél éve nem voltam saját fellépésen, és azért ez egy olyan hosszú időszak, hogy még sohasem hagytam ki ennyit. Legutóbb talán csak akkor, amikor még nem zenéltem. Úgyhogy ez nagyon furcsa nekem, és nagyon furcsa, hogy hozzá kell szoknom ahhoz, hogy nem vagyok turnén. Most szerintem sokkal több energiával fogok tudni odaállni, és nyilvánvalóan kellet az a kis pihi, meg ez a kis nyugis időszak, de én oda vágyom vissza nagyon a színpadra.

A család megtartó ereje rántotta ki a halál torkából

Egy ilyen mély és pusztító függőségből szinte esélytelen egyedül, külső segítség nélkül talpra állni. Miközben a barátoknak és zenésztársaknak naponta kellett ellenőrizniük, hogy Dani egy-egy többnapos ébrenlét után életben van-e még, a családja jelentette a végső mentőövet.

A környezete szerint a rapper életmódváltása sikeres volt: a tiszta mindennapok és a romboló hatások leépítése meghozta a gyümölcsét. A krízis végül nem szétzilálta, hanem még inkább megerősítette a szeretteivel való köteléket, még akkor is, ha a hozzátartozók kezdetben nem is látták át a probléma valós, ijesztő súlyát.

Dani könnyekig hatódva emlékezett vissza a legnehezebb pillanatokra:

Én azt gondolom, hogy ez csak még jobban összehozta a családot, azért nem volt jó nekik látni nyilván ami történik velem, nem is annyira értették, nem is annyira tudtak róla valójában. Én azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, hogy ilyen családom van, és hálás is vagyok értük meg hálás vagyok nekik, és köszönök nekik mindent. Szerintem most még jobban összekovácsolódtunk, de igazán nagyon szerető és összetartó család voltunk mindig, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagy kiváltság.

A rajongók végre megkönnyebbülhetnek: a kedvencük nemcsak a képernyőre tér vissza mint a Megasztár szakmai ítésze, hanem a mikrofont is újra a kezébe veszi. A legsötétebb démonokkal vívott kőkemény csata után egy újjászületett, tiszta és motivált művész áll majd a közönség elé május végén, aki a múlt hibáiból tanulva, megerősödve építi újra a birodalmát.

A teljes riport vasárnap este 18:55-től látható a TV2 Napló című műsorában.