Ezért hagyd aludni a kamaszt hétvégén

Ismerős a helyzet? Szombat délelőtt 11 óra, te már túl vagy a piacon, a mosáson és a reggeli kávén, a gyerek szobájában viszont még mindig lehúzva a redőny, és az ágyból csak egy formátlan paplanhalom látszik. A kezed már remeg a kilincsen, hogy bemenj porszívózni (vagy csak „véletlenül” hangosabban csörömpölni a konyhában), mert „nem lehet egész nap ágyban dögleni”.

Nos, mielőtt rátörnéd az ajtót a hortyogó tinédzserre, állj meg egy pillanatra. Egy friss kutatás szerint ugyanis lehet, hogy épp az életét – vagy legalábbis a mentális egészségét – mented meg azzal, ha hagyod még egy kicsit aludni.

A lusta kamasz mítosza

Nehéz megállni, hogy ne kezdjünk el prédikálni a „mi bezzeg már hajnalban a mezőn voltunk” típusú emlékekről, de Journal of Affective Disorders folyóiratban megjelent kutatás szerint a hétvégi alvásmegvonás komoly károkat okozhat. Az eredmények szerint azoknál a 16–24 éves fiataloknál, akik hétvégén bepótolhatják az alvást, 41%-kal csökken a depresszió kockázata.

Hogy miért? Mert a legtöbb tinédzser krónikus alváshiányban szenved hét közben. A biológiai órájuk eltolódott (később álmosodnak), az iskola viszont kíméletlenül korán kezdődik. A pszichoterapeuta és alvásszakértő szerint „az alváshiány a hiányzó láncszem a tinédzserkori mentális válságban”. Amikor a gyerek hétvégén délig alszik, az nem lustaság – hanem a szervezete kétségbeesett próbálkozása, hogy behozza a lemaradást és „kipucolja” az agyát a következő hétre.

Akkor hagyjuk őket délutánig aludni?

Azért ne essünk át a ló túloldalára. A szakértők szerint a „pótalvás” jó dolog, de van egy határ.

A bűvös két óra: A kutatók azt javasolják, hogy a hétköznapi ébredési időhöz képest kb. 2 órával hagyjuk őket tovább aludni. Ez elég a regenerálódáshoz, de nem annyi, hogy teljesen felborítsa a bioritmusukat (az úgynevezett „társadalmi jetlaget” okozva), amitől hétfő reggel még nyomorultabbul éreznék magukat.

Figyelj a jelekre: Ha a gyerek rendszeresen 5 órával többet alszik hétvégén, vagy az alvás szociális elszigetelődéssel jár (nem jön ki, nem találkozik barátokkal, csak gubbaszt), az már túlmutathat a fáradtságon, és depresszióra is utalhat.