Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Ignác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezért hagyd aludni a kamaszt hétvégén

Ezért hagyd aludni a kamaszt hétvégén

kamasz
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 08:45
alváskutatás
A te kamaszod is délig alszik hétvégén, miközben te már a harmadik körödet futod a háztartásban? Mielőtt rárobbantanád az ajtót, van egy meglepő hírünk: a tudomány szerint ezzel épp a mentális egészségét védi. Mutatjuk, miért hagyd békén (egy darabig), és hol a határ a pihenés és a lustaság között.

Ismerős a helyzet? Szombat délelőtt 11 óra, te már túl vagy a piacon, a mosáson és a reggeli kávén, a gyerek szobájában viszont még mindig lehúzva a redőny, és az ágyból csak egy formátlan paplanhalom látszik. A kezed már remeg a kilincsen, hogy bemenj porszívózni (vagy csak „véletlenül” hangosabban csörömpölni a konyhában), mert „nem lehet egész nap ágyban dögleni”.

Nos, mielőtt rátörnéd az ajtót a hortyogó tinédzserre, állj meg egy pillanatra. Egy friss kutatás szerint ugyanis lehet, hogy épp az életét – vagy legalábbis a mentális egészségét – mented meg azzal, ha hagyod még egy kicsit aludni.

A lusta kamasz mítosza

Nehéz megállni, hogy ne kezdjünk el prédikálni a „mi bezzeg már hajnalban a mezőn voltunk” típusú emlékekről, de Journal of Affective Disorders folyóiratban megjelent kutatás szerint a hétvégi alvásmegvonás komoly károkat okozhat. Az eredmények szerint azoknál a 16–24 éves fiataloknál, akik hétvégén bepótolhatják az alvást, 41%-kal csökken a depresszió kockázata.

Hogy miért? Mert a legtöbb tinédzser krónikus alváshiányban szenved hét közben. A biológiai órájuk eltolódott (később álmosodnak), az iskola viszont kíméletlenül korán kezdődik. A pszichoterapeuta és alvásszakértő szerint „az alváshiány a hiányzó láncszem a tinédzserkori mentális válságban”. Amikor a gyerek hétvégén délig alszik, az nem lustaság – hanem a szervezete kétségbeesett próbálkozása, hogy behozza a lemaradást és „kipucolja” az agyát a következő hétre.

Akkor hagyjuk őket délutánig aludni?

Azért ne essünk át a ló túloldalára. A szakértők szerint a „pótalvás” jó dolog, de van egy határ.

A bűvös két óra: A kutatók azt javasolják, hogy a hétköznapi ébredési időhöz képest kb. 2 órával hagyjuk őket tovább aludni. Ez elég a regenerálódáshoz, de nem annyi, hogy teljesen felborítsa a bioritmusukat (az úgynevezett „társadalmi jetlaget” okozva), amitől hétfő reggel még nyomorultabbul éreznék magukat.

Figyelj a jelekre: Ha a gyerek rendszeresen 5 órával többet alszik hétvégén, vagy az alvás szociális elszigetelődéssel jár (nem jön ki, nem találkozik barátokkal, csak gubbaszt), az már túlmutathat a fáradtságon, és depresszióra is utalhat.

Szóval, ha legközelebb felhúznád magad azon, hogy a kamasz gyereked átalussza a fél hétvégét, gondolj arra: éppen most csökkenti az esélyét a szorongásra és a depresszióra. Hagyd rájuk azt a plusz pár órát – a porszívózás megvár (sajnos).

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu