Cukorbetegség kezelése: így segít az életmódváltás

A cukorbetegség, különösen a 2-es típusú diabétesz, világszerte egyre gyakoribb. A betegség lényege, hogy a szervezet nem tudja megfelelően felhasználni az inzulint, így a vércukorszint tartósan magas marad. Bár a gyógyszeres kezelés sok esetben szükséges, az életmód döntő szerepet játszik a cukorbetegség kezelésében. Az életmódváltás segít megelőzni a szövődményeket, javítja az életminőséget, és bizonyos esetekben a gyógyszerszükségletet is csökkentheti.

A 2-es típusú cukorbetegség egyre gyakoribb világszerte

Fotó: Anatoliy Cherkas / Shutterstock

Ezért fontos az életmódváltás cukorbetegség esetén

A helytelen étkezési szokások, a mozgáshiány és a túlsúly a 2-es típusú cukorbetegség legfőbb rizikófaktorai. A megfelelő életmód segít a sejtek inzulinérzékenységének javításában, ami lehetővé teszi, hogy a glükóz hatékonyabban jusson be a sejtekbe. Már kisebb változtatások – például a cukros italok elhagyása vagy a napi fél óra séta – is érezhető javulást hozhatnak.

A táplálkozás szerepe

A cukorbetegség kezelése életmódváltással elsősorban az étrenddel kezdődik. A lassú felszívódású szénhidrátok (teljes kiőrlésű gabonák, barna rizs, zab, hüvelyesek) segítenek elkerülni a hirtelen vércukorszint-emelkedést. A zöldségek, a sovány fehérjék és az omega-3 zsírsavakban gazdag halak szintén hozzájárulnak a vércukorszint stabilizálásához.

A glikémiás index figyelése segít megkülönböztetni a lassan és a gyorsan emésztődő ételeket. A rendszeres, kisebb étkezések szintén kiegyensúlyozottabb vércukorszintet biztosítanak. A cukros, feldolgozott élelmiszerek és az alkoholfogyasztás mérséklése elengedhetetlen része a terápiának.

A mozgás előnyei

A fizikai aktivitás szintén alapvető része a cukorbetegség kezelésének. A mozgás során az izmok több glükózt használnak fel, így csökken a vércukorszint. A rendszeres séta, úszás, kerékpározás vagy tánc javítja az inzulinérzékenységet és segíti a testsúlykontrollt. Már heti 150 perc közepes intenzitású mozgás is bizonyítottan mérsékli a vércukorszintet.

Stresszkezelés és alvás

A tartós stressz megemeli a vércukorszintet, ezért fontos megtalálni a megfelelő levezetési módokat. A relaxáció, a jóga vagy egyszerűen a szabadidős tevékenységek segítenek a kiegyensúlyozottságban. A pihentető alvás ugyancsak elengedhetetlen: alvászavar esetén a vércukorszint ingadozása gyakoribb.