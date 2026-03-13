Kilenc éve a szerelem szárnyán: Szofi, a hűséges gólya idén is hazatért párjához Dömösre

A Dunakanyar szívében, a dömösi BirdMania Madárpark kertjében idén is megtörtént a csoda, amire egy egész ország várt. Pontban 13 óra 17 perckor egy ismerős sziluett tűnt fel az égen, majd magabiztos szárnycsapásokkal landolt az alacsony fészekállványon Szofi. A gólya több ezer kilométeres, veszélyekkel teli vándorlás után tért haza, hogy újra szárnyaszegett párja, Macus mellett foglalja el helyét.
A két gólya története akár egy hollywoodi forgatókönyv is lehetne. Macus sorsa 2016-ban pecsételődött meg, amikor Budapesten, az alsó rakparton találtak rá: valaki söréttel lőtte szárnyon a madarat. Bár a mentőközpont alapítója, Márton Vlad András mindent elkövetett a gyógyulásáért, a diagnózis végleges volt: Macus életben maradt, de többé nem tud a fellegekbe emelkedni.
András azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Bízva a természet erejében, egy alacsony fészekállványt épített a kertben a röpképtelen hímnek. 2017-ben Macus elkezdett kelepelni, hívni a társát, és a lehetetlen megtörtént: egy idős tojó, Szofi, leszállt a ház tetejére, majd napokig tartó mustra után beköltözött a kertbe.
Az elmúlt kilenc évben Szofi minden egyes ősszel elindult a bizonytalanba, míg párja kénytelen volt a dömösi kert biztonságában áttelelni. A tojó útja során átrepült a veszélyes libanoni légtéren, ahol sok társát lelövik, és dacolt a gyilkos fagyokkal is. 2018-ban például súlyos fagyási sérülésekkel a lábán, végletekig legyengülve ért haza, de a szerelme Macus iránt erősebb volt a fájdalomnál.
Tavaly rekordot döntöttek: hét tojáson ültek, idén pedig a tizedik közös fészekalj felnevelésére készülnek. Pedig Szofi felett is jár az idő.
Márton Vlad András, aki családtagként szereti a madarakat, minden évben felkészül a legrosszabbra.
Mivel Szofi már nagyon nem fiatal madár, évek óta nem ’viszontlátással’, hanem ’Isten veleddel’ köszönök el tőle nyár végén
– mesélte elérzékenyülve a szakember. „Láthatóan egyre fáradtabb, egyre kimerültebben érkezik meg, de az ösztönei és a ragaszkodása hajtják, amíg bírja erővel.”
Idén azonban a félelmek ismét elszálltak. Szofi itt van, dacolva a korral és a kilométerekkel, hogy újra bebizonyítsa: a dömösi madármentő kertben a hűség nem csak egy szó, hanem maga az élet. Ha minden jól alakul, hamarosan újra kopogtatnak a tojáshéjak, és a hős anya tizedszer is felneveli a jövő vándorait Macus oldalán.
Itt tudod nyomon követni Macus és Szofi életét:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.