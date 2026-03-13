Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Kilenc éve a szerelem szárnyán: Szofi, a hűséges gólya idén is hazatért párjához Dömösre

gólya
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 08:30
szerelemhazatérés
Van, ami ellen sem a távolság, sem a gyenge szárnyak nem tehetnek semmit. Március 10-én, 13 óra 17 perckor megállt az idő Dömösön: kilencedik alkalommal tért vissza fészekbe Szofi, a fehér gólya, hogy szárnyaszegett párja, Macus oldalán kezdje meg a tavaszt. Ez a dömösi „brazil szappanopera” minden évben bebizonyítja, hogy a hűség nem ismer határokat.

A Dunakanyar szívében, a dömösi BirdMania Madárpark kertjében idén is megtörtént a csoda, amire egy egész ország várt. Pontban 13 óra 17 perckor egy ismerős sziluett tűnt fel az égen, majd magabiztos szárnycsapásokkal landolt az alacsony fészekállványon Szofi. A gólya több ezer kilométeres, veszélyekkel teli vándorlás után tért haza, hogy újra szárnyaszegett párja, Macus mellett foglalja el helyét.

gólya
Kilencedik alkalommal tért vissza Afrikából Szofi, a fehér gólya, hogy repülni képtelen szerelme, Macus mellett nevelje fel fiókáikat Dömösön / Fotó: BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont

Egy lövéssel indult a tragédia, de gólyaszerelem lett belőle

A két gólya története akár egy hollywoodi forgatókönyv is lehetne. Macus sorsa 2016-ban pecsételődött meg, amikor Budapesten, az alsó rakparton találtak rá: valaki söréttel lőtte szárnyon a madarat. Bár a mentőközpont alapítója, Márton Vlad András mindent elkövetett a gyógyulásáért, a diagnózis végleges volt: Macus életben maradt, de többé nem tud a fellegekbe emelkedni.

András azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Bízva a természet erejében, egy alacsony fészekállványt épített a kertben a röpképtelen hímnek. 2017-ben Macus elkezdett kelepelni, hívni a társát, és a lehetetlen megtörtént: egy idős tojó, Szofi, leszállt a ház tetejére, majd napokig tartó mustra után beköltözött a kertbe.

Harc az elemekkel és a libanoni vadászokkal

Az elmúlt kilenc évben Szofi minden egyes ősszel elindult a bizonytalanba, míg párja kénytelen volt a dömösi kert biztonságában áttelelni. A tojó útja során átrepült a veszélyes libanoni légtéren, ahol sok társát lelövik, és dacolt a gyilkos fagyokkal is. 2018-ban például súlyos fagyási sérülésekkel a lábán, végletekig legyengülve ért haza, de a szerelme Macus iránt erősebb volt a fájdalomnál.

Tavaly rekordot döntöttek: hét tojáson ültek, idén pedig a tizedik közös fészekalj felnevelésére készülnek. Pedig Szofi felett is jár az idő.

„Isten veleddel köszönök el tőle”

Márton Vlad András, aki családtagként szereti a madarakat, minden évben felkészül a legrosszabbra.

Mivel Szofi már nagyon nem fiatal madár, évek óta nem ’viszontlátással’, hanem ’Isten veleddel’ köszönök el tőle nyár végén

– mesélte elérzékenyülve a szakember. „Láthatóan egyre fáradtabb, egyre kimerültebben érkezik meg, de az ösztönei és a ragaszkodása hajtják, amíg bírja erővel.”

Idén azonban a félelmek ismét elszálltak. Szofi itt van, dacolva a korral és a kilométerekkel, hogy újra bebizonyítsa: a dömösi madármentő kertben a hűség nem csak egy szó, hanem maga az élet. Ha minden jól alakul, hamarosan újra kopogtatnak a tojáshéjak, és a hős anya tizedszer is felneveli a jövő vándorait Macus oldalán.

Itt tudod nyomon követni Macus és Szofi életét:

 

