Ezekkel a szokásokkal lassíthatod az öregedést

Az öregedés lassítása sejtszinten dől el: a DNS-szálak épségéért felelő, azok két végén található úgynevezett telomerek hossza, valamint a sejtregeneráció sebessége az életmódtól függ.

A krónikus alváshiány, a stressz és a mozgásszegény életmód láthatatlanul gyorsíthatja a biológiai öregedést.

A napi szokások – az alvástól a képernyőhasználatig – évekkel befolyásolhatják, milyen tempóban öregszik a tested.

Van az a pont, amikor az ember rájön: nem a születési dátuma határozza meg, mennyire érzi magát fáradtnak, lassúnak vagy éppen energikusnak. Az öregedés lassítása egy sejtszintű háború, amelyet a hétköznapok döntéseivel vívsz meg. Ha folyton pörögsz, keveset alszol, és csak a monitor előtt görnyedsz, hiába kened magadra a világ összes bőrfiatalító és feszesítő krémjét. A tudomány mai állása szerint a sejtjeid végén lévő kis „védőkupakok”, a telomerek hossza dönti el, hogy meddig maradsz fiatalos.

A késő este képernyő előtt töltött idő és a kevés alvás következtében hosszú távon megnehezül az öregedés lassítása.

Fotó: Shutterstock

Öregedés lassítása sejtszinten

Az úgynevezett telomerek (a kromoszómát alkotó DNS-szál két végén található rövid, többszörösen ismétlődő szakaszok – a szerk.) a sejtosztódás során védik a DNS-t a folyamatos rövidülés káros hatásaitól. Mindeközben a telomerek rövidülnek, ha pedig ez a rövidülés már jelentős mértékű, egyre több betegség jelentkezik, végül látványos leépülés következik be.

Egy tavalyi kutatás eredményei szerint a D3-vitamin rendszeres szedése négy év alatt jelentősen lelassítja a telomerek rövidülését, ami közel három évnyi biológiai korkülönbséget jelent az életkorhoz mérten.

Ahhoz azonban, hogy minél tovább óvjuk a telomereket, nemcsak D-vitamin szedése javasolt, hanem minőségi alvás is. A rendszertelen alvási ritmus és a gyenge alvásminőség felborítja a belső órát, ami hatással van a sejtek regenerálódására, így közvetlenül összefügg a telomerek rövidülésével. Ha ezt a biológia órát le szeretnénk lassítani, az első és legfontosabb lépés az alvás javítása a stabil sejtműködés érdekében.

Életmódbeli változtatások öregedés ellen

Stresszoldás mozgással

A tartós stressz és a mozgásszegény életmód gyakran kéz a kézben jár. A túl sok ülés rombolja a metabolikus egészséget és fokozza a sejtszintű öregedést, ami több testzsírhoz és alacsonyabb izomtömeghez vezet. A mozgás ellenben csodafegyver: a kombinált edzés, vagyis a kardió és az erőnléti mozgás, képes megnyújtani a telomereket.