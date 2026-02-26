Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Ezekkel a szokásokkal lassíthatod az öregedést

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 14:15
életmódöregedés ellen
Felejtsd el a drága krémeket és a szépészeti beavatkozásokat. Az öregedés lassítása sokkal inkább a napi döntéseken és az apró trükkökön múlik. Lehet, hogy épp a kedvenc szokásaiddal teszed tönkre a sejtjeidet, és észre sem veszed. Mutatjuk, mire figyelj!
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • Az öregedés lassítása sejtszinten dől el: a DNS-szálak épségéért felelő, azok két végén található úgynevezett telomerek hossza, valamint a sejtregeneráció sebessége az életmódtól függ.
  • A krónikus alváshiány, a stressz és a mozgásszegény életmód láthatatlanul gyorsíthatja a biológiai öregedést.
  • A napi szokások – az alvástól a képernyőhasználatig – évekkel befolyásolhatják, milyen tempóban öregszik a tested.

Van az a pont, amikor az ember rájön: nem a születési dátuma határozza meg, mennyire érzi magát fáradtnak, lassúnak vagy éppen energikusnak. Az öregedés lassítása egy sejtszintű háború, amelyet a hétköznapok döntéseivel vívsz meg. Ha folyton pörögsz, keveset alszol, és csak a monitor előtt görnyedsz, hiába kened magadra a világ összes bőrfiatalító és feszesítő krémjét. A tudomány mai állása szerint a sejtjeid végén lévő kis „védőkupakok”, a telomerek hossza dönti el, hogy meddig maradsz fiatalos. 

Késő esti telefonozás, amitől megnehezül az öregedés lassítása
A késő este képernyő előtt töltött idő és a kevés alvás következtében hosszú távon megnehezül az öregedés lassítása.
Fotó: Shutterstock

Öregedés lassítása sejtszinten

Az úgynevezett telomerek (a kromoszómát alkotó DNS-szál két végén található rövid, többszörösen ismétlődő szakaszok – a szerk.) a sejtosztódás során védik a DNS-t a folyamatos rövidülés káros hatásaitól. Mindeközben a telomerek rövidülnek, ha pedig ez a rövidülés már jelentős mértékű, egyre több betegség jelentkezik, végül látványos leépülés következik be. 

Egy tavalyi kutatás eredményei szerint a D3-vitamin rendszeres szedése négy év alatt jelentősen lelassítja a telomerek rövidülését, ami közel három évnyi biológiai korkülönbséget jelent az életkorhoz mérten. 

Ahhoz azonban, hogy minél tovább óvjuk a telomereket, nemcsak D-vitamin szedése javasolt, hanem minőségi alvás is. A rendszertelen alvási ritmus és a gyenge alvásminőség felborítja a belső órát, ami hatással van a sejtek regenerálódására, így közvetlenül összefügg a telomerek rövidülésével. Ha ezt a biológia órát le szeretnénk lassítani, az első és legfontosabb lépés az alvás javítása a stabil sejtműködés érdekében.

Életmódbeli változtatások öregedés ellen

Stresszoldás mozgással

A tartós stressz és a mozgásszegény életmód gyakran kéz a kézben jár. A túl sok ülés rombolja a metabolikus egészséget és fokozza a sejtszintű öregedést, ami több testzsírhoz és alacsonyabb izomtömeghez vezet. A mozgás ellenben csodafegyver: a kombinált edzés, vagyis a kardió és az erőnléti mozgás, képes megnyújtani a telomereket. 

Az alkohol és a gyorsételek elhagyása

A rendszeres alkoholfogyasztás és az ultrafeldolgozott élelmiszerek gátolják a szervezet regenerációs képességét, az alkohol ráadásul dehidratálja a bőrt és gyulladásokat okoz a szervezetben. A gyorsételek üres kalóriákat tartalmaznak, vagyis alig található tápanyag bennük, így a rendszeres, hosszú távú fogyasztásuk izomvesztéshez és tápanyaghiányhoz vezethet.

A képernyőidő csökkentése

A folyamatos képernyőhasználat következtében rengeteg kék fény ér minket a mindennapokban, ami dr. Marisa Garshick amerikai bőrgyógyász szerint szerepet játszhat az öregedés látható jeleinek idő előtti megjelenésében, például a hiperpigmentációban, illetve a finom vonalak és ráncok kialakulásában.

„A képernyők által kibocsátott fény fokozhatja a szabad gyökök képződését a bőrben, ami erősítheti a gyulladásos folyamatokat, károsíthatja a DNS-t, és csökkentheti a természetes antioxidánsok mennyiségét. Ezek a változások együttesen hozzájárulhatnak a bőr idő előtti öregedéséhez” – magyarázta a szakember, hangsúlyozva, hogy a témában még zajlanak a kutatások, és további vizsgálatok szükségesek a pontos hatások tisztázásához.

Apró változtatások, hosszú távú hatás

Az öregedés nem egy elkerülhetetlen sorscsapás, hanem napi döntések sorozata. Az, hogy mikor fekszel le, hányszor állsz fel a székből, vagy hogy mit teszel a tányérodra, évekkel befolyásolhatja a biológiai életkorodat. Kezdd kicsiben, figyelj oda a kék fénynek való kitettségre, a mozgásra, a helyes táplálkozásra, és hidd el, a sejtjeid meg fogják hálálni!

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Nézd meg, hogyan gyorsítják a rossz szokásaid a sejtjeid öregedését:

