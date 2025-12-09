Ennek az italnak a fogyasztása naponta 12 percet vesz el az életedből

Egy kutatás szerint bizonyos népszerű ételek és italok több perccel megrövidíthetik az életünket.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása komoly egészségügyi kockázatokkal jár.

Már néhány egyszerű étrendi változtatás is hozzájárulhat a hosszabb, egészségesebb élethez.

Egy kutatás szerint az élettartamunk hosszát már egyetlen doboz kóla hatása is befolyásolja, egészen pontosan naponta 12 percet vesz el az életünkből; és ez még semmi: bizonyos feldolgozott ételek ennél is nagyobb kárt tesznek az egészségünkben. A Michigani Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek arról, hogy egyes ételek és italok milyen hatással vannak az emberi szervezetre. Az eredmények elég riasztók: az ultrafeldolgozott élelmiszerek, amelyek mesterséges színezékeket, tartósítószereket és emulgeálószereket tartalmaznak, komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, és bizony egyes kedvenceink jelentősen lerövidíthetik az életünket.

Az ultrafeldolgozott ételek és bizonyos italok is hozzájárulhatnak az élettartam rövidüléséhez. Egyetlen hot dog és egy doboz kóla hatása is jelentős lehet.

Fotó: siamionau pavel / Shutterstock

A feldolgozott ételek veszélye

A kutatás során a szakértők kiszámolták, hogy egyes népszerű ételek pontosan mennyi időt vesznek el az életünkből, ha rendszeresen fogyasztjuk azokat:

hot dog: 36 perc

reggeli szendvics: 13 perc

tojás: 13 perc

kóla: 12 perc

sajtos hamburger: 9 perc

bacon: 6 perc

Ez azt jelenti, hogyha reggelire eszel egy baconös szendvicset, délben bekapsz egy hot dogot, és leöblíted azt egy doboz kólával, akkor egyetlen nap alatt akár 50 percet is elpazarolhatsz az életedből. Elég ijesztően hangzik, nem?

A kóla hatása a szervezetre

A kólának többféle, rövid és hosszú távú hatása lehet a szervezetre. Egy doboz hagyományos kólában nagyjából 35-40 gramm cukor található. Ez a mennyiség gyorsan megemeli a vércukorszintet, amely aztán hirtelen visszaesik. Ennek következtében hirtelen fáradtság, éhségérzet és ingerlékenység jelentkezhet. Utóbbit fokozhatja a kóla koffeintartalma, amely bár élénkít, növeli a pulzusszámot és megemeli a vérnyomást, így az ingerlékenységet szorongás, remegés kísérheti. Mindezen kívül a kóla közismerten károsítja a fogakat, savas kémhatása miatt ugyanis gyengíti a fogzománcot és növeli a szuvasodás kockázatát.

Rendszeres fogyasztás esetén a kóla hosszú távú negatív hatásai közé sorolhatjuk az elhízást és az annak következtében kialakuló vérnyomásproblémákat és zsírmájat, az inzulinrezisztenciát, cukorbetegséget, a magas foszforsav-tartalom miatt esetlegesen előforduló vesekövet és vesekárosodást, valamint a fogzománc erózióját.

Nem minden étel és ital ilyen veszélyes

A kutatás során azt is kimutatták, hogy bizonyos egészséges élelmiszerek hozzáadnak az élettartamunkhoz. Például:

bizonyos halfélék akár 32 perccel is meghosszabbíthatják az életet;

a cheddar és brie sajtok csökkenthetik a májrák kialakulásának esélyét.

A kutatás vezetője, dr. Olivier Jolliet szerint nem kell teljesen megváltoztatni az étrendünket ahhoz, hogy megőrizzük az egészségünket. Már néhány apró változtatás is jelentős hatással lehet az életminőségünkre és az életünk hosszára.