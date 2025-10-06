Durva függőséget okozhatnak az ultrafeldolgozott élelmiszerek

Csipsz, keksz, cukros üdítő: ezeket a termékeket az agy gyors, erős jutalmazására találtak ki, rendszeres fogyasztásuk ugyanakkor komoly veszélyeket rejt magában. Több nemzetközi vizsgálat alapján a szerhasználati zavarokhoz hasonló függőséget okozhatnak, amelynek jelei közé tartozik a sóvárgás, a kontrollvesztés, és az ilyen ultrafeldolgozott ételek fogyasztásának folytatása akkor is, ha azok már rosszul esnek.
A Nature Medicine folyóirat közölte a Michigani Egyetem kutatóinak tanulmányát, amely az eddigi legerősebb bizonyítékokkal támasztja alá, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek függőséget is kiválthatnak.
Ha hosszú az összetevőlista, és több olyasmit olvasol rajta, amit a konyhádban nem tartasz (emulgeálók, módosított keményítők, aromák), jó eséllyel ultrafeldolgozott termékről van szó. Ide tartozik rengeteg snack, keksz, cukros üdítő, ízesített gabonapehely.
A nemrég közölt áttekintés közel 300 kutatás eredményeit foglalja össze 36 országból. A tanulmány szerint az ultrafeldolgozott ételek eltérítik az agy jutalmazó rendszerét, erős sóvárgást, kontrollvesztést váltanak ki. Képalkotó eljárásoknál is feltűnnek a párhuzamok: a kényszeres fogyasztóknál látott agyi működés több ponton emlékeztet az alkohol- vagy kokainhasználóknál megfigyeltekre.
Gyakori ellenvetés, hogy az étel alapvető szükséglet, nem hasonlítható a dohányhoz vagy a drogokhoz. A kutatók azonban különbséget tesznek: a teljes értékű ételek nem ugyanúgy hatnak, mint az iparilag összeállított, cukorral, zsírral és adalékokkal teletömött termékek. Ezek a modern gyorsételek nem azonosak az alapanyaggal, amelyből eredetileg kiindultak.
