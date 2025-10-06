Durva függőséget okozhatnak az ultrafeldolgozott élelmiszerek

Csipsz, keksz, cukros üdítő: ezeket a termékeket az agy gyors, erős jutalmazására találtak ki, rendszeres fogyasztásuk ugyanakkor komoly veszélyeket rejt magában. Több nemzetközi vizsgálat alapján a szerhasználati zavarokhoz hasonló függőséget okozhatnak, amelynek jelei közé tartozik a sóvárgás, a kontrollvesztés, és az ilyen ultrafeldolgozott ételek fogyasztásának folytatása akkor is, ha azok már rosszul esnek.

Gyerekeknél különösen gyorsan kialakulhat az ultrafeldolgozott ételektől való függőség

Fotó: monticello / Shutterstock



A Nature Medicine folyóirat közölte a Michigani Egyetem kutatóinak tanulmányát, amely az eddigi legerősebb bizonyítékokkal támasztja alá, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek függőséget is kiválthatnak.

Mit nevezünk ultrafeldolgozott élelmiszernek?

Ha hosszú az összetevőlista, és több olyasmit olvasol rajta, amit a konyhádban nem tartasz (emulgeálók, módosított keményítők, aromák), jó eséllyel ultrafeldolgozott termékről van szó. Ide tartozik rengeteg snack, keksz, cukros üdítő, ízesített gabonapehely.

Tényleg függőséget okoznak?

A nemrég közölt áttekintés közel 300 kutatás eredményeit foglalja össze 36 országból. A tanulmány szerint az ultrafeldolgozott ételek eltérítik az agy jutalmazó rendszerét, erős sóvárgást, kontrollvesztést váltanak ki. Képalkotó eljárásoknál is feltűnnek a párhuzamok: a kényszeres fogyasztóknál látott agyi működés több ponton emlékeztet az alkohol- vagy kokainhasználóknál megfigyeltekre.

Teljes értékű étel vagy ultrafeldolgozott termék

Gyakori ellenvetés, hogy az étel alapvető szükséglet, nem hasonlítható a dohányhoz vagy a drogokhoz. A kutatók azonban különbséget tesznek: a teljes értékű ételek nem ugyanúgy hatnak, mint az iparilag összeállított, cukorral, zsírral és adalékokkal teletömött termékek. Ezek a modern gyorsételek nem azonosak az alapanyaggal, amelyből eredetileg kiindultak.

Mit tehetsz?

Cukros üdítő helyett igyál vizet, szűretlen teát vagy szénsavas vizet citrommal

Legyen „B-terv” nasira: natúr joghurt gyümölccsel, egy marék dió vagy mandula, esetleg alma mogyoróvajjal jobb választás

Olvasd el a címkét: minél rövidebb és ismerős az összetevőlista, annál jobb; ha hosszú és furcsa szavak sorakoznak, inkább tedd vissza a terméket a polcra

Válassz kisebb csomagot, ne raktározz otthon készletet az egészségtelen nasikból

Amikor vásárolsz, válassz elsősorban gyümölcsöt, zöldséget, magvakat

Minden főétkezésben legyen fehérje és rost (pl. tojás vagy hüvelyes + sok zöldség + teljes értékű köret). Ez stabilabb vércukorszintet eredményez

Ízesített gabonapehely helyett válassz zabkását; keksz helyett teljes kiőrlésű ropogtatnivalót

Figyeld magad, mi váltja ki nálad a sóvárgást? Például stressz, unalom, fáradtság? Ilyen esetekre legyen mentő ötleted: igyál egy pohár vizet, lélegezz tudatosan, sétálj egyet vagy hívd fel egy barátodat

Javaslat szülőknek: amit a gyerek lát és elér, azt fogja választani. Tartsatok otthon egyszerű, teljes értékű ételeket az ultrafeldolgozottak helyett

