Fontos számodra a saját egészséged? Akkor jobb, ha 50 felett kerülöd ezeket az ételeket

A kor előrehaladtával testünk egyre több változáson megy keresztül, amelyek befolyásolják emésztésünket is. Megdöbbentő adatok szerint az idősebb felnőttek 40 százaléka szenved ehhez kapcsolódó panaszban, a jó hír azonban az, hogy van rá megoldás. Cikkünkben ezért bemutatjuk azokat az élelmiszereket, amelyeket a szakértők szerint jobb, ha 50 felett messziről elkerülsz.

A péksütik nagyon rossz hatással vannak a szervezetedre 50 felett.

Az idő előrehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kellene fektetünk a kiegyensúlyozott táplálkozásra, ugyanis óriási változás történik az anyagcsere és a tápanyagigény terén. A táplálkozási szakértők ezért nemrég közzétettek egy listát azokról az ételről, amelyek veszélyeztetik az 50 év feletti korosztály egészségét. Vajon te is fogyasztod őket?

Íme a szakértők által összeállított lista

Ezeknek az élelmiszereknek sürgősen csökkentsd a fogyasztását vagy, ha teheted, iktasd ki őket a mindennapokból.

Olajban sült ételek: ezek az ételek rendkívül népszerűek, hiszen kívül roppanósak, belül puhák, miközben a fűszereknek köszönhetően mennyi ízélményt nyújtanak, ellenben kalóriában és transzzsírokban gazdag egészségtelen opciók. Az olaj helyett inkább süsd meg őket légkeveréses sütőben vagy kevés olajon.

Feldolgozott- és ultrafeldolgozott élelmiszerek: bár ezek az opciók, például egy fagyasztott pizza rendkívül gyorsan elkészíthető, ha már kopog a szemed az éhségtől, viszont magas só-, cukor- és telített zsír, valamint alacsony tápanyagtartalma miatt rendkívül negatívan hat az emésztőrendszerre.

A teljes zsírtartalmú tejtermékeket is jobb, ha kerülöd 50 felett.

Péksütik és cukros szénsavas italok: ezek az üdítők rengeteg üres kalóriát és egészségtelen zsírokat tartalmaznak, túlzott fogyasztásuk ezért elhízáshoz vezethet.

Előre pácolt húsok: a boltokban számtalan előre pácolt hússal találkozhatsz, amelyekkel rengeteg időt spórolhatsz. Ennek ellenére többségük a magas só- és telített zsír tartalma miatt károsan hathat a szív egészségére.

Vörös húsok: bár a vörös húsok magas fehérjetartalommal bírnak, nem mehetünk el amellett, hogy telített zsírban is gazdagok, amelyek negatívan befolyásolják a koleszterinszintet.

Teljes zsírtartalmú tejtermékek: ezek az élelmiszerek szintén plusz kilókat pakolhatnak rád, valamint anyagcsere-problémákat is előidézhetnek.

Összességében tehát elmondható, hogy a só, a fűszerek, a cukor és a telített zsírok, illetve az elkészítési mód nagyban befolyásolja, hogy egy adott étel milyen hatással van az egészségedre.