Íme, ez a világ 15 leghosszabb túraútvonala

Léteznek túraútvonalak, amelyek bejárása hónapokig vagy akár egy évig is eltart.

A világ leghosszabb túraútvonalai kontinenseken ívelnek át, sivatagokon és hegyvidékeken vezetnek keresztül.

A világ 15 leghosszabb túraútvonala között amerikai, európai és japán útvonalak is szerepelnek.

Vannak túraútvonalak, amelyek egy hét alatti megtétele már komoly teljesítménynek számít, és vannak olyanok is, amelyeken hónapokig, akár egy évig is tart az út. A világ leghosszabb túraútvonalai nem országokon belül kanyarognak, hanem kontinenseken ívelnek át, sivatagokon, hegyvidékeken és teljesen eltérő éghajlatokon vezetnek keresztül. Ezek az utak a fizikai erőnlét mellett kitartást, türelmet és folyamatos alkalmazkodást is megkövetelnek.

A világ leghosszabb túraútvonala az Atlanti-óceántól indul és az északi sarkvidéki térségekig kanyarog

Fotó: TamasV / Shutterstock

A túrázás megítélése

Ma már természetesnek vesszük, hogy a túrázás népszerű szabadidős tevékenység, pedig ez nem volt mindig így. Amerikában a gyalogos vándorlást egészen sokáig a csavargással és a nélkülözéssel azonosították. A szemlélet a 20. század második felében kezdett megváltozni, amikor egyre többen fedezték fel a természetben megtett hosszabb utak testi és mentális hatásait. Ennek nyomán indult meg a hosszú távú, vadregényes túraútvonalak kijelölése és fejlesztése.

Ez a gondolkodás Európában és Magyarországon is megjelent. A hazai természetjárás egyik legszembetűnőbb példája az Országos Kékkör, amely több mint 2500 kilométer hosszan szeli át az országot. Ennek teljesítése komoly vállalás, még a gyakorlott természetjárók számára is. Nemzetközi összehasonlításban ugyanakkor jól látszik, hogy a világ leghosszabb túraútvonalai egészen más léptékben mozognak.

A világ 15 leghosszabb túraútvonala

Trans Canada Trail (Great Trail), Kanada – 24 000 km

A világ leghosszabb túraútvonala vitán felül a Trans Canada Trail. Az Atlanti-óceántól indul, eléri a Csendes-óceánt, sőt az északi sarkvidéki térségekbe is felkanyarodik. Több száz helyi közösség tartja karban a saját szakaszát, ezért az útvonal jellege rendkívül változatos. Nem mindenhol kizárólag gyalogos a túra, egyes részeken kerékpár, sí, vagy kenu igénybevétele is engedélyezett. Great Western Loop, Egyesült Államok – 11 064 km

Kilenc amerikai államon halad keresztül, és Észak-Amerika legkeményebb terepeit fűzi egyetlen hatalmas körbe a Great Western Loop nevű túraútvonal, amelyen a Mojave- és a Sonora-sivatag, számos hegyvidék és nemzeti park váltja egymást. Az útvonal hírhedt a hőségről és az elszigeteltségről. American Discovery Trail, Egyesült Államok – 10 944 km

Ez az út az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig szeli át az országot. Erdők, prérik, sivatagok és hegyvidékek követik egymást, miközben történelmi helyszínek és nemzeti parkok sora bukkan fel a túrázók előtt. Eastern Continental Trail, Egyesült Államok – 8690 km

Kanadától egészen Florida déli csücskéig húzódik. Az útvonal jelentős része sűrűn lakott területeken vezet át, ezért a természetközeli élmény mellett kulturális és városi szakaszokra is számítani kell. North Country Trail, Egyesült Államok – 7400 km

Az ország északi részén fut, a Nagy-tavak vidékétől egészen Észak-Dakotáig. Erdők, lápvidékek és hideg telek jellemzik, ezért a túrázás ezen a szakaszon komoly felkészülést igényel. Great Western Trail, Egyesült Államok – 7170 km

A Sziklás-hegység vonulatát követi magashegyi környezetben. A magasság és az időjárás itt sokszor nagyobb kihívás, mint maga a távolság. Sentiero Italia, Olaszország – 6166 km

Európa leghosszabb egybefüggő túraútvonala Triesztből indul és Szardínián ér véget. Az Alpoktól az Appenninekig, tengerparti szakaszokon és hegyvidéken át vezet, szőlőültetvényeken és ősi romokon át kanyarog a hófödte hegyekig. Continental Divide Trail, Egyesült Államok – 5000 km

A kontinens vízválasztóját követi Kanadától Mexikóig. Vadregényes, gyakran jelöletlen szakaszai miatt a tapasztalt túrázók egyik kedvence. Hokkaido Nature Trail, Japán – 4585 km

Hokkaido szigetét járja körbe, vulkanikus hegyekkel, erdőkkel és hűvös nyarakkal. A japán túrakultúra egyik legfontosabb útvonala. Tohoku-Honshu Nature Trail, Japán – 4374 km

Honshu szigetének északi részét szeli át. Kevésbé ismert, de rendkívül változatos terepen halad, a hegyvidéktől a tengerpartig. Pacific Crest Trail, Egyesült Államok – 4265 km

Mexikótól Kanadáig fut a nyugati part mentén. Híres a látványos hegyvidéki szakaszairól és a szélsőséges időjárásról. Chubu Hokuriku Nature Trail, Japán – 4030 km

Japán középső részén vezet, alpesi jellegű hegyvidéken. Kevésbé zsúfolt, ezért a nyugodtabb túrázást kedvelők választják. Appalachian Trail, Egyesült Államok – 3500 km

Az egyik legismertebb hosszútávú túraútvonal a világon. Az Appalache-hegység erdein vezet keresztül, és komoly hagyománya van ennek az úgynevezett teljesítőtúrának. Kinki Nature Trail, Japán – 3291 km

Történelmi városokat és hegyvidéki tájakat köt össze, a természeti kincsek mellett kulturális élményt is nyújtva. Te Araroa, Új-Zéland – 3048 km

Új-Zéland két szigetét köti össze. Tengerpartok, vulkánok, hegyek és farmvidékek váltják egymást. Az útvonal jól mutatja, mennyire sokszínű az ország természeti világa.

