7 föld alatti magyar csoda, amit látnod kell a barlangászok világnapja alkalmából

Augusztus 14-én a világ a föld alatti kalandok szerelmeseire figyel: ez a nap ugyanis a barlangászok világnapja. Az időpont nem véletlen: 1952-ben ezen a napon hunyt el Marcel Loubens francia barlangkutató, aki az akkoriban világrekord mélységű Pierre-Saint-Martin barlangrendszer feltárása közben szenvedett halálos balesetet. Emléke azóta összefonódott mindazok tiszteletével, akik a sötét, misztikus járatok mélyén a természet titkait kutatják, gyakran nem kevés kockázatot vállalva. A világnap egyszerre szól az áldozatvállalásról, a tudományos felfedezésekről, a sportteljesítményről és a természeti értékek megőrzéséről.
Magyarország, bár nem hegyóriásairól híres, föld alatti kincsekben bővelkedik. Több mint 4000 ismert barlang található az ország területén, melyek között akad világhírű cseppkőbarlang, gyógyvizes forrásbarlang és városi labirintus is. Augusztus 14. kiváló alkalom arra, hogy felfedezzük a legszebb és legismertebb magyarországi barlangokat – legyen szó akár családi kirándulásról, akár kalandvágyó felfedezésről.
Az Aggteleki Nemzeti Park ékköve, a Baradla-barlang a magyarországi barlangok királynője. Több mint 25 kilométer hosszú járatrendszere a szlovák határon átnyúlva a Domica-barlanggal együtt alkotja az UNESCO világörökség részét. A lenyűgöző cseppkőképződmények között óriási termek, szűk folyosók és föld alatti patakok váltják egymást. A koncertteremben időnként hangversenyeket is rendeznek, a különleges akusztikának köszönhetően pedig a zene egészen varázslatos élményt nyújt.
A főváros szívében található hazánk leghosszabb ismert barlangrendszere, amely több mint 32 kilométer hosszan húzódik. A látogatók számára kiépített, mintegy 500 méteres szakasz izgalmas létráival, kőformáival és labirintusszerű folyosóival igazi kaland. A cseppkőalakzatok között fantázianeveket viselő formákat fedezhetünk fel, a rendszer pedig a közeli Mátyás-hegyi barlanggal is összeköttetésben áll.
Ez a budai barlang a Pál-völgyi „kistestvéreként” is ismert, azonban más jellegű képződményei miatt egyedülálló. Falait borsókövek és karfiolszerű formák borítják, amelyek mesebeli hangulatot kölcsönöznek a helynek. Akadálymentes kialakítása miatt a Szemlő-hegyi barlang kerekesszékkel és babakocsival is látogatható, a felszíni látogatóközpontban pedig interaktív kiállítás segíti a barlangok világának megismerését.
Kevés hely van a világon, ahol természetes barlangjáratokban lehet fürdőzni – Miskolctapolca ezen ritka élmények egyikét kínálja. A 30°C-os, ásványi anyagokban gazdag termálvíz évszázadok óta ismert gyógyhatásáról, a fürdő pedig különleges akusztikájú, kőboltozatos termeivel minden évszakban kedvelt úti cél. Bár a Miskolctapolcai Barlangfürdő fő beltéri része a tavaly szeptemberi tűzeset miatt jelenleg felújítás alatt áll, a szabadtéri medencék és a Kagyló Strand továbbra is nyitva tartanak.
Ez a helyszín a kalandvágyók egyik kedvence: a látogatás során szűk járatokon, kötéllétrákon és csúszós lejtőkön kell átjutni. A barlang a Pál-völgyi rendszer részeként alakult ki, és karsztvíz formálta járataiban lenyűgöző cseppkőalakzatok rejtőznek. A bejárás csak vezetett túrával lehetséges, speciális felszerelésben – igazi barlangászélményt nyújtva a résztvevőknek.
Tapolca városának központja alatt húzódik ez a különleges, vízzel teli barlangrendszer. A látogatók csónakból csodálhatják meg a mészkőfalak közé zárt kristálytiszta vizet, amely a mélyből fakadó forrásokból táplálkozik. A Tapolcai-tavasbarlang fölött kialakított látogatóközpont a Balaton-felvidék geológiáját mutatja be, így a kirándulás egyszerre nyújt látványt és ismeretterjesztést.
Magyarország első hivatalosan feltárt „átmenő”, fokozottan védett barlangrendszere, amely 3000 méteren át vezet a Bükk-fennsík karsztvidékén. Különlegessége, hogy a járatok teljes vízelvezető rendszert alkotnak, feltárása pedig komoly szakmai és fizikai kihívás volt a kutatók számára. Bár nem látogatható a nagyközönség számára, a hazai barlangászat egyik jelentős eredménye.
