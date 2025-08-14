UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
7 föld alatti magyar csoda, amit látnod kell a barlangászok világnapja alkalmából

barlangtúra
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 14:15
Magyarországvilágnapbarlangász
Föld alatti tavak, csillogó cseppkőképződmények és rejtett termek várják azokat, akik hajlandóak leereszkedni a természet mélyére. Augusztus 14-én mindez különleges fényt kap, hiszen ekkor ünnepeljük a Barlangászok világnapja eseményét.
Etédi Alexa
Augusztus 14-én a világ a föld alatti kalandok szerelmeseire figyel: ez a nap ugyanis a barlangászok világnapja. Az időpont nem véletlen: 1952-ben ezen a napon hunyt el Marcel Loubens francia barlangkutató, aki az akkoriban világrekord mélységű Pierre-Saint-Martin barlangrendszer feltárása közben szenvedett halálos balesetet. Emléke azóta összefonódott mindazok tiszteletével, akik a sötét, misztikus járatok mélyén a természet titkait kutatják, gyakran nem kevés kockázatot vállalva. A világnap egyszerre szól az áldozatvállalásról, a tudományos felfedezésekről, a sportteljesítményről és a természeti értékek megőrzéséről.

Barlangászok világnapja, A Pál-völgyi-barlang egykori első számú bejárata
Augusztus 14-e a Barlangászok világnapja, és velük együtt az általuk feltárt föld alatti csodákat is ünnepeljük
Fotó: wikipedia/Bekey Imre Gábor

Ismerd meg hazánk legizgalmasabb barlangjait a barlangászok világnapja alkalmából!

Magyarország, bár nem hegyóriásairól híres, föld alatti kincsekben bővelkedik. Több mint 4000 ismert barlang található az ország területén, melyek között akad világhírű cseppkőbarlang, gyógyvizes forrásbarlang és városi labirintus is. Augusztus 14. kiváló alkalom arra, hogy felfedezzük a legszebb és legismertebb magyarországi barlangokat – legyen szó akár családi kirándulásról, akár kalandvágyó felfedezésről.

  • Aggteleki–Baradla barlangrendszer

Az Aggteleki Nemzeti Park ékköve, a Baradla-barlang a magyarországi barlangok királynője. Több mint 25 kilométer hosszú járatrendszere a szlovák határon átnyúlva a Domica-barlanggal együtt alkotja az UNESCO világörökség részét. A lenyűgöző cseppkőképződmények között óriási termek, szűk folyosók és föld alatti patakok váltják egymást. A koncertteremben időnként hangversenyeket is rendeznek, a különleges akusztikának köszönhetően pedig a zene egészen varázslatos élményt nyújt.

barlangászok világnapja, Aggteleki-barlang, Styx-folyó
Az Aggteleki-barlang - a Baradla-Domica barlangrendszer - Styx-patakjának medre
Fotó: Borzsák Péter / wikipedia
  • Pál-völgyi barlang, Budapest

A főváros szívében található hazánk leghosszabb ismert barlangrendszere, amely több mint 32 kilométer hosszan húzódik. A látogatók számára kiépített, mintegy 500 méteres szakasz izgalmas létráival, kőformáival és labirintusszerű folyosóival igazi kaland. A cseppkőalakzatok között fantázianeveket viselő formákat fedezhetünk fel, a rendszer pedig a közeli Mátyás-hegyi barlanggal is összeköttetésben áll.

barlangászok világnapja, Pál-völgyi-barlang
Részlet a Pál-völgyi barlang utcai ruhában járható részéből
Fotó: Christo / wikipedia
  • Szemlő-hegyi barlang, Budapest

Ez a budai barlang a Pál-völgyi „kistestvéreként” is ismert, azonban más jellegű képződményei miatt egyedülálló. Falait borsókövek és karfiolszerű formák borítják, amelyek mesebeli hangulatot kölcsönöznek a helynek. Akadálymentes kialakítása miatt a Szemlő-hegyi barlang kerekesszékkel és babakocsival is látogatható, a felszíni látogatóközpontban pedig interaktív kiállítás segíti a barlangok világának megismerését.

barlangászok világnapja, Szemlő-hegyi barlang
A fokozottan védett, idegenforgalmi célokra kiépített Szemlő-hegyi-barlang egyik járata
Fotó: Christo  / wikipedia
  • Miskolctapolcai Barlangfürdő

Kevés hely van a világon, ahol természetes barlangjáratokban lehet fürdőzni – Miskolctapolca ezen ritka élmények egyikét kínálja. A 30°C-os, ásványi anyagokban gazdag termálvíz évszázadok óta ismert gyógyhatásáról, a fürdő pedig különleges akusztikájú, kőboltozatos termeivel minden évszakban kedvelt úti cél. Bár a Miskolctapolcai Barlangfürdő fő beltéri része a tavaly szeptemberi tűzeset miatt jelenleg felújítás alatt áll, a szabadtéri medencék és a Kagyló Strand továbbra is nyitva tartanak.

barlangászok világnapja, Miskolctapolcai barlangfürdő
A miskolctapolcai barlangfürdő 30 °C-os vize és a barlang klímája gyógyhatású, főként ízületi betegségek esetén.
Fotó: Derzsi Elekes Andor / wikipedia
  • Mátyás-hegyi barlang, Budapest

Ez a helyszín a kalandvágyók egyik kedvence: a látogatás során szűk járatokon, kötéllétrákon és csúszós lejtőkön kell átjutni. A barlang a Pál-völgyi rendszer részeként alakult ki, és karsztvíz formálta járataiban lenyűgöző cseppkőalakzatok rejtőznek. A bejárás csak vezetett túrával lehetséges, speciális felszerelésben – igazi barlangászélményt nyújtva a résztvevőknek.

  • Tapolcai-tavasbarlang

Tapolca városának központja alatt húzódik ez a különleges, vízzel teli barlangrendszer. A látogatók csónakból csodálhatják meg a mészkőfalak közé zárt kristálytiszta vizet, amely a mélyből fakadó forrásokból táplálkozik. A Tapolcai-tavasbarlang fölött kialakított látogatóközpont a Balaton-felvidék geológiáját mutatja be, így a kirándulás egyszerre nyújt látványt és ismeretterjesztést.

barlangászok világnapja, Tapolcai tavasbarlang
Tapolca egyik legkedveltebb turisztikai látványossága a tavasbarlang
Fotó: Fauvirt / wikipedia
  • Szivárvány–Sebes-barlangrendszer, Bükk-fennsík

Magyarország első hivatalosan feltárt „átmenő”, fokozottan védett barlangrendszere, amely 3000 méteren át vezet a Bükk-fennsík karsztvidékén. Különlegessége, hogy a járatok teljes vízelvezető rendszert alkotnak, feltárása pedig komoly szakmai és fizikai kihívás volt a kutatók számára. Bár nem látogatható a nagyközönség számára, a hazai barlangászat egyik jelentős eredménye.

