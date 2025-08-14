7 föld alatti magyar csoda, amit látnod kell a barlangászok világnapja alkalmából

Augusztus 14-én a világ a föld alatti kalandok szerelmeseire figyel: ez a nap ugyanis a barlangászok világnapja. Az időpont nem véletlen: 1952-ben ezen a napon hunyt el Marcel Loubens francia barlangkutató, aki az akkoriban világrekord mélységű Pierre-Saint-Martin barlangrendszer feltárása közben szenvedett halálos balesetet. Emléke azóta összefonódott mindazok tiszteletével, akik a sötét, misztikus járatok mélyén a természet titkait kutatják, gyakran nem kevés kockázatot vállalva. A világnap egyszerre szól az áldozatvállalásról, a tudományos felfedezésekről, a sportteljesítményről és a természeti értékek megőrzéséről.

Augusztus 14-e a Barlangászok világnapja, és velük együtt az általuk feltárt föld alatti csodákat is ünnepeljük

Fotó: wikipedia/Bekey Imre Gábor

Ismerd meg hazánk legizgalmasabb barlangjait a barlangászok világnapja alkalmából!

Magyarország, bár nem hegyóriásairól híres, föld alatti kincsekben bővelkedik. Több mint 4000 ismert barlang található az ország területén, melyek között akad világhírű cseppkőbarlang, gyógyvizes forrásbarlang és városi labirintus is. Augusztus 14. kiváló alkalom arra, hogy felfedezzük a legszebb és legismertebb magyarországi barlangokat – legyen szó akár családi kirándulásról, akár kalandvágyó felfedezésről.

Aggteleki–Baradla barlangrendszer

Az Aggteleki Nemzeti Park ékköve, a Baradla-barlang a magyarországi barlangok királynője. Több mint 25 kilométer hosszú járatrendszere a szlovák határon átnyúlva a Domica-barlanggal együtt alkotja az UNESCO világörökség részét. A lenyűgöző cseppkőképződmények között óriási termek, szűk folyosók és föld alatti patakok váltják egymást. A koncertteremben időnként hangversenyeket is rendeznek, a különleges akusztikának köszönhetően pedig a zene egészen varázslatos élményt nyújt.

Az Aggteleki-barlang - a Baradla-Domica barlangrendszer - Styx-patakjának medre

Fotó: Borzsák Péter / wikipedia

Pál-völgyi barlang, Budapest

A főváros szívében található hazánk leghosszabb ismert barlangrendszere, amely több mint 32 kilométer hosszan húzódik. A látogatók számára kiépített, mintegy 500 méteres szakasz izgalmas létráival, kőformáival és labirintusszerű folyosóival igazi kaland. A cseppkőalakzatok között fantázianeveket viselő formákat fedezhetünk fel, a rendszer pedig a közeli Mátyás-hegyi barlanggal is összeköttetésben áll.