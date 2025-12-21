Európa legnagyobb földalatti tava, a hinterbrühli tavas barlang Bécs mellett vár, hogy lenyűgözzön

A Bécstől mintegy 15 kilométerre délre fekvő Hinterbrühl egy lenyűgöző természeti kincsnek egy különös turisztikai nevezetességnek, Európa legnagyobb földalatti tavának, a Seegrotténak, más néven a hinterbrühli tavas barlangnak ad otthont.

A Bécs melletti település, amely Európa legnagyobb földalatti tavát, a hinterbrühli tavas barlangot rejti.

Fotó: wikipedia

A Seegrotte Európa legnagyobb földalatti tava, amely egy 1912-es bányaszerencsétlenség nyomán alakult ki.

A helyszín múltja sötét: a második világháború alatt kényszermunkatábor és repülőgépgyár működött a barlangban.

Ma felújított, misztikus turisztikai látványosság: csónakázással, kiállításokkal és egész évben látogatható programokkal várja az érdeklődőket.

Egykor bánya, ma Alsó-Ausztria látványossága: a hinterbrühli tavas barlang

A 6200 m²-es kiterjedésű tó 60 méterrel a felszín alatt, egy korábbi gipszbánya gyomrában alakult ki egy 1912-ben bekövetkezett vízbetörés következtében, amikor 20 millió köbméter víz öntötte el a barlangot.

Az átlagosan 1,2 méter mély tavat hét forrás táplálja, s mivel természetes lefolyása nincs, éjszakánként mintegy 50-60 köbméter víz kiszivattyúzásával tartják fenn a vízszintjét.

Elfeledett múlt

A Heiligenkreuz melletti Preinsfeld közelében található gipszbányát a XVIII. század óta használták, ahol elsősorban műtrágyagipszet termeltek ki. A bánya 1851-re már egy 95 méter hosszú főalagútból, két valamivel rövidebb mellékalagútból és két aknából állt.

A hinterbrühli tavas barlang bejárata: ahol a kalandok kezdődnek.

Fotó: wikipedia

A gipsszel töltött vödröket bányalovak hajtotta emelőszerkezettel juttatták a felszínre, amelyeknek a bánya gyomrában volt az istállója is, így az állatok, amelyek így akár 15-20 éven keresztül sem látták a napvilágot, megvakultak.

A kitermelt gipsz szállítását földalatti vasút építésével akarták korszerűsíteni, azonban az 1912-es robbanásos baleset (ezek sajnos sokszor emberéleteket is követelnek) – amely során a földalatti tó kialakult – meghiúsította a bánya további működését.

A bánya néhány éven át használaton kívül állt, amikor 1918-ban egy bécsi likőrgyártó, Friedrich Fischer azzal a szándékkal vásárolta meg, hogy szórakoztató központot hozzon létre benne.

Noha ez a terv nem valósult meg, a bánya, illetve a benne kialakult tó – mint látványosság – 1932-ben a nagyközönség számára végül csak megnyílt. 1937-ben már mintegy 50 ezer látogató kereste fel a nagy népszerűségnek örvendő nevezetességet, ahol elektromos hajó szállította az utasokat.