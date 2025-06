Magyarország top 5 legszebb barlangja – Mesés program, ha elbújnál a hőség elől

Magyarországi természeti kincsei közül kiemelkednek a barlangok, mintegy 4200-at tartanak számon, melyek közül az 5 nemzeti parkunk területén 40 barlangot te is meglátogathatsz. A védett barlangok járatai 290 kilométer hosszan kanyarognak a föld alatt, ahol a nyári időszakban igazán kellemes klíma uralkodik, átlagosan 10 Celsius fok körüli a hőmérséklet.

Íme a legszebb barlangok, ahol a cseppkövek évmilliók alatt lélegzetelállító formákat öltenek

Fotó: Vajda János / MTI

Magyarország legszebb barlangjai

Szent István Cseppkőbarlang (Lillafüred)

A Bükki Nemzeti Parkhoz tartozik a hangulatos Lillafüred alatt található Szent István Cseppkőbarlang, ami Miskolchoz is nagyon közel fekszik, mindössze 3,5 kilométerre. Kiváló program kisgyermekes családok és idősek számára is, mert a 800 méter hosszú, látványos cseppkövekkel tarkított barlangnak csupán a fele, tehát 400 méter bejárható egy jól kiépített útvonalon. Tárlatvezetést is igénybe lehet venni, ami körülbelül 30 percet ölel fel.

A cseppkőbarlang a nyári időszakban, szeptember 1-ig, 9 és 16 óra között várja a látogatókat.

A Szent István Cseppkőbarlang jól kiépített, de számolni kell pár lépcsővel

Fotó: Mogyorósi Zsolt / Észak-Magyarország

Szemlő-hegyi-barlang

Tudtad, hogy Budapest alatt, a Pusztaszeri út 35. számnál is vár egy csodálatos cseppkőbarlang? Ha még nem láttad, itt az ideje, hogy felkerekedj, és részt vegyél egy varázslatos föld alatti utazáson. Kiváló családi program, babakocsival is gond nélkül bejárható, ráadásul családbarát interaktív kiállítások is várnak titeket. A 300 méteres barlangrendszerben kiváló, és tiszta a levegő, így asztmás betegeknek is ajánlott a meglátogatása.

A barlang kedd kivételével minden nap 10 és 16 óra között van nyitva, óránként indulnak a vezetések.

A Szemlő-hegyi-barlang idális program a budapestiek számára

Fotó: bors

Aggteleki cseppkőbarlangok

Az Aggteleki Nemzeti Park gondozásában álló, lenyűgöző barlangrendszer Magyarország legismertebb föld alatti kincse, nem véletlenül. Többféle nehézségű, és hosszúságú túra közül lehet választani. A legkedveltebb a jól kiépített, könnyű 1 kilométeres túra, ahová semmilyen speciális öltözet vagy felszerelés nem szükséges, ugyanis le van betonozva az alja. A körülbelül 60 perces túra során egy olyan világ tárul elénk, amelyet már az ősemberek is felfedeztek, és a falak egyes helyeken még mindig őrzik a nyomaikat. Beljebb haladva hatalmas termek tárulnak elénk, ahol óriási cseppkövek hirdetik a természet szépségét.