Felejtsd el a zsúfolt strandokat – Keszthely titkai egy felejthetetlen nyári utazáshoz

Keszthely eldugott oázisai és a nemrég megnyitott Georgikon Botanikus Kert tökéletes menedéket nyújtanak a tömeg elől.

A Monarchia hangulatát idéző Szigetfürdő és a Festetics-kastély hatalmas parkja igazi időutazásra hív a Balaton partján.

Az 50 méteres Óriáskerék és a hőlégballonos repülés egészen új, madártávlati perspektívából mutatják be a balatoni tájat.

A nyári főszezonban hömpölygő tömeg többnyire ugyanazokat a megszokott útvonalakat járja be, pedig a város igazi varázsa a csendesebb szegletekben lakik. Elég csak egyetlen utcával letérni a főcsapásról, és máris egy olyan időkapszulában találjuk magunkat, ahol szinte tapintani lehet a múlt századok romantikáját. Induljunk el együtt egy olyan inspiráló sétára Keszthelyre, ami garantáltan meghozza a kedvet a következő balatoni utazáshoz.

Fedezd fel Keszthely rejtett kincseit a tömegen túl.

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Keszthely legszebb helyei, ahol megáll az idő

Ha szeretnél elmenekülni a főszezoni nyüzsgés elől, és a saját szemeddel látni a város rejtett kincseit, érdemes céltudatosan keresni a kevesek által ismert helyeket. Mutatjuk, melyik az a néhány hangulatos helyszín, amit mindenképpen érdemes felkeresned, ha különleges balatoni hangulatra vágysz.

Keszthely zöld szíve: a Georgikon Botanikus Kert

Ha a főszezoni nyüzsgés helyett inkább feltöltődésre és békére vágysz, céltudatosan kell keresned a kevesek által ismert kincseket. Létezik a városban egy hatalmas oázis, amely egészen a legutóbbi időkig rejtve maradt a nagyközönség elől. Ez a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Georgikon Campusához tartozó botanikus kert, amelyet hosszú évtizedekig szinte csak a kutatók és az egyetemi hallgatók látogathattak, ám a közelmúltban végre megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt is. Bár a modern, többhektáros arborétum alapjait az 1960-as évek végén rakták le, a hely szelleme sokkal messzebbre nyúlik vissza: a kert szellemi előfutárát maga gróf Festetics György alapította még 1813-ban, az Európa-szerte híres mezőgazdasági tanintézet diákjai számára.

Ma a Herman Ottó és a Pethe Ferenc utca találkozásánál belépve egy igazi, élő múzeumba csöppenünk, ahol több száz különleges növényfaj, köztük egy ritka Balaton-felvidéki fügegyűjtemény, mocsárciprusok, sőt, még tudományos szarvasgombás bemutató ültetvények is megbújnak. A felújított, rendezett sétányok, az információs névtáblák és a sűrű növényzet mögött elhelyezett kerti padok tökéletes hátteret biztosítanak egy jó könyv elolvasásához, egy csendes pihenőhöz vagy egy mély, zavartalan beszélgetéshez.