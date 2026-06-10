Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Margit, Gréta névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Felejtsd el a zsúfolt strandokat – Keszthely titkai egy felejthetetlen nyári utazáshoz

Felejtsd el a zsúfolt strandokat – Keszthely titkai egy felejthetetlen nyári utazáshoz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Balaton
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 14:45
Keszthelylátnivalónyaralás
Ki ne szeretné a Balaton nyugati csücskének fővárosát? Ha készen állsz egy kicsit a kulisszák mögé pillantani és megismerni Keszthely titkait, olyan helyszínekre bukkanhatsz, amik teljesen megváltoztatják azt, ahogyan eddig erre a csodás városra tekintettél. Mutatjuk merre indulj legközelebb!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Keszthely eldugott oázisai és a nemrég megnyitott Georgikon Botanikus Kert tökéletes menedéket nyújtanak a tömeg elől.
  • A Monarchia hangulatát idéző Szigetfürdő és a Festetics-kastély hatalmas parkja igazi időutazásra hív a Balaton partján.
  • Az 50 méteres Óriáskerék és a hőlégballonos repülés egészen új, madártávlati perspektívából mutatják be a balatoni tájat.

A nyári főszezonban hömpölygő tömeg többnyire ugyanazokat a megszokott útvonalakat járja be, pedig a város igazi varázsa a csendesebb szegletekben lakik. Elég csak egyetlen utcával letérni a főcsapásról, és máris egy olyan időkapszulában találjuk magunkat, ahol szinte tapintani lehet a múlt századok romantikáját. Induljunk el együtt egy olyan inspiráló sétára Keszthelyre, ami garantáltan meghozza a kedvet a következő balatoni utazáshoz.

keszthelyi Szigetfürdő
Fedezd fel Keszthely rejtett kincseit a tömegen túl.
Fotó: kardosildistock /  Shutterstock 

Keszthely legszebb helyei, ahol megáll az idő

Ha szeretnél elmenekülni a főszezoni nyüzsgés elől, és a saját szemeddel látni a város rejtett kincseit, érdemes céltudatosan keresni a kevesek által ismert helyeket. Mutatjuk, melyik az a néhány hangulatos helyszín, amit mindenképpen érdemes felkeresned, ha különleges balatoni hangulatra vágysz.

Keszthely zöld szíve: a Georgikon Botanikus Kert

Ha a főszezoni nyüzsgés helyett inkább feltöltődésre és békére vágysz, céltudatosan kell keresned a kevesek által ismert kincseket. Létezik a városban egy hatalmas oázis, amely egészen a legutóbbi időkig rejtve maradt a nagyközönség elől. Ez a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Georgikon Campusához tartozó botanikus kert, amelyet hosszú évtizedekig szinte csak a kutatók és az egyetemi hallgatók látogathattak, ám a közelmúltban végre megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt is. Bár a modern, többhektáros arborétum alapjait az 1960-as évek végén rakták le, a hely szelleme sokkal messzebbre nyúlik vissza: a kert szellemi előfutárát maga gróf Festetics György alapította még 1813-ban, az Európa-szerte híres mezőgazdasági tanintézet diákjai számára. 

Ma a Herman Ottó és a Pethe Ferenc utca találkozásánál belépve egy igazi, élő múzeumba csöppenünk, ahol több száz különleges növényfaj, köztük egy ritka Balaton-felvidéki fügegyűjtemény, mocsárciprusok, sőt, még tudományos szarvasgombás bemutató ültetvények is megbújnak. A felújított, rendezett sétányok, az információs névtáblák és a sűrű növényzet mögött elhelyezett kerti padok tökéletes hátteret biztosítanak egy jó könyv elolvasásához, egy csendes pihenőhöz vagy egy mély, zavartalan beszélgetéshez.

Múltőrző Balatoni Múzeum

Hasonlóan tartalmas, ám kulturális élményekben gazdag kikapcsolódást ígér a Balatoni Múzeum, amely a térség történelmi emlékezetének legfőbb őrzője. Az intézmény alapítását még a 19. század utolsó éveiben, a millenniumi láz közepette álmodta meg Csák Árpád szolgabíró és Lovassy Sándor akadémiai tanár (aki egyébként a Georgikon igazgatójaként a botanikus kert korai fejlesztésében is úttörő szerepet játszott). Az 1898 óta működő, patinás múzeum neobarokk épülete tökéletes helyszín ahhoz, hogy közelebbről is megismerd a Balaton múltját, halászati és hajózási hagyományait, természeti értékeit és kulturális örökségének valódi lelkét.

Pikáns történelem a viaszfigurák mögött

Ha valami igazán polgárpukkasztó és rendhagyó élményre vágysz, a városban egy egyedülálló kiállításra is rábukkanhatsz. Az Erotikus Panoptikumban a felvilágosodás kora nemcsak a filozófiáról, hanem a földi élvezetekről és az életörömről is mesél. Ebben a múzeumban a 18. századi reneszánsz erotikus irodalom pikáns könyvillusztrációi és metszetei kelnek életre. A korabeli rajzok kétdimenziós síkjából kilépve, háromdimenziós viaszfigurák formájában elevenednek meg előttünk a pajzán históriák. Boccaccio ledér asszonyai és a távol-keleti sikamlós történetek mellett a jelenkor egy-egy hírhedt szexuális botránya is megelevenedik. Ez a tárlat merész naturalizmusával és újszerűségével igazi kulturális csemege. Csak 18 éven felülieknek!

Időutazás a hullámok felett a Szigetfürdőben

Ez a Balaton egyetlen épségben megmaradt, eredeti pompájában helyreállított vízi fürdőháza, amely a part ikonikus szállói, a Hullám és a Balaton szomszédságában várja a látogatókat. Története egészen 1864-ig nyúlik vissza, ekkor készült el az első vízre épített fürdőház, majd az 1893-as évekre díszes bejárattal kétszigetes, kör alakú fürdővé bővítették a Festetics család támogatásával. Bár az 1960-as években a történelmi épületet lebontották, és a helyére fém- és betonborzalom került, a 2000-es években több ütemben szerencsére visszaállították a csodás, 19. századi arculatot. Bár a komplexum kívülről hűen idézi a boldog békeidők romantikáját, belülről minden modern igényt kielégít. Nemrégiben a két jellegzetes tornyát is újjáépítették, és pazar díszkivilágítást kapott, így esti sétákhoz is festői látványt nyújt.

A Balaton madártávlatból

Keszthelyen szó szerint a fellegekbe is emelkedhetsz, ha új perspektívából csodálnád meg a tájat. A part menti, 50 méter magas Óriáskerék kosaraiból egyszerre tárul eléd a csillogó víztükör, a hullámzó dombok és a városka barátságos tetőszerkezetei. Ha pedig a valódi szabadság érzésére vágysz, vár a hőlégballonos repülés. Ahogy emelkedsz, alattad a Balaton, a Hévízi-tó gőzölgő víztükre, a Kis-Balaton misztikus mocsárvilága, valamint a tanúhegyek monumentális sziluettjei. A Zala menti lankák évszaktól függően hol üde zöldben, hol aranyban pompáznak – ez az az élmény, ami után garantáltan átértékeled a balatoni nyarat.

Főúri pompa a Festetics-kastély kertjében

A város büszkesége, a barokk stílusú Festetics-kastély és a világhírű Helikon Könyvtár természetesen kihagyhatatlan látnivalók. De ahelyett, hogy végigrohannál a termeken, tegyél egy próbát a turisták által gyakran mellőzött részletekkel, és szánj néhány órát a kastélyparkra. A gigantikus fák árnyékában sétálva pillanatok alatt egykori főúrnak érezheted magad. A parkban megbúvó apró tavacskák és a felettük átívelő romantikus fahidak tökéletes hátteret biztosítanak a nyaralós fotókhoz. A látogatást érdemes a kora délelőtti vagy a késő délutáni órákra időzíteni, ilyenkor a lemenő nap sugarai meleg, aranyló fénybe öltöztetik a kastély patinás homlokzatát, a madárcsicsergés is sokkal tisztábban hallatszik, te pedig végre átélheted azt a hamisítatlan, békés varázst, amiért Keszthelyt egyszerűen nem lehet megunni.

Nézd meg a Festetics-kastély csodáit videón:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu