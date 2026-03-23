Zöld ékszerdobozok – Tavaszi zsongás Magyarország legszebb arborétumaiban

A tavasz beköszöntével az arborétumok, botanikus kertek az újjászületés leglátványosabb színhelyeivé válnak, ahol a természet ereje és szépsége teljes pompájában mutatkozik meg. Ilyenkor a téli álomból ébredező parkok milliónyi színnel és illattal telnek meg, felejthetetlen élményt nyújtva a látogatóknak. A kora tavaszi hagymás növények után sorra bontják szirmaikat a díszfák és cserjék, életre keltve a gondosan tervezett tájképi kerteket.

Egy fákat és cserjéket bemutató arborétum tökéletes helyszíne lehet egy frissítő tavaszi kirándulásnak. (A képen a Kámoni arborétum)

Történelmi örökség: a hazai kertek jelentős része egykori főúri családok vagy szerzetesrendek hagyatéka, így látogatásuk botanikai élmény és időutazás is egyben.

Tavaszi virágzás: az arborétumok kínálatában a kora tavaszi hóvirágmezőktől kezdve a májusi rododendron-kavalkádig minden időszak tartogat látványos különlegességet.

Változatos helyszínek: a listában szereplő kertek – a budai kampusztól a badacsonyi cédrusokon át a zirci angolkertig – az ország legkülönbözőbb tájain kínálnak kikapcsolódást.

Melyek Magyarország legjobb arborétumai?

Ezek a gyűjteményes kertek sokszor nem csupán botanikai látványosságok, hanem élő időkapszulák is, amelyek egykori főúri családok ízlését és kertművészetét őrzik. Egy kellemes tavaszi séta során megelevenedik a múlt: a százéves fák alatt sétálva ugyanazt a nyugalmat tapasztalhatjuk meg, mint a birtokok hajdani tulajdonosai. Érdemes tehát útra kelni, hiszen a virágzás csúcspontja minden évben megismételhetetlen pillanatokat tartogat Magyarország legszebb arborétumaiban (épp úgy, ahogy az ősznek is megvan a maga varázsa).

A tavasz legszebb és legillatosabb díszletei

Alcsúti arborétum

Az Alcsúti Arborétum Természetvédelmi Terület az 1820-as években József főherceg egykori kastélyparkjaként jött létre, és máig őrzi a Habsburg-család kertépítészeti örökségének klasszicista elemeit. A több mint 40 hektáros arborétum legfőbb tavaszi látványossága a hazánkban egyedülálló, két és fél hektáron elterülő hóvirágmező, amely hét hóvirágfaj huszonnégy változatával fogadja a látogatókat kora tavasszal.

Az Alcsúti arborétum a kastély megmaradt homlokzatával - a helyszín tökéletes egy romantikus sétához is.

Budai arborétum

A Budai Arborétum a Budapesti Corvinus Egyetem Villányi úti kampusza körül, a Gellért-hegy déli lábánál terül el, és hazánk egyik legértékesebb növénygyűjteményeként tartják számon. Az 1893-ban alapított, ma már természetvédelmi oltalom alatt álló arborétum több mint 1600 fás szárú dísznövényfajnak ad otthont, amelyek között számos ritkaság és különleges kertészeti fajta is megtekinthető.