Ezek Magyarország legszebb arborétumai egy tavaszi sétához.

Zöld ékszerdobozok – Tavaszi zsongás Magyarország legszebb arborétumaiban

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 11:45
A természet újjászületése minden évben felejthetetlen látványt ígér a friss levegőre és színekre vágyó kirándulóknak. Alábbi cikkünkben olyan helyszíneket mutatunk be, ahol sokszor a történelmi falak között megbújó, vagy magánkezdeményezésre létrehozott arborétumok teljes tavaszi pompájukban fogadják a látogatókat. Mutatjuk a legkülönlegesebb kerteket.
A tavasz beköszöntével az arborétumok, botanikus kertek az újjászületés leglátványosabb színhelyeivé válnak, ahol a természet ereje és szépsége teljes pompájában mutatkozik meg. Ilyenkor a téli álomból ébredező parkok milliónyi színnel és illattal telnek meg, felejthetetlen élményt nyújtva a látogatóknak. A kora tavaszi hagymás növények után sorra bontják szirmaikat a díszfák és cserjék, életre keltve a gondosan tervezett tájképi kerteket.

A kámoni arborétum dísztava, a háttérben fákkal és cserjékkel.
Egy fákat és cserjéket bemutató arborétum tökéletes helyszíne lehet egy frissítő tavaszi kirándulásnak. (A képen a Kámoni arborétum)
  • Történelmi örökség: a hazai kertek jelentős része egykori főúri családok vagy szerzetesrendek hagyatéka, így látogatásuk botanikai élmény és időutazás is egyben.
  • Tavaszi virágzás: az arborétumok kínálatában a kora tavaszi hóvirágmezőktől kezdve a májusi rododendron-kavalkádig minden időszak tartogat látványos különlegességet.
  • Változatos helyszínek: a listában szereplő kertek – a budai kampusztól a badacsonyi cédrusokon át a zirci angolkertig – az ország legkülönbözőbb tájain kínálnak kikapcsolódást.

Melyek Magyarország legjobb arborétumai?

Ezek a gyűjteményes kertek sokszor nem csupán botanikai látványosságok, hanem élő időkapszulák is, amelyek egykori főúri családok ízlését és kertművészetét őrzik. Egy kellemes tavaszi séta során megelevenedik a múlt: a százéves fák alatt sétálva ugyanazt a nyugalmat tapasztalhatjuk meg, mint a birtokok hajdani tulajdonosai. Érdemes tehát útra kelni, hiszen a virágzás csúcspontja minden évben megismételhetetlen pillanatokat tartogat Magyarország legszebb arborétumaiban (épp úgy, ahogy az ősznek is megvan a maga varázsa).

A tavasz legszebb és legillatosabb díszletei

Alcsúti arborétum

Az Alcsúti Arborétum Természetvédelmi Terület az 1820-as években József főherceg egykori kastélyparkjaként jött létre, és máig őrzi a Habsburg-család kertépítészeti örökségének klasszicista elemeit. A több mint 40 hektáros arborétum legfőbb tavaszi látványossága a hazánkban egyedülálló, két és fél hektáron elterülő hóvirágmező, amely hét hóvirágfaj huszonnégy változatával fogadja a látogatókat kora tavasszal.

Az Alcsúti arborétum a kastély homlokzati falával.
Az Alcsúti arborétum a kastély megmaradt homlokzatával - a helyszín tökéletes egy romantikus sétához is. 
Budai arborétum

A Budai Arborétum a Budapesti Corvinus Egyetem Villányi úti kampusza körül, a Gellért-hegy déli lábánál terül el, és hazánk egyik legértékesebb növénygyűjteményeként tartják számon. Az 1893-ban alapított, ma már természetvédelmi oltalom alatt álló arborétum több mint 1600 fás szárú dísznövényfajnak ad otthont, amelyek között számos ritkaság és különleges kertészeti fajta is megtekinthető.

A budai arborétum felső kertje, középen egy szoborral egy korlát mögül nézve.
A budai arborétum felső kertje - az arborétum kialakítása Räde Károly főkertész irányítása alatt történt két ütemben, 1893-1894 között. 
Folly arborétum

A Badacsonyörsön található Folly arborétum egyedülálló módon egy család generációkon átívelő, ma is magánkézben lévő „élő fenyőmúzeuma”, amelyet Folly Gyula orvos alapított a XX. század elején. A Balatonra néző, mediterrán hangulatú kert különlegessége a százéves cédrusok és különleges ciprusok gyűjteménye. A látogatás során a történelmi hitelességet a család saját borászata és a kertet övező egykori birtok szerkezete teszi teljessé, ahol a természet és az emberi gondoskodás évszázados összhangja tapasztalható meg.

A Folly Arborétumból nyíló balatoni kilátás.
A Balaton északi partján található Folly Arborétumot a Zsolnay család háziorvosa és a Zsolnay gyár üzemorvosa, dr. Folly Gyula alapította. 
Jeli arborétum

A gróf Ambrózy-Migazzi István által 1922-ben alapított Jeli arborétum különlegessége a világhírű, több mint 300 változatból álló rododendron-gyűjtemény, amely májusban egyedülálló színkavalkáddal várja a látogatókat. A 2019-ben lombkoronaösvénnyel is bővült arborétum területén a háború nyomait őrző lövészárkok és az alapító sírkertje is megtalálható, megőrizve a hely történelmi hitelességét. Szintén Ambrózy-Migazzi István alapította a ma Szlovákia területén található Malonyai arborétumot is.

A Jeli arborétum virágzó rododendron. bokrai egy ösvény mellett.
A Kám község határában található Jeli arborétum legkülönlegesebb látványossága a rododendron-gyűjteménye. 
Kámoni arborétum

A Szombathelyen található Kámoni arborétum hazánk egyik legváltozatosabb fásgyűjteménye, amely különösen a több száz fajt számláló, tavasszal virágba boruló rododendron-állományáról nevezetes. A Gyöngyös-patak vizével táplált kis tavak és a több mint százéves fenyőóriások között sétálva az ide látogatók egy különlegesen gazdag és gondozott arborétum nyugalmát élvezhetik. Kialakítása az 1860-as években kezdődött el, de a tervszerű kertépítést csak az 1890-es években kezdte el az alapító Saághy István.

A kámoni arborétum dísztava pihenő pavilonnal.
A kámoni arborétum területén mintegy 3200 fa- és cserjefaj, illetve -fajta található meg.
Zirci arborétum

A Zirci Ciszterci Apátság szomszédságában elterülő angolkert az ország legmagasabban fekvő élőfa-gyűjteménye, amelynek első példányait még az 1780-as években ültették el a szerzetesek. A középkori halastó körül kialakított, ma már országos jelentőségű természetvédelmi területként működő Zirci arborétum közel hatszáz növényfajnak, köztük négyszáz éves tölgyeknek és különleges egzótáknak ad otthont. 

A Zirci arborétum dísztava, körülötte fenyőkkel és lombhullató fákkal.
A Zirci arborétum 1951 óta Zirci Arborétum Természetvédelmi Terület néven országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt áll.
Nézd meg a Jeli arborétumról készült kisfilmet:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
