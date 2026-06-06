Előbukkant a Balaton egyik leghírhedtebb „szigete” – aggasztó jele ez az aszálynak - Galéria

Aggasztó hírek érkeztek a Balaton alacsony vízállásáról: újra látszik a „Majomsziget”. De mit jelent ez, és milyen jelei vannak még az aszálynak. Megválaszoljuk ezen kérdéseket!

Madártávlati fotó Balatonfenyvesről, a Majomszigetről Fotó: Agárdi Gábor / Facebook

Nemrég a Dunából újra előbukkant az Ínség-szikla

A Gellért-hegy lábánál, a Szabadság híd közelében lévő szikla rendszerint csak a folyó alacsony vízállásakor bukkan elő. Nagyjából akkor, ha a vízállás olyan alacsony, hogy a 95 centimétert sem éri el.

Az áprilisi hónap pedig nem hozott sok esőt, csupán négy napon volt jelentős csapadék, így egész Magyarországon vészesen alacsony vízszintet mértek a szakemberek. Ennek következtében olyan súlyos aszály van Budapesten, hogy az Ínség-szikla is megmutatta magát, ez pedig bajt jelent!

– írta meg korábban a Ripost.