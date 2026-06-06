Előbukkant a Balaton egyik leghírhedtebb „szigete” – aggasztó jele ez az aszálynak - Galéria

Aggasztó hírek érkeztek a Balaton alacsony vízállásáról: újra látszik a „Majomsziget”. De mit jelent ez, és milyen jelei vannak még az aszálynak. Megválaszoljuk ezen kérdéseket!
A Gellért-hegy lábánál, a Szabadság híd közelében lévő szikla rendszerint csak a folyó alacsony vízállásakor bukkan elő. Nagyjából akkor, ha a vízállás olyan alacsony, hogy a 95 centimétert sem éri el.
Az áprilisi hónap pedig nem hozott sok esőt, csupán négy napon volt jelentős csapadék, így egész Magyarországon vészesen alacsony vízszintet mértek a szakemberek. Ennek következtében olyan súlyos aszály van Budapesten, hogy az Ínség-szikla is megmutatta magát, ez pedig bajt jelent!
– írta meg korábban a Ripost.
Szomorú, ami jelenleg történik, hiszen a Balatonnál is feltűnt egy titokzatos sziget, amely az alacsony vízállást bizonyítja. A magyar tengeren a part mentén már egyre több helyen sekélyebb a víz, hosszú métereket kell besétálni a fürdéshez! A déli part bizonyos részein pedig ismét feltűntek azok a homokos képződmények, amelyek normál esetben rejtve maradnak a tó felszíne alatt. Ez már nemcsak látványos, hanem egyre inkább figyelmeztető jel is.
Nem jobb a helyzet a Velencei tónál sem. Lapunk már megírta, hogy a víz itt is visszahúzodott, a part mentén hatalmas, száraz területek bukkantak elő és több helyen akár 20 métert is gyalogolni kell, amire elérjük a vizet.
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