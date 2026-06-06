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Előbukkant a Balaton egyik leghírhedtebb „szigete” – aggasztó jele ez az aszálynak - Galéria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Balaton
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 08:30
alacsony vízállásMajomszigetaszályÍnség-sziklaVelencei-tó
A tartós csapadékhiány és a meleg időjárás egyre látványosabb nyomokat hagy Magyarország tavain. A Balaton alacsony vízállása miatt ismét előbukkant a híres Majomsziget, ami sokak szerint az aszály egyik leglátványosabb jele.

Aggasztó hírek érkeztek a Balaton alacsony vízállásáról: újra látszik a „Majomsziget. De mit jelent ez, és milyen jelei vannak még az aszálynak. Megválaszoljuk ezen kérdéseket! 

Balaton
Madártávlati fotó Balatonfenyvesről, a Majomszigetről Fotó: Agárdi Gábor / Facebook

Nemrég a Dunából újra előbukkant az Ínség-szikla 

A Gellért-hegy lábánál, a Szabadság híd közelében lévő szikla rendszerint csak a folyó alacsony vízállásakor bukkan elő. Nagyjából akkor, ha a vízállás olyan alacsony, hogy a 95 centimétert sem éri el. 

Az áprilisi hónap pedig nem hozott sok esőt, csupán négy napon volt jelentős csapadék, így egész Magyarországon vészesen alacsony vízszintet mértek a szakemberek. Ennek következtében olyan súlyos aszály van Budapesten, hogy az Ínség-szikla is megmutatta magát, ez pedig bajt jelent! 

– írta meg korábban a Ripost

Az ínség-szikla a Dunában. A helyzet azóta némiképp változott, jelenleg több víz takarja a sziklát!
Fotó: Kovács Dávid / bors

Szomorú, ami jelenleg történik, hiszen a Balatonnál is feltűnt egy titokzatos sziget, amely az alacsony vízállást bizonyítja. A magyar tengeren a part mentén már egyre több helyen sekélyebb a víz, hosszú métereket kell besétálni a fürdéshez! A déli part bizonyos részein pedig ismét feltűntek azok a homokos képződmények, amelyek normál esetben rejtve maradnak a tó felszíne alatt. Ez már nemcsak látványos, hanem egyre inkább figyelmeztető jel is. 

Mit kell tudni a Balaton jelenlegi helyzetéről? 

  • A magyar tenger vízutánpótlása jelenleg gyenge, mivel a tartós meleg és a szél fokozza a párolgást.
  • A nyár eleji alacsony vízszint különösen aggasztó, ami az élővilágra és a turizmusra is hatással lehet.

Nem jobb a helyzet a Velencei tónál sem. Lapunk már megírta, hogy a víz itt is visszahúzodott, a part mentén hatalmas, száraz területek bukkantak elő és több helyen akár 20 métert is gyalogolni kell, amire elérjük a vizet. 

 Nézd meg képgalériánkat, amit az alábbi fotóra kattintva tudsz végiglapozni.

Aszály – Balaton, Velencei-tó, Ínség-szikla
Aszály – Balaton, Velencei-tó, Ínség-szikla
Aszály – Balaton, Velencei-tó, Ínség-szikla
Aszály – Balaton, Velencei-tó, Ínség-szikla
Aszály – Balaton, Velencei-tó, Ínség-szikla
Aszály – Balaton, Velencei-tó, Ínség-szikla
Aszály – Balaton, Velencei-tó, Ínség-szikla
ínség-szikla a dunában
ínség-szikla a dunában
ínség-szikla a dunában
Galéria: Aggasztó fordulat: új sziget jelent meg a Balatonban!
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Elképesztő aszály tombol a Balatonon. Fotó: Zalai Hírlap / Pezzetta Umberto

 

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