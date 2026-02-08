5 tökéletes program Valentin-napra vidéken

Valentin-napon egy közös kirándulás sokkal emlékezetesebb lehet.

Vidéken ilyenkor nyugodtabb a tempó, és könnyebb igazán egymásra figyelni.

Mutatunk öt olyan helyet, ahol a Valentin-nap valódi élménnyé válhat.

A vidéki programokban az a jó Valentin-napon, hogy nem kell túlgondolni őket. Elég elindulni, sétálni egyet és megállni ott, ahol jólesik. Ezeken a helyeken csak az számít, hogy együtt vagytok, és sokszor pont ezekből a pillanatokból marad meg a legszebb emlék.

Valentin-napon egy közös vidéki kirándulás sokszor többet ad, mint egy ajándék.

Fotó: Dorde Krstic / Shutterstock

Tudod honnan ered a Valentin-nap?

A Valentin-nap eredetét leggyakrabban egy 3. századi római legendához kötik. A történet szerint Bálint pap a császári tiltás ellenére is összeadta a szerelmes párokat, amiért börtönbe került, majd február 14-én kivégezték. A hagyomány úgy tartja, halála előtt búcsúüzenetet hagyott hátra, amelyet „a te Valentinod” aláírással zárt le. Innen ered február 14-e kapcsolata a szerelemmel és az egymásnak szánt üzenetekkel – mi pedig mutatunk öt olyan vidéki programot, ahol ez a nap valóban emlékezetes lehet.

Bory-vár

A székesfehérvári Bory-vár az egyik legkülönösebb és legromantikusabb épület. Bory Jenő szobrász és építész felesége iránt érzett szerelméből kezdte el építeni, és évtizedeken át bővítette, szépítette. Az épület minden zegzugát érdemes felfedezni: a tornyok, kis udvarok, lépcsők, szobrok és mozaikok mind egy-egy személyes történetről mesélnek.

A Bory-vár romantikája mindenkit elbűvöl.

Fotó: berni0004 / Shutterstock

Szarvasi Arborétum

A Szarvasi Arborétum, vagyis a Pepi-kert a Körös holtágai között fekszik. A kertben széles sétányok, vízparti szakaszok és hatalmas, idős fák váltják egymást, így a sétához nem kell külön programlista. A Mini Magyarország makettpark egy játékos kitérő, de az arborétumban is hosszú időre el lehet veszni.

Visegrád

Visegrád tökéletes úti cél Valentin-napra, ha elvonulnátok a világ zajától, hogy csak egymás társaságát élvezzétek. A Fellegvár felé vezető út alkalmas lehet egy kellemes beszélgetésre, mivel nem túl megerőltető séta. A Királyi Palota és a Fellegvár meglátogatása során visszautazhattok az időben, és megismerhetitek a középkori Magyarország életét. Ha inkább kirándulni szeretnétek, az Apátkúti-völgy vagy a Zsitvay-kilátó is jó célpont lehet.