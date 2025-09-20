Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Friderika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ősszel is tökéletes úti cél lehet a Balaton nyugati csücskében megbújó Keszthely

Aranyló lombok, főúri hangulat és balatoni kalandok: Keszthely ősszel szebb, mint valaha

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 18:15
Keszthelyőszi balatoni programokősz
Az őszi napfény aranyba borítja a Balaton partját, miközben a város utcái és parkjai nyugodt felfedezésre csábítanak. Keszthely különleges látnivalói, kastélya és gasztronómiai élményei garantálják, hogy minden látogató megtalálja a kedvenc programját.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Amikor a nyár nyüzsgése elcsendesedik, Keszthely szép csendben átalakul: a város utcái, parkjai és tópartja aranyló őszi fényekben ragyognak, és minden sétány új felfedezésre csábít. A hűvösebb napok nem csökkentik az élményeket: épp ellenkezőleg, a város nyugodtabb, a kastély és a múzeumok csendesebbek, így a látogatók igazán belemerülhetnek a kultúrába és a természet szépségeibe.

A keszthelyi Festetics-kastély ősszel
Keszthely ősszel is elbűvölő úti cél, a város ilyenkor is rengeteg programot, látnivalót kínál
Fotó: ZGPhotography /  Shutterstock 

Keszthely kincsei: Festetics-kastély

Keszthely legismertebb nevezetessége, a Festetics-kastély, ősszel különösen festői látványt nyújt. A kastélyparkban a színes lombok alatt sétálva a halastó melletti kis híd a gyerekek kedvence, miközben a felnőttek elmélyedhetnek a pálmaház egzotikus növényeiben vagy a madárparkban látható ritka fajokban.

A kastély padlásán található Helikon-könyvtár több száz éves könyveit lapozgatva az olvasók szinte érezhetik a történelem aromáját, miközben a süteményillat a kastélykávézóban tökéletes kikapcsolódást ígér. A Goldmark-udvarban pedig akár petanque-ozni is lehet, így az egész családnak tartalmas, szabadidős programot kínál.

A keszthelyi Helikon park ősszel
A keszthelyi Helikon park őszi lombjai romantikus sétára, kerékpározásra csábítanak.
Fotó: Karel Stipek /  Shutterstock 

Múzeumok minden ízlésnek

Ősszel a múzeumlátogatás is különösen élvezetes: nincs tömeg, a gyűjtemények részleteiben is nyugodtan elmerülhetünk. A Balatoni Múzeum a tó történetét mutatja be, a Georgikon Majormúzeum az agrártörténet emlékeit őrzi, míg a Marcipán Múzeumban és Cukrászdában édességből formált csodákat fedezhetünk fel.

A keszthelyi Balaton Múzeum épülete
A Balaton Múzeum a régió legnagyobb gyűjteménye, amely a tó történetét mutatja be a látogatóknak.
Fotó: wikipedia

A Keszthelyi Pantheon, a Mikus Galéria, a Néprajzi Múzeum és a Rádió- és TV Múzeum mind újabb kalandokat ígérnek. A gyerekek élvezhetik a Panoptikumot, a Csigaparlamentet, a Babamúzeumot, vagy a Surber Zeneautomata és Fonográf Múzeum hangulatos kiállításait. Esős napokra különösen ajánlottak, így az őszi idő sem akadálya a szórakozásnak.

A keszthelyi Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely gazdasági épületei
A keszthelyi Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely magtára és az ököristálló épülete
Fotó: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majormúzeum / wikipedia

Keszthely: kultúra és szórakozás

Ősszel a város kulturális élete is pezseg: a Helikon könyvtár és az önkormányzati könyvtár gyűjteményei régi nyomatokkal és enciklopédiákkal várják a látogatókat. Számos éves esemény, például a nemzetközi verklifesztivál szeptember elején, vagy a komolyzenei mesterkurzusok a Festetics-kastély dísztermében, garantálják, hogy a kulturális programokból se legyen hiány.

Keszthely főtere a pestis oszloppal
Keszthely gyönyörű főtere a pestis-oszloppal: a város az enyhébb évszakban kellemes városnéző túrákat kínál.
Fotó: Sergiy Palamarchuk /  Shutterstock 

Kerékpár és túra: aktív őszi programok

Keszthely környéke ősszel is tökéletes a szabadtéri élményekhez: a Helikon-parkból indulva vonatozással kombinált biciklitúrákat tehetünk a közeli településekre, mint Vonyarcvashegy, vagy Gyenesdiás. A kicsiknek fagylaltozás és a Kresz park pumpapályája biztosít izgalmat, míg a felnőttek élvezhetik a Balaton és a környező hegyek panorámáját.

A Fenékpusztai Madárvonulás-kutató Állomás és a Kis-Balaton nádasrengetege felejthetetlen természeti élményt kínál ebben az évszakban is: a madarak és növények megfigyelése mellett a túravezetők mesélnek a táj titkairól. A Kányavári-sziget körüli kenutúrák során pedig a család minden tagja aktívan részese lehet a vízi kalandoknak.

Keszthely környéki kirándulás úti célja a gyenesdiási Kiatibel Pál-kilátó
A gyenesdiási Kitaibel Pál-kilátó ősszel tökéletes kirándulós úti cél
Fotó: Balla Gabor /  Shutterstock 

Őszi élmények minden korosztálynak

Legyen szó családi kirándulásról, baráti bringatúráról, romantikus sétáról a kastélyparkban, vagy gasztronómiai kalandról a város éttermeiben, Keszthely ősszel is minden korosztálynak tartogat valami különlegeset. A város nem túl nagy, de nem is kicsi: emberi kapcsolatok, barátságos hangulat és a Balaton közelsége garantálja, hogy a látogatók feltöltődve térjenek haza.

A keszthelyi Balaton-part ősszel
Az őszi Balaton-part nyugalma romantikus, andalító hangulatot kínál egy sétához.
Fotó: andras_csontos /  Shutterstock 

Gasztronómiai élmények ősszel: hol együnk Keszthelyen?

Keszthely kulináris kínálata az őszi napokra is tökéletes

  • Tulipán kávéház 
         Amellett, hogy a helyszín igazán mutatós, ízletes és változatos a reggelije is.
  • Halászcsárda 
         A Balaton látványa mellett egy forró halászlé vagy egészben sült süllő felejthetetlen élményt nyújt.
  • Kanyar Bárkonyha 
         Modern, európai konyhája új színt visz a helyi gasztronómiába.
  • Mexikói étterem 
         Pikáns, fűszeres, tradicionális mexikói fogásai sokak kedvence.
  • John’s Pub 
         A hamburgerei és steakjei szintén helyi kedvencek. 
a keszthelyi Szigetfürdő naplemente idején
A keszthelyi Szigetfürdő egy őszi alkonyon lenyűgöző látványt nyújt.
Fotó: ZGPhotography /  Shutterstock 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu