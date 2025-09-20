Aranyló lombok, főúri hangulat és balatoni kalandok: Keszthely ősszel szebb, mint valaha

Amikor a nyár nyüzsgése elcsendesedik, Keszthely szép csendben átalakul: a város utcái, parkjai és tópartja aranyló őszi fényekben ragyognak, és minden sétány új felfedezésre csábít. A hűvösebb napok nem csökkentik az élményeket: épp ellenkezőleg, a város nyugodtabb, a kastély és a múzeumok csendesebbek, így a látogatók igazán belemerülhetnek a kultúrába és a természet szépségeibe.

Keszthely ősszel is elbűvölő úti cél, a város ilyenkor is rengeteg programot, látnivalót kínál

Fotó: ZGPhotography / Shutterstock

Keszthely kincsei: Festetics-kastély

Keszthely legismertebb nevezetessége, a Festetics-kastély, ősszel különösen festői látványt nyújt. A kastélyparkban a színes lombok alatt sétálva a halastó melletti kis híd a gyerekek kedvence, miközben a felnőttek elmélyedhetnek a pálmaház egzotikus növényeiben vagy a madárparkban látható ritka fajokban.

A kastély padlásán található Helikon-könyvtár több száz éves könyveit lapozgatva az olvasók szinte érezhetik a történelem aromáját, miközben a süteményillat a kastélykávézóban tökéletes kikapcsolódást ígér. A Goldmark-udvarban pedig akár petanque-ozni is lehet, így az egész családnak tartalmas, szabadidős programot kínál.

A keszthelyi Helikon park őszi lombjai romantikus sétára, kerékpározásra csábítanak.

Fotó: Karel Stipek / Shutterstock

Múzeumok minden ízlésnek

Ősszel a múzeumlátogatás is különösen élvezetes: nincs tömeg, a gyűjtemények részleteiben is nyugodtan elmerülhetünk. A Balatoni Múzeum a tó történetét mutatja be, a Georgikon Majormúzeum az agrártörténet emlékeit őrzi, míg a Marcipán Múzeumban és Cukrászdában édességből formált csodákat fedezhetünk fel.

A Balaton Múzeum a régió legnagyobb gyűjteménye, amely a tó történetét mutatja be a látogatóknak.

Fotó: wikipedia

A Keszthelyi Pantheon, a Mikus Galéria, a Néprajzi Múzeum és a Rádió- és TV Múzeum mind újabb kalandokat ígérnek. A gyerekek élvezhetik a Panoptikumot, a Csigaparlamentet, a Babamúzeumot, vagy a Surber Zeneautomata és Fonográf Múzeum hangulatos kiállításait. Esős napokra különösen ajánlottak, így az őszi idő sem akadálya a szórakozásnak.

A keszthelyi Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely magtára és az ököristálló épülete

Fotó: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majormúzeum / wikipedia

Keszthely: kultúra és szórakozás

Ősszel a város kulturális élete is pezseg: a Helikon könyvtár és az önkormányzati könyvtár gyűjteményei régi nyomatokkal és enciklopédiákkal várják a látogatókat. Számos éves esemény, például a nemzetközi verklifesztivál szeptember elején, vagy a komolyzenei mesterkurzusok a Festetics-kastély dísztermében, garantálják, hogy a kulturális programokból se legyen hiány.