Ezek a legjobb, kevésbé ismert gyógyfürdők Magyarországon.

Kevésbé ismert gyógyfürdők Magyarországon, amiket ki kell próbálnod

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 09:10
téli csobbanásMagyarország
A hideg hónapokban sokan keresik a gyógyvizes feltöltődést, hiszen a meleg vizes medencék és a nyugodt környezet ilyenkor különösen jól esik. Egyre többen fordulnak azonban a kevésbé ismert gyógyfürdők felé, ahol csendesebb, személyesebb élmény várja őket.
Oroszi Rita
A téli időszak hagyományosan a gyógyfürdők legerősebb szezonja, de nem mindenki vágyik a legnépszerűbb, zsúfolt fürdőkomplexumok világára. Sokan tudatosan keresik a kevésbé ismert gyógyfürdőket, amelyek megőrizték családias méretüket, nem váltak turistacélponttá, mégis kiváló minőségű gyógyvízzel és szolgáltatásokkal várnak.

A kevésbé ismert gyógyfürdőket egyre többen keresik, mert itt nincs tömeg.
A kevésbé ismert gyógyfürdők manapság egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot Magyarországon.
Fotó: Alla Laurent
  • A kisebb gyógyfürdők csendesebb, személyesebb élményt adnak, amit sokan előnyben részesítenek a zsúfolt komplexumokkal szemben.
  • Bár kevésbé ismertek, kiváló minőségű gyógyvizük és hatékony kezeléseik miatt egyre többen fedezik fel őket.
  • Autentikus hangulatuk és kedvező ár-érték arányuk különösen vonzóvá teszi a téli szezon „mini” kedvenceit.

Miért választják egyre többen a kevésbé ismert gyógyfürdőket?

E kevésbé ismert gyógyfürdők vonzereje abban rejlik, hogy csendesebb környezetet, jobb ár-érték arányt, valódi helyi vendéglátást és autentikus fürdőkultúrát kínálnak – azt a visszafogott, régi fürdőhangulatot, amit a nagyobb, felkapott fürdők már ritkán tudnak megadni.

Ezeken a kisebb helyeken a vendég valóban azt érzi, hogy figyelnek rá, hogy nem a hatalmas tömeg egy sokadik tagja. A szolgáltatások bár sokszor egyszerűbbek, de lényegesen emberközelibbek. A környezet gyakran megmarad természetesnek: nem építették körbe élményparkokkal, nem nyomja el a fürdő eredeti karakterét a modern látványvilág. Épp ez a letisztult, nyugodt atmoszféra az, ami miatt egyre többen fedezik fel újra ezeket a kis gyógyhelyeket.

Cikkünkben Magyarország legizgalmasabb, még kevésbé felfedezett, de nagyszerű „mini” gyógyfürdőit szedtük egy csokorba.

Igali Gyógyfürdő

A Somogy vármegyében található Igal – amely a Dél-Dunántúl egyik legrégebben működő fürdőkomplexuma – családias hangulatú fürdőjével várja a vendégeket, ahol a gyógy- és élményfürdő mellett számos szauna közül lehet választani. A téli időszakban (októbertől április végéig) 7 medence közül választhatunk. Az Igali Gyógyfürdőben megtalálható gyógykezeléseket – medencefürdő, gyógymasszázs, vagy akár súlyfürdő – akár OEP által támogatva is igénybe lehet venni. Az igali gyógyvíz alkáli-kloridos és hidrogén-karbonátos, s a benne lévő jodid-ion miatt a jódos vizek csoportjába sorolják, amely többek között reumás mozgásszervi, nőgyógyászati és urológiai panaszokra, keringési zavarokra is jótékonyan hat.

Az Igali Gyógyfürdő külső medencéje fürdőzőkkel.
Az Igali Gyógyfürdőben a téli időszakban is 7 medence közül választhatunk.
Fotó: Kovács Tibor

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, Celldömölk

A Szombathely és Pápa között található celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 2005 óta várja a fürdőzni vágyó vendégeket. A kis mennyiségben kalciumot, magnéziumot és sok fluoridot tartalmazó nátrium-hidrogén-karbonátos, kloridos típusú meleg víz elsősorban mozgásszervi panaszok enyhítésére alkalmas. A fürdőben masszázs, wellness kezelések, szauna, TB által támogatott kezelések, szépségápolás és különböző sporttevékenységek is elérhetőek. Az élményfürdő mellett érdemes felfedezni Celldömölk és környékének látnivalóit is.

A celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdő épülete kívülről télen.
A celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 2005 óta várja a látogatókat. 
Fotó: Cseh Gábor

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, Mezőkövesd

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 2013-ban kapta meg hivatalosan a gyógyhely minősítést. Az egész évben nyitva tartó fedett fürdőkomplexum 3 különböző hőfokú gyógymedencével, élményfürdővel, szaunavilággal és gyógyászati részleggel várja a vendégeket. A Zsóry-fürdő több mint 80 éve szolgálja a gyógyulást: kalcium-, magnézium- és hidrogén-karbonátos szabad szénsavat, valamint magas szulfidkén-tartalmat tartalmazó vize 1968 óta hivatalosan is gyógyvíz minősítésű, amely reumás panaszok, ízületi kopások, sérülések és ortopédiai műtétek utókezelésére alkalmas.

Zóry-fürdő fedett medecéje madártávlatból.
2017-ben új fedett élményfürdő épült Zsóry-fürdőn.
Fotó: BOON

Szentgotthárd Spa & Wellness

A Szentgotthárdi Gyógyfürdő termálvize nátrium‑hidrogén‑karbonátos és szénsavtartalmú, így elsősorban mozgásszervi panaszok, sportsérülések utókezelése, valamint kopásos ízületi és gerincproblémák enyhítésére ajánlott. A fürdőkomplexumban beltéri és kültéri medencék, termálmedence, jacuzzik, élménymedencék és úszómedence várja a látogatókat. Emellett a vendégek különféle wellness‑ és gyógykezeléseket vehetnek igénybe, például aromafürdőket, masszázsokat, súlyfürdőt, illetve élvezhetik a szaunavilág kínálta regeneráló élményt. A fürdő családias hangulata és nyugodt környezete különösen vonzóvá teszi a kevésbé zsúfolt, autentikus gyógyfürdőket és a termálfürdőzést kedvelő látogatók számára.

A szentgotthárdi fürdőkomplexum fedett medencés helyisége sok növénnyel.
A szentgothárdi fürdőkomplexumban beltéri és kültéri medencék, termálmedence, jacuzzik, élménymedencék és úszómedence vár.
Fotó: Gotthard Therm Kft

Barack Termálfürdő Tiszakécske

A tiszakécskei Barack Termálfürdő vize 52 °C-os, nátrium‑hidrogén‑karbonátos és fluoridtartalmú, elsősorban mozgásszervi problémák, ízületi és reumás panaszok, valamint műtét utáni rehabilitáció esetén ajánlott. A fürdő beltéri és kültéri termálmedencékkel, élménymedencékkel, úszómedencével és csúszdákkal várja a látogatókat, így a gyógyulás mellett a relaxáció és családi kikapcsolódás is biztosított. Emellett wellness- és gyógykezelések, például masszázsok, fizioterápia és szaunaprogramok is rendelkezésre állnak.

Nézd meg a tiszakécskei strandfürdőt nyári hangulatban:

