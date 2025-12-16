Kevésbé ismert gyógyfürdők Magyarországon, amiket ki kell próbálnod

A téli időszak hagyományosan a gyógyfürdők legerősebb szezonja, de nem mindenki vágyik a legnépszerűbb, zsúfolt fürdőkomplexumok világára. Sokan tudatosan keresik a kevésbé ismert gyógyfürdőket, amelyek megőrizték családias méretüket, nem váltak turistacélponttá, mégis kiváló minőségű gyógyvízzel és szolgáltatásokkal várnak.

A kevésbé ismert gyógyfürdők manapság egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot Magyarországon.

Fotó: Alla Laurent

A kisebb gyógyfürdők csendesebb, személyesebb élményt adnak, amit sokan előnyben részesítenek a zsúfolt komplexumokkal szemben.

Bár kevésbé ismertek, kiváló minőségű gyógyvizük és hatékony kezeléseik miatt egyre többen fedezik fel őket.

Autentikus hangulatuk és kedvező ár-érték arányuk különösen vonzóvá teszi a téli szezon „mini” kedvenceit.

Miért választják egyre többen a kevésbé ismert gyógyfürdőket?

E kevésbé ismert gyógyfürdők vonzereje abban rejlik, hogy csendesebb környezetet, jobb ár-érték arányt, valódi helyi vendéglátást és autentikus fürdőkultúrát kínálnak – azt a visszafogott, régi fürdőhangulatot, amit a nagyobb, felkapott fürdők már ritkán tudnak megadni.

Ezeken a kisebb helyeken a vendég valóban azt érzi, hogy figyelnek rá, hogy nem a hatalmas tömeg egy sokadik tagja. A szolgáltatások bár sokszor egyszerűbbek, de lényegesen emberközelibbek. A környezet gyakran megmarad természetesnek: nem építették körbe élményparkokkal, nem nyomja el a fürdő eredeti karakterét a modern látványvilág. Épp ez a letisztult, nyugodt atmoszféra az, ami miatt egyre többen fedezik fel újra ezeket a kis gyógyhelyeket.

Cikkünkben Magyarország legizgalmasabb, még kevésbé felfedezett, de nagyszerű „mini” gyógyfürdőit szedtük egy csokorba.

Igali Gyógyfürdő

A Somogy vármegyében található Igal – amely a Dél-Dunántúl egyik legrégebben működő fürdőkomplexuma – családias hangulatú fürdőjével várja a vendégeket, ahol a gyógy- és élményfürdő mellett számos szauna közül lehet választani. A téli időszakban (októbertől április végéig) 7 medence közül választhatunk. Az Igali Gyógyfürdőben megtalálható gyógykezeléseket – medencefürdő, gyógymasszázs, vagy akár súlyfürdő – akár OEP által támogatva is igénybe lehet venni. Az igali gyógyvíz alkáli-kloridos és hidrogén-karbonátos, s a benne lévő jodid-ion miatt a jódos vizek csoportjába sorolják, amely többek között reumás mozgásszervi, nőgyógyászati és urológiai panaszokra, keringési zavarokra is jótékonyan hat.