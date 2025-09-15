5 varázslatos budapesti gyógyfürdő, amit kár lenne kihagyni

A budapesti gyógyfürdők évszázadok óta vonzzák a gyógyulni és kikapcsolódni vágyókat a világ minden tájáról. Ezek a létesítmények nemcsak egészségügyi zarándokhelyek, hanem valódi művészeti és történelmi kincsek is. Cikkünkben most elkalauzolunk a főváros öt legszebb és legkülönlegesebb gyógyfürdőjébe.

Fotó: BachPekaryMate / MW archív

A termál- és gyógyvizek, a különféle fürdő- és ivókúrák, valamint a modern hidroterápiák mind hozzátartoznak ahhoz a gazdag hagyományhoz, amelynek Budapest igazi fővárosa lett. Vajon honnan ered ez a különleges fürdőkultúra, és miért épp a magyar főváros számít a világ gyógyvíz-paradicsomának? Lássuk, melyek azok a budapesti fürdők, amelyekbe egyszer mindenkinek érdemes ellátogatnia!

Széchenyi Gyógyfürdő

Ha Budapest fürdői közül ki kellene emelni egyet, a Széchenyi Fürdő minden bizonnyal a lista élére kerülne. A Városliget ölelésében, egy neobarokk és neoreneszánsz stílusjegyeket viselő épületben találjuk ezt a lenyűgöző fürdőpalotát. 1913 óta várja a látogatókat, akik 15 beltéri és 3 kültéri medencében élvezhetik a termálvíz gyógyító erejét. A fürdő különlegessége a pezsgő kültéri medence, amely télen-nyáron népszerű, és a fürdő elegáns, mégis barátságos légköre azonnal magával ragadja az ember szívét. A fürdő nem csupán egészségügyi célokat szolgál, hanem a hely művészi értékeiben is gyönyörködhetünk.

Fotó: Szabad Föld

Gellért Gyógyfürdő

A Duna-parton, a Gellért-hegy lábánál található fürdő igazi szecessziós remekmű, amely az 1910-es években nyitotta meg kapuit, és azonnal a város egyik kedvelt társasági helyszíne lett. A belső tereit színes mozaikok, üvegablakok és díszes márványfelületek teszik varázslatossá. Külön említést érdemel a szórakoztatást képviselő hullámmedence, valamint a gyógyvíz, amely számos egészségügyi panaszra nyújt enyhülést.

Fotó: © Wikipédia

Rudas Gyógyfürdő

A Rudas Fürdő falai között igazi időutazásban lehet részünk. A törökök a 16. században álmodták meg a Dunára néző helyet, amelyben az eredeti, kupolás török medence a mai napig őrzi a keleti fürdőkultúra hangulatát. A 21. századi igényeket is kiszolgáló wellness részleggel kiegészített Rudas tökéletes választás azoknak, akik szeretik a történelmi atmoszférát ötvözni a modern kényelemmel. Ha ott jársz, a tetőteraszon lévő panorámamedencét semmikép ne hagyd ki!