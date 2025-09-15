Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Fürdőző pár a Rudas Gyógyfürdőben, a budapesti gyógyfürdők egyikében

5 varázslatos budapesti gyógyfürdő, amit kár lenne kihagyni

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 12:45
A fürdőkultúra gyökerei egészen a Római Birodalomig nyúlnak vissza, majd a török hódoltság idején újabb virágkorát élte, ennek emlékeit ma is őrzik a magyar főváros patinás gyógyfürdői. Most összegyűjtöttük azokat a történelmi, budapesti gyógyfürdőket, amelyek nem csak szerintünk a legszebbek.
Porosz Viktória
A budapesti gyógyfürdők évszázadok óta vonzzák a gyógyulni és kikapcsolódni vágyókat a világ minden tájáról. Ezek a létesítmények nemcsak egészségügyi zarándokhelyek, hanem valódi művészeti és történelmi kincsek is. Cikkünkben most elkalauzolunk a főváros öt legszebb és legkülönlegesebb gyógyfürdőjébe.

Emberek a Széchenyi Gyógyfürdőben, a leghíresebb budapesti gyógyfürdőben
Széchenyi Gyógyfürdő, a leghíresebb budapesti gyógyfürdő
Fotó: BachPekaryMate / MW archív

A legjobb budapesti gyógyfürdők

A termál- és gyógyvizek, a különféle fürdő- és ivókúrák, valamint a modern hidroterápiák mind hozzátartoznak ahhoz a gazdag hagyományhoz, amelynek Budapest igazi fővárosa lett. Vajon honnan ered ez a különleges fürdőkultúra, és miért épp a magyar főváros számít a világ gyógyvíz-paradicsomának? Lássuk, melyek azok a budapesti fürdők, amelyekbe egyszer mindenkinek érdemes ellátogatnia!

Széchenyi Gyógyfürdő

Ha Budapest fürdői közül ki kellene emelni egyet, a Széchenyi Fürdő minden bizonnyal a lista élére kerülne. A Városliget ölelésében, egy neobarokk és neoreneszánsz stílusjegyeket viselő épületben találjuk ezt a lenyűgöző fürdőpalotát. 1913 óta várja a látogatókat, akik 15 beltéri és 3 kültéri medencében élvezhetik a termálvíz gyógyító erejét. A fürdő különlegessége a pezsgő kültéri medence, amely télen-nyáron népszerű, és a fürdő elegáns, mégis barátságos légköre azonnal magával ragadja az ember szívét. A fürdő nem csupán egészségügyi célokat szolgál, hanem a hely művészi értékeiben is gyönyörködhetünk.

Széchenyi Gyógyfürdő, Budapest
Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda
Fotó: Szabad Föld

Gellért Gyógyfürdő

A Duna-parton, a Gellért-hegy lábánál található fürdő igazi szecessziós remekmű, amely az 1910-es években nyitotta meg kapuit, és azonnal a város egyik kedvelt társasági helyszíne lett. A belső tereit színes mozaikok, üvegablakok és díszes márványfelületek teszik varázslatossá. Külön említést érdemel a szórakoztatást képviselő hullámmedence, valamint a gyógyvíz, amely számos egészségügyi panaszra nyújt enyhülést.

Gellért Gyógyfürdő, Budapest
Gellért Gyógyfürdő, Budapest
Fotó: © Wikipédia

Rudas Gyógyfürdő

A Rudas Fürdő falai között igazi időutazásban lehet részünk. A törökök a 16. században álmodták meg a Dunára néző helyet, amelyben az eredeti, kupolás török medence a mai napig őrzi a keleti fürdőkultúra hangulatát. A 21. századi igényeket is kiszolgáló wellness részleggel kiegészített Rudas tökéletes választás azoknak, akik szeretik a történelmi atmoszférát ötvözni a modern kényelemmel. Ha ott jársz, a tetőteraszon lévő panorámamedencét semmikép ne hagyd ki!

Rudas Gyógyfürdő, Budapest
Rudas Gyógyfürdő, Budapest
Fotó: Székelyhidi Balázs / MW archív

Szent Lukács Gyógyfürdő

A Lukács Fürdő Budapest egyik legfontosabb gyógyászati központja. Már az 1800-as években is ismerték a terület gyógyvizeit, ma pedig a legmodernebb gyógyászati eljárásoknak ad otthont, miközben a klasszikus fürdőház hangulatát is megőrizte. Számos rehabilitációs és egészségmegőrző kezelést kínálnak itt, amelyek segítik a test gyógyulását és felfrissülését. Az épület és a környezet csendes, nyugodt atmoszférát teremt, a belső béke és gyógyulás egyszerre érhető el.

Szent Lukács Gyógyfürdő, Budapest
Szent Lukács Gyógyfürdő, Budapest
Fotó: BachPekaryMate / MW archív

Irgalmasok Veli Bej Fürdő

A török hódoltság idején alapított Veli Bej Fürdő a közelmúltban modern köntösben született újjá. A felújított épületben a hagyományos törökfürdő-hangulat mellett számos wellness lehetőség várja a látogatókat: többféle szauna és gőzkabin, infraszauna, élményzuhany, családi pihenőfülkék, súlyfürdő, Kneipp-sétáló, pezsgőfürdő és egy elegáns, feszített víztükrű gyógyvizes medence is elérhető. A kalcium-karbonátban gazdag gyógyvíz különösen ajánlott mozgásszervi panaszok, reumatikus betegségek és műtétek utáni rehabilitáció esetén. A Veli Bej kisebb mérete, barátságos atmoszférája és kedvező árai miatt különösen vonzó választás mindazok számára, akik autentikus, mégis modern fürdőélményre vágynak.

Irgalmasok Veli Bej Fürdő, Budapest
Irgalmasok Veli Bej Fürdő, Budapest
Fotó:  Fotó: YouTube

Budapest gyógyfürdői minden évszakban új arcukat mutatják: egyszerre szolgálják a gyógyulást, a kikapcsolódást és a kulturális élményt. Ezek a történelmi helyszínek felfrissítik a testet és a szemet is gyönyörködtetik.

