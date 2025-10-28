Ezek a legjobb szabadtéri gyógyfürdők Magyarországon

Ősszel nincs is jobb program, mint nyakig elmerülni a szabadtéri gyógyfürdők áldásos vizeiben. Ezek a gyógyvizek számtalan problémára kínálnak enyhülést a lelki feltöltődés mellett. Mutatjuk a kedvenceinket, ahová neked is érdemes ellátogatnod.
A Hévízi Tófürdő Európa legnagyobb termálvizes tava, amely az év minden napján nyitva áll a vendégek előtt. A tó vizének hőmérséklete nyáron elérheti a 36 °C-ot, de télen sem csökken 22 °C alá, így az év bármely szakaszában kellemes élményt nyújthat. A gyógyvíz különösen ajánlott mozgásszervi megbetegedések kezelésére.
Magyarország egyik legismertebb fürdője, amely a városligeti park szívében található. A neobarokk épületben elhelyezkedő fürdő szabadtéri medencékkel is rendelkezik, ahol a termálvízben áztatva magunkat gyönyörű környezetben lazíthatunk. A hely különösen hangulatos télen, amikor a gőzölgő víz körül fehér pára lebeg.
A Dunántúl egyik legismertebb gyógyfürdője, amely kiváló választás azok számára, akik szabadtéri kikapcsolódásra és gyógyulásra vágynak. A fürdő termálvize elsősorban mozgásszervi és reumatikus betegségek kezelésére alkalmas. A hatalmas szabadtéri részleg élménymedencékkel, csúszdákkal és pihenőterekkel is rendelkezik.
Ez a fürdő a Tisza-tó közelében helyezkedik el, és különösen ismert a kénben gazdag gyógyvizéről, amely hatékonyan segíthet reumatikus és mozgásszervi megbetegedések kezelésében. A szabadtéri élménymedencék és a hullámmedence garantáltan kellemes időtöltést nyújtanak.
A sárvári gyógyvíz híres az iszap- és sótartalmáról, amely bőrproblémákra és mozgásszervi megbetegedésekre is jó hatással van. A fürdő hatalmas szabadtéri résszel rendelkezik, ahol a gyógyvizes és élménymedencék mellett csendes pihenőzónák is megtalálhatók.
Ilyenek a gyógyfürdők és a csúszdák Sárváron:
