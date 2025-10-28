Ezek a legjobb szabadtéri gyógyfürdők Magyarországon

BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
gyógyvíz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 13:15
Magyarország bővelkedik termálvizekben, amelyeket már évszázadok óta használnak gyógyításra és kikapcsolódásra. Az országban rengeteg gyógyfürdő kínál szabadtéri medencéket, ahol természetes környezetben élvezhetjük a meleg, ásványi anyagokban gazdag vizet, ezért összegyűjtöttük neked a legjobb szabadtéri gyógyfürdőket Magyarországon.
Ősszel nincs is jobb program, mint nyakig elmerülni a szabadtéri gyógyfürdők áldásos vizeiben. Ezek a gyógyvizek számtalan problémára kínálnak enyhülést a lelki feltöltődés mellett. Mutatjuk a kedvenceinket, ahová neked is érdemes ellátogatnod.

szabadtéri gyógyfürdő Zalakaros
Összegyűjtöttük Magyarország legjobb szabadtéri gyógyfürdőit.
Fotó: Jana Janina

Töltődj fel a magyar szabadtéri gyógyfürdőkben

Hévízi Tófürdő

A Hévízi Tófürdő Európa legnagyobb termálvizes tava, amely az év minden napján nyitva áll a vendégek előtt. A tó vizének hőmérséklete nyáron elérheti a 36 °C-ot, de télen sem csökken 22 °C alá, így az év bármely szakaszában kellemes élményt nyújthat. A gyógyvíz különösen ajánlott mozgásszervi megbetegedések kezelésére.

a szabadtéri gyógyfürdők között a Hévízi Tófürdő az egyik legjobb
A Hévízi Tófürdő egész évben várja a gyógyulni vágyóket. 
Fotó: andras_csontos /  Shutterstock 

Széchenyi Gyógyfürdő, Budapest

Magyarország egyik legismertebb fürdője, amely a városligeti park szívében található. A neobarokk épületben elhelyezkedő fürdő szabadtéri medencékkel is rendelkezik, ahol a termálvízben áztatva magunkat gyönyörű környezetben lazíthatunk. A hely különösen hangulatos télen, amikor a gőzölgő víz körül fehér pára lebeg.

A szabadtéri gyógyfürdők között híres a Széchenyi Gyógyfürdő
A Széchenyi Gyógyfürdőbe évente több ezer külföldi is érkezik. 
Fotó: csikiphoto /  Shutterstock 

Zalakarosi Fürdő

A Dunántúl egyik legismertebb gyógyfürdője, amely kiváló választás azok számára, akik szabadtéri kikapcsolódásra és gyógyulásra vágynak. A fürdő termálvize elsősorban mozgásszervi és reumatikus betegségek kezelésére alkalmas. A hatalmas szabadtéri részleg élménymedencékkel, csúszdákkal és pihenőterekkel is rendelkezik.

a legjobb szabadtéri gyógyfürdők közé tartozik a zalakarosi Fürdő
A Zalakarosi Fürdő vize reumatikus bántalmakra kiváló.
Fotó: Varga György /  Shutterstock 

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, Mezőkövesd

Ez a fürdő a Tisza-tó közelében helyezkedik el, és különösen ismert a kénben gazdag gyógyvizéről, amely hatékonyan segíthet reumatikus és mozgásszervi megbetegedések kezelésében. A szabadtéri élménymedencék és a hullámmedence garantáltan kellemes időtöltést nyújtanak.

a legjobb szabadtéri gyógyfürdők között van a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő is
A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nemcsak nyáron várja a látogatókat.
Fotó: Graffitimi /  Shutterstock 

Sárfürdő, Sárvár

A sárvári gyógyvíz híres az iszap- és sótartalmáról, amely bőrproblémákra és mozgásszervi megbetegedésekre is jó hatással van. A fürdő hatalmas szabadtéri résszel rendelkezik, ahol a gyógyvizes és élménymedencék mellett csendes pihenőzónák is megtalálhatók.

Ilyenek a gyógyfürdők és a csúszdák Sárváron:

