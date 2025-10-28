Ezek a legjobb szabadtéri gyógyfürdők Magyarországon

Ősszel nincs is jobb program, mint nyakig elmerülni a szabadtéri gyógyfürdők áldásos vizeiben. Ezek a gyógyvizek számtalan problémára kínálnak enyhülést a lelki feltöltődés mellett. Mutatjuk a kedvenceinket, ahová neked is érdemes ellátogatnod.

Összegyűjtöttük Magyarország legjobb szabadtéri gyógyfürdőit.

Fotó: Jana Janina

Töltődj fel a magyar szabadtéri gyógyfürdőkben

Hévízi Tófürdő

A Hévízi Tófürdő Európa legnagyobb termálvizes tava, amely az év minden napján nyitva áll a vendégek előtt. A tó vizének hőmérséklete nyáron elérheti a 36 °C-ot, de télen sem csökken 22 °C alá, így az év bármely szakaszában kellemes élményt nyújthat. A gyógyvíz különösen ajánlott mozgásszervi megbetegedések kezelésére.

A Hévízi Tófürdő egész évben várja a gyógyulni vágyóket.

Fotó: andras_csontos / Shutterstock

Széchenyi Gyógyfürdő, Budapest

Magyarország egyik legismertebb fürdője, amely a városligeti park szívében található. A neobarokk épületben elhelyezkedő fürdő szabadtéri medencékkel is rendelkezik, ahol a termálvízben áztatva magunkat gyönyörű környezetben lazíthatunk. A hely különösen hangulatos télen, amikor a gőzölgő víz körül fehér pára lebeg.

A Széchenyi Gyógyfürdőbe évente több ezer külföldi is érkezik.

Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Zalakarosi Fürdő

A Dunántúl egyik legismertebb gyógyfürdője, amely kiváló választás azok számára, akik szabadtéri kikapcsolódásra és gyógyulásra vágynak. A fürdő termálvize elsősorban mozgásszervi és reumatikus betegségek kezelésére alkalmas. A hatalmas szabadtéri részleg élménymedencékkel, csúszdákkal és pihenőterekkel is rendelkezik.

A Zalakarosi Fürdő vize reumatikus bántalmakra kiváló.

Fotó: Varga György / Shutterstock

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, Mezőkövesd

Ez a fürdő a Tisza-tó közelében helyezkedik el, és különösen ismert a kénben gazdag gyógyvizéről, amely hatékonyan segíthet reumatikus és mozgásszervi megbetegedések kezelésében. A szabadtéri élménymedencék és a hullámmedence garantáltan kellemes időtöltést nyújtanak.

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nemcsak nyáron várja a látogatókat.

Fotó: Graffitimi / Shutterstock

Sárfürdő, Sárvár

A sárvári gyógyvíz híres az iszap- és sótartalmáról, amely bőrproblémákra és mozgásszervi megbetegedésekre is jó hatással van. A fürdő hatalmas szabadtéri résszel rendelkezik, ahol a gyógyvizes és élménymedencék mellett csendes pihenőzónák is megtalálhatók.

