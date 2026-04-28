Elfeledett gyógyvizek: íme 3 magyar termálfürdő, ami olcsóbb, mint a felkapott strandok

Három vidéki gyógyfürdőt többnyire évtizedek óta ugyanazok az emberek látogatják – nem véletlenül.

A gyógyvizek minősített összetételűek, a belépők megfizethetők.

Megmutatjuk, hol találod meg ezeket a helyeket, és mire számíthatsz, ha egyszer ellátogatsz valamelyikbe.

Ha úgy kelsz reggelente, hogy alig bírsz felegyenesedni, biztos jártál már gyógyfürdőben. A termálvíz derékfájás ellen évszázadok óta működik, hazánkban pedig számos fürdő található. A felkapott helyek ugyan szépek, sok lehetőséggel, de ezzel szemben drágák és zsúfoltak is. A legjobb gyógyfürdők ráadásul nem mindig a legdrágábbak: mutatjuk azt a hármat, ahol a gyógyító szolgáltatásokat megfizethető belépővel vehető igénybe.

A Bükkszéki gyógyfürdő vize kifejezetten különleges / Fotó: MTI

Miért segít a gyógyfürdő derékfájás ellen?

Derékfájás ellen termálvizes gyógyfürdőt választani kifejezetten előnyös, a termálvizek ugyanis rengeteg ként, kalciumot és magnéziumot tartalmaznak, amelyek könnyen felszívódnak a bőrön át, és gyulladáscsökkentő hatást fejtenek ki a szervezetben. Aki folytonos panaszokkal küzd, annak a gyógyfürdők rendszeres látogatása ajánlott, ám a felkapott helyek elég drágák lehetnek. Alább mutatunk három olyan gyógyfürdőt, amelyek kevésbé ismertek, ellenben kifejezetten gyógyhatású vízzel rendelkeznek.

Bogács

Bogácson a termálvizet kőolaj után kutatva találták meg 1955-ben – olajra végül nem, ám annál valami sokkal értékesebbre leltek. A több mint 70 fokos, kénes víz 2001-ben kapta meg a hivatalos gyógyvíz-minősítést, azóta mozgásszervi és ízületi panaszokra, reumatikus bántalmakra, sőt csonttörések utókezelésére is javasolják. A kalcium gyulladást csökkent, a kén beépül az ízületi porcba – ami hatással van a derékfájásra. Hat gyógymedence üzemel egész évben, és bár sokan ismerik, tömött sorokra nem kell számítani.

Bükkszék

Dr. Cziráky József hidrogeológus 1960-ban azt írta, hogy még sosem látott olyan összetételű vizet a szakirodalomban, mint amilyen a bükkszéki gyógyfürdőben található. A helyszín 2024 tavaszán lett hivatalosan gyógyfürdő, amelynek nemcsak a vize, hanem a környezeti feltételei is átmentek a hatósági vizsgálaton. Mozgásszervi panaszokra, ízületi gyulladásokra, sérülések utáni rehabilitációra javasolják.