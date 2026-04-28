Gyógyfürdő Bükkszéken

Elfeledett gyógyvizek: íme 3 magyar termálfürdő, ami olcsóbb, mint a felkapott strandok

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 07:45
A felkapott fürdőkben a gyógyuláshoz sorban állás is jár. Van azonban három kevésbé felkapott gyógyfürdő hazánkban, ahol minősített termálvíz, csend és megfizethető belépő várja a vendégeket.
Bódogh Gabriella
  • Három vidéki gyógyfürdőt többnyire évtizedek óta ugyanazok az emberek látogatják – nem véletlenül.
  • A gyógyvizek minősített összetételűek, a belépők megfizethetők.
  • Megmutatjuk, hol találod meg ezeket a helyeket, és mire számíthatsz, ha egyszer ellátogatsz valamelyikbe.

Ha úgy kelsz reggelente, hogy alig bírsz felegyenesedni, biztos jártál már gyógyfürdőben. A termálvíz derékfájás ellen évszázadok óta működik, hazánkban pedig számos fürdő található. A felkapott helyek ugyan szépek, sok lehetőséggel, de ezzel szemben drágák és zsúfoltak is. A legjobb gyógyfürdők ráadásul nem mindig a legdrágábbak: mutatjuk azt a hármat, ahol a gyógyító szolgáltatásokat megfizethető belépővel vehető igénybe.

Emberek gyógyfürdőben fürdőzve
A Bükkszéki gyógyfürdő vize kifejezetten különleges / Fotó: MTI

Miért segít a gyógyfürdő derékfájás ellen?

Derékfájás ellen termálvizes gyógyfürdőt választani kifejezetten előnyös, a termálvizek ugyanis rengeteg ként, kalciumot és magnéziumot tartalmaznak, amelyek könnyen felszívódnak a bőrön át, és gyulladáscsökkentő hatást fejtenek ki a szervezetben. Aki folytonos panaszokkal küzd, annak a gyógyfürdők rendszeres látogatása ajánlott, ám a felkapott helyek elég drágák lehetnek. Alább mutatunk három olyan gyógyfürdőt, amelyek kevésbé ismertek, ellenben kifejezetten gyógyhatású vízzel rendelkeznek.

Bogács

Bogácson a termálvizet kőolaj után kutatva találták meg 1955-ben – olajra végül nem, ám annál valami sokkal értékesebbre leltek. A több mint 70 fokos, kénes víz 2001-ben kapta meg a hivatalos gyógyvíz-minősítést, azóta mozgásszervi és ízületi panaszokra, reumatikus bántalmakra, sőt csonttörések utókezelésére is javasolják. A kalcium gyulladást csökkent, a kén beépül az ízületi porcba – ami hatással van a derékfájásra. Hat gyógymedence üzemel egész évben, és bár sokan ismerik, tömött sorokra nem kell számítani.

Bükkszék

Dr. Cziráky József hidrogeológus 1960-ban azt írta, hogy még sosem látott olyan összetételű vizet a szakirodalomban, mint amilyen a bükkszéki gyógyfürdőben található. A helyszín 2024 tavaszán lett hivatalosan gyógyfürdő, amelynek nemcsak a vize, hanem a környezeti feltételei is átmentek a hatósági vizsgálaton. Mozgásszervi panaszokra, ízületi gyulladásokra, sérülések utáni rehabilitációra javasolják.

Csisztapuszta

Fonyód és Buzsák között, egy pusztán áll egy fürdő, amelyről az arra nyaralók nagy része sem tud. A Csiszta Fürdő 42 fokos termálvizét 1956-ban találták meg olajfúrás közben, és 2006 óta hivatalosan is gyógyvíz. A 593 méter mélyről feltörő, hidrokarbonátos, kénes víz mozgásszervi és reumatikus panaszokra, valamint törések utáni rehabilitációra javasolt. Aki csendes, retró hangulatú helyet keres a Balaton közelében, annak ez a fürdő a legjobb választás.

Mikor érdemes menni, és meddig maradj a vízben?

Hétköznap reggel mind a három helyen szinte üres a medence – ezt érdemes észben tartani. A gyógyvizes medencékben egyszerre legfeljebb 20 percet ajánlott tölteni, két fürdés között legalább ugyanannyi pihenővel, és bőséges folyadékpótlással előtte-utána. Bogács és Bükkszék természetjárással, Csisztapuszta balatoni kirándulással kombinálható – mindhárom olyan vidéken van, ahol csodás panoráma mellett regenerálódhatszöltődni. 

Nem kell messzire menni

A legjobb gyógyfürdő sokszor ott van, ahol a legkevesebben keresik. Nem kell díszes bejárat – elég, ha a víz mögött évtizedes minősítés áll. Kipróbáltad már valamelyiket? Vagy van más titkos fürdőd, amiről kevesen tudnak? Ha igen, oszd meg velünk!

Nézd meg a videót, ha ismert helyre vágysz, és fedezd fel a Hévízi fürdőt!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu