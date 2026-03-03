Szinte ismeretlen gyönyörű magyar kastélyok, ahol garantáltan nincs tömeg tavasszal

A tavaszi szezon kezdete hagyományosan a belföldi turizmus élénkülését hozza magával, hiszen a természet újjáéledése különleges keretet ad a történelmi helyszínek meglátogatásához. Sok utazó hajlamos a népszerű, felújított látványosságokat választani, pedig a csendesebb vármegyei utakon haladva valódi ritkaságokra bukkanhatunk. Ezek az alig ismert magyar kastélyok gyakran távol esnek a legkedveltebb, felkapott turisztikai útvonalaktól, így megőrizhették eredeti hangulatukat és közvetlen környezetük nyugalmát.

Az alig ismert magyar kastélyok egyik legszebbike az 1554 előtt épült vajai Vay-kastély. Fotó: wikipédia_Thaler

Rejtőzködő kincsek: öt olyan magyarországi kastély, amelyek távol esnek a népszerű turisztikai útvonalaktól, így tömegmentes kikapcsolódást nyújtanak.

öt olyan magyarországi kastély, amelyek távol esnek a népszerű turisztikai útvonalaktól, így tömegmentes kikapcsolódást nyújtanak. Történelmi hitelesség: reneszánsz várkastély, klasszicista remekmű és barokk érseki rezidencia, melyek falai között fontos államférfiak és művészek fordultak meg.

reneszánsz várkastély, klasszicista remekmű és barokk érseki rezidencia, melyek falai között fontos államférfiak és művészek fordultak meg. Tavaszi úti célok: az épületeket övező angolparkok és díszkertek a rügyfakadás idején a leglátványosabbak, ezért ideális célpontjai a szezonális kirándulásoknak.

Alig ismert magyar kastélyok a tavaszi hétvégékre

Ezek az alig ismert magyar kastélyok hitelesen tanúskodnak a régi korok nemesi életformájáról, miközben építészeti megoldásaikkal a szakértők számára is tartogatnak meglepetéseket. A kastélyparkok ilyenkor, március és április környékén mutatják legszebb arcukat, amikor a díszkertek buxusai és az öreg fák éledező lombkoronái között átszűrődik a fény.

A kirándulók számára ezek a helyszínek a tömegmentes kikapcsolódás és a felfedezés élményét kínálják. Egy jól megtervezett hétvégi útvonal során több ilyen elfeledett ékszerdobozt is érinthetünk, amelyek falai mögött évszázados családi történetek húzódnak meg. A következőkben olyan kastélyokat mutatunk be, amelyek méltatlanul maradtak ki eddig a népszerű útikönyvekből.

Hochburg–Lamberg-kastély, Bodajk

A bodajki Hochburg–Lamberg-kastély (vagy ismert nevén Miske-kastély) a magyar klasszicista építészet egyik kiemelkedő, mégis kevesebbet emlegetett alkotása, amelynek terveit a stílusjegyek alapján valószínűleg Hild József készítette. Az 1830-as évek végén emelt épület különlegessége a homlokzatból erőteljesen kilépő, négy oszloppal alátámasztott kocsialáhajtó és az azt koronázó timpanon. A hosszú ideig méltatlan állapotban lévő, majd a közelmúltban teljesen felújított épület ma már vadászkastélyként és kiállítóhelyként várja a látogatókat a tízholdas angolpark ölelésében.