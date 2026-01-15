Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
A keszthelyi Festetics-kastély télen is lenyűgöző látványt nyújt.

Ezek a legszebb magyar kastélyok, amik tökéletes romantikus élményt kínálnak

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 17:15
Magyarországkastélyhíres látnivalók
A régi idők eleganciája és a romantika időtlen varázsa ma is átélhető Magyarország legmesésebb épületeiben. Ha valódi királynői-királyi hangulatra vágysz, fedezd fel a legszebb magyar kastélyok világát.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Cikkünkben a legszebb magyar kastélyokat gyűjtöttük egy csokorba, amelyek nem csupán lenyűgöző építészeti remekek, hanem a romantikus élmények tökéletes díszletei is. A történelmi falak között megelevenedik a múlt, a kastélyparkokban tett séták pedig olyan hangulatot teremtenek, mintha egy régi szerelmi történet közepébe csöppentünk volna. Ezek a helyszínek ideálisak egy meghitt hétvégéhez vagy egy különleges kiruccanáshoz. 

A legszebb magyar kastélyok egyike, a tiszadobi Andrássy-kastély.
Ezek a legszebb magyar kastélyok, amelyek máig őrzik korabeli hangulatukat és történelmi  jelentőségüket. (A képen a tiszadobi Andrássy-kastély)
Fotó: wikipedia
  • Barokk, neogótikus és historizáló kastélyok, amelyek évszázadok hangulatát őrzik.
  • Kastélyparkok, tavak és panorámák, amelyek természetes keretet adnak a romantikának.
  • Szállodaként működő kastélyok, ahol elegáns környezetben élhetjük át a történelmi atmoszférát.

Ezek a legszebb magyar kastélyok

A kastélyok mindig is a romantika szimbólumai voltak, a nagy múltú falak között könnyű elképzelni a régi szerelmi történeteket és elegáns bálokat. Manapság szerencsére nemcsak a történelemkönyvek lapjain találkozhatunk velük, hanem egyes kastélyokat meg is látogathatunk a párunkkal.

Romantikus élmények

Összegyűjtöttük Magyarország legszebb kastélyait, ahol a romantika garantált!

Festetics-kastély – Keszthely

A Balaton-part egyik legimpozánsabb épülete a Festetics-kastély, amely Magyarország egyik legszebb barokk kastélya. A pazar belső terek, a csodálatos könyvtár és a gondosan ápolt kastélypark tökéletes helyszínt biztosítanak egy romantikus sétához vagy egy elegáns hétvégéhez.

A legszebb magyar kastélyok egyike a keszthelyi Festetics-kastély.
Természetesen a legszebb magyar kastélyok közül a keszthelyi Festetics-kastély sem hiányozhat!
Fotó: wikipedia

Lillafüredi Palotaszálló – Lillafüred

A Bükk hegység ölelésében található Lillafüredi Palotaszálló maga a mesebeli romantika. Az épület gyönyörű kilátást nyújt a Hámori-tóra, és a híres Szinva-vízesés is a közelben található. A szálloda elegáns berendezése és a környező természeti csodák garantálják a felejthetetlen romantikus élményt.

A lillafüredi Palotaszálló a Bükk hegység fontos szállodája.
A lillafüredi Palotaszálló a XX. század első felének egyik legkedveltebb szállodája volt, itt vették fel a híres, 1934-es Meseautó című filmet is.
Fotó: wikipedia

Károlyi-kastély – Fehérvárcsurgó

Ez a lenyűgöző kastély a 19. század közepén épült, és ma is megőrizte arisztokratikus hangulatát. A kastélyszállóként működő épületben elegáns szobák várják a vendégeket, a környező park pedig kiváló helyszín egy romantikus andalgáshoz. A kastély számos kulturális rendezvénynek is otthont ad, így egy látogatás során akár egy koncertet vagy kiállítást is élvezhettek.

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély felújított homlokzata.
A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély ma felújított állapotban várja a látogatókat.
Fotó: wikipedia

Andrássy-kastély – Tiszadob

A Tiszadobon található Andrássy-kastély Magyarország egyik legszebb neogótikus kastélya. Tornyocskái és meseszerű megjelenése miatt gyakran hasonlítják a francia kastélyokhoz. A romantikus hangulatot a kastély gyönyörű angolkertje és a Tisza közelsége is fokozza.

A tiszadobi Andrássy-kastély és kertje madártávlatból.
A tiszadobi Andrássy-kastélyban a XX. század második felében gyermekotthon működött. 
Fotó: wikipedia

Nádasdy-kastély – Nádasdladány

A neogótikus stílusban épült Nádasdy-kastély valódi gyöngyszem, amely tökéletes helyszín egy romantikus kiránduláshoz. A kastély belső terei lenyűgözőek, a díszes famunkák és az ólomüveg ablakok egyedi hangulatot kölcsönöznek az épületnek. A kastélyparkban sétálva könnyen elképzelhetjük magunkat egy múlt századi szerelmi történet főszereplőjeként.

a Nádasdy-kastély felújított homlokzata.
A XIX. század második felében épült Tudor-stílusú épület, a Nádasdy-kastély, amelynek felújítása 2021-ben fejeződött be.  
Fotó:  Wikipédia

Nézd meg videón is a gyönyörű Festetics-kastélyt:

