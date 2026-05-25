Gyógyszereket és étrend-kiegészítőket is szedsz? Erre figyelj

Gyógyszereket és étrend-kiegészítőket is szedsz? Erre figyelj

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 13:15
Az étrend-kiegészítők vény nélkül kaphatók, természetes eredetűek és biztonságosnak tűnnek – mégis komoly kölcsönhatásba léphetnek a felírt gyógyszerekkel. A kölcsönhatásokról kevés kivétellel nem írnak a tájékoztatókban, és az orvosok sem mindig kérdeznek rá, hogy szedünk-e táplálékkiegészítő készítményeket – pedig az egyes termékek által kiváltott kölcsönhatások valódi egészségügyi kockázatot jelenthetnek gyógyszerszedés esetén.
  • Az étrend-kiegészítők természetes eredetük ellenére befolyásolhatják a gyógyszerek hatását.
  • Az orbáncfű az egyik legjobban dokumentált kölcsönhatást okozó növényi készítmény.
  • A grapefruit bizonyos gyógyszerek lebontását gátolva azok szintjét veszélyesen megemeli.
  • A vérhígítókkal való kombináció számos étrend-kiegészítő esetén fokozza a vérzés kockázatát.
  • A vas, a kalcium és a magnézium egyes gyógyszerek felszívódását gátolhatja.
  • Minden étrend-kiegészítő szedéséről tájékoztatni kell a kezelőorvost.

Az étrend-kiegészítők piaca az elmúlt évtizedekben hatalmasra nőtt, és sokan szednek párhuzamosan gyógyszert és valamilyen kiegészítőt – anélkül, hogy tudnának az esetleges kölcsönhatásokról. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb és leggyakoribb kölcsönhatásokat, amelyek a különféle táplálékkiegészítők miatt felléphetnek gyógyszerszedés esetén.

Az étrend-kiegészítők alkalmazása veszélyes is lehet gyógyszerszedés esetén, ha a hatóanyagok kölcsönhatásba lépnek egymással.
A gyógyszerszedés szabályai – így hat egymásra gyógyszer és étrend-kiegészítő

A gyógyszer és táplálékkiegészítő közötti kölcsönhatás kétféle módon érvényesülhet leggyakrabban. Az első a farmakokinetikai kölcsönhatás: az étrend-kiegészítő befolyásolja, hogyan szívódik fel, bomlik le vagy ürül ki a gyógyszer a szervezetből. Ha a felszívódás csökken, a gyógyszer hatása gyengébb lesz – ha a lebontás gátolt, a gyógyszer szintje veszélyesen megemelkedhet a vérben.

A második típus a farmakodinamikai kölcsönhatás: az étrend-kiegészítő és a gyógyszer azonos vagy ellentétes irányban hat a szervezetre, ezáltal erősítve vagy gyengítve egymást. Egy vérhígító és egy véralvadásgátló hatású étrend-kiegészítő együtt szedve például fokozhatja a vérzés kockázatát – még akkor is, ha mindkettő külön-külön biztonságos dózisban van jelen.

A kölcsönhatások azért különösen veszélyesek, mert a tünetek sokszor nem egyértelműek: a gyógyszer hatástalansága, a mellékhatások erősödése vagy egészen új tünetek megjelenése mind összefügghet egy kölcsönhatással – de önmagában nem árulja el az okát. Ezért különösen fontos, hogy minden orvosi viziten a beteg megemlítse az összes szedett étrend-kiegészítőt is.

Az orbáncfű és a grapefruit – a két legjobban ismert kölcsönható

Az orbáncfű – Hypericum perforatum – az egyik legjobban dokumentált és legtöbbet kutatott kölcsönhatást okozó növényi készítmény. Hatóanyagai a máj és a bél CYP3A4 nevű enzimrendszerét aktiválják, amely számos gyógyszer lebontásáért felelős. Az orbáncfű szedése felgyorsítja e gyógyszerek lebontását, ezáltal csökkenti vérszintjüket és gyengíti hatásukat.

Az orbáncfűvel igazolt kölcsönhatást mutató gyógyszerek között szerepelnek a fogamzásgátló tabletták – amelyek hatékonysága csökkenhet nem kívánt terhességet okozva –, a vérhígítók, az antidepresszánsok, a HIV-kezelésben alkalmazott gyógyszerek, az immunszuppresszánsok és egyes szívgyógyszerek. Az orbáncfű ezekkel a gyógyszerekkel együtt nem szedendő – és ez a tilalom az orvos általi jóváhagyás nélkül nem megkerülhető.

A grapefruit – és kisebb mértékben a pomelo és a Sevilla-narancs – szintén gátolja a CYP3A4 enzimet, de ezúttal az ellenkező irányban: lassítja a gyógyszer lebontását, ezáltal megemeli annak szintjét a vérben. Ez egyes sztatinok esetén izomkárosodást, egyes vérnyomáscsökkentők esetén vérnyomásesést, egyes szívgyógyszerek esetén szívritmuszavart okozhat. A grapefruitlevet érdemes teljesen kerülni, ha az érintett rendszeresen szed bármilyen gyógyszert – és ezt az orvossal egyeztetni.

Vérhígítók és étrend-kiegészítők – különösen veszélyes párosítások

A vérhígítók – különösen a warfarin – az egyik legérzékenyebb gyógyszercsoport a kölcsönhatások szempontjából. Számos étrend-kiegészítő fokozza a véralvadásgátló hatást, ezáltal növeli a vérzés kockázatát: ide tartozik az omega-3 zsírsav nagy dózisban, az E-vitamin, a fokhagyma-kivonat, a ginko biloba, a gyömbér és az orbáncfű. Ezek önmagukban ártalmatlannak tűnnek, de warfarinnal együtt komoly vérzési szövődményt okozhatnak.

Más étrend-kiegészítők csökkenthetik a vérhígító hatást: a K-vitamint nagy mennyiségben tartalmazó készítmények – például egyes zöldségkivonatok – gyengíthetik a warfarin hatékonyságát, ami emeli a trombózis kialakulásának kockázatát. A K-vitamin bevitelének hirtelen megváltozása – akár étrend-kiegészítő, akár étkezési szokásváltozás révén – indokolttá teheti az INR – a véralvadási érték – rendszeres ellenőrzését.

Warfarint szedő betegeknek különösen ajánlott minden új étrend-kiegészítő bevezetése előtt egyeztetni a kezelőorvossal, és rendszeresen ellenőriztetni az INR-értéket. Ez nem csupán ajánlás, hanem életbevágó fontosságú biztonsági szabály.

Ásványi anyagok és vitaminok, amelyek befolyásolhatják a gyógyszerek felszívódását

Nem csak a növényi kivonatok okozhatnak kölcsönhatást – az ásványi anyagok és vitaminok szintén befolyásolhatják egyes gyógyszerek felszívódását. A kalcium, a vas, a magnézium és a cink kelátképzők: megkötik egyes gyógyszerek hatóanyagait, és akadályozzák azok felszívódását a bélből. Ez különösen a pajzsmirigyhormot – levotiroxint –, a chinolonos antibiotikumokat és a biszfoszfonátokat – csontritkulás kezelésére alkalmazott gyógyszereket – érinti.

A levotiroxint legalább négy órával a kalcium- vagy vaskészítmény előtt kell bevenni – különben a hormon felszívódása akár 40 százalékkal is csökkenhet, és a pajzsmirigy-alulműködés kezelése nem lesz hatékony. Hasonló szabály érvényes a chinolonos antibiotikumokra is: vas, kalcium vagy magnézium együtt szedve lényegesen csökkenti azok hatékonyságát, ami fertőzés esetén komoly következményekkel járhat.

A D-vitamin és a kalcium együttes nagy dózisú szedése egyes szívgyógyszerekkel – például digoxinnal – szintén veszélyes lehet: a megemelt kalciumszint fokozza a digoxin toxicitásának, vagyis mérgező képességének kockázatát. Ezért az étrend-kiegészítők adagjának meghatározásakor mindig figyelembe kell venni a fennálló gyógyszeres kezelést, illetve egyeztetni kell az orvossal és gyógyszerésszel.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
