Gyógyszereket és étrend-kiegészítőket is szedsz? Erre figyelj

Az étrend-kiegészítők természetes eredetük ellenére befolyásolhatják a gyógyszerek hatását.

Az orbáncfű az egyik legjobban dokumentált kölcsönhatást okozó növényi készítmény.

A grapefruit bizonyos gyógyszerek lebontását gátolva azok szintjét veszélyesen megemeli.

A vérhígítókkal való kombináció számos étrend-kiegészítő esetén fokozza a vérzés kockázatát.

A vas, a kalcium és a magnézium egyes gyógyszerek felszívódását gátolhatja.

Minden étrend-kiegészítő szedéséről tájékoztatni kell a kezelőorvost.

Az étrend-kiegészítők piaca az elmúlt évtizedekben hatalmasra nőtt, és sokan szednek párhuzamosan gyógyszert és valamilyen kiegészítőt – anélkül, hogy tudnának az esetleges kölcsönhatásokról. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb és leggyakoribb kölcsönhatásokat, amelyek a különféle táplálékkiegészítők miatt felléphetnek gyógyszerszedés esetén.

Az étrend-kiegészítők alkalmazása veszélyes is lehet gyógyszerszedés esetén, ha a hatóanyagok kölcsönhatásba lépnek egymással.

Fotó: Tatevosian Yana / shutterstock

A gyógyszerszedés szabályai – így hat egymásra gyógyszer és étrend-kiegészítő

A gyógyszer és táplálékkiegészítő közötti kölcsönhatás kétféle módon érvényesülhet leggyakrabban. Az első a farmakokinetikai kölcsönhatás: az étrend-kiegészítő befolyásolja, hogyan szívódik fel, bomlik le vagy ürül ki a gyógyszer a szervezetből. Ha a felszívódás csökken, a gyógyszer hatása gyengébb lesz – ha a lebontás gátolt, a gyógyszer szintje veszélyesen megemelkedhet a vérben.

A második típus a farmakodinamikai kölcsönhatás: az étrend-kiegészítő és a gyógyszer azonos vagy ellentétes irányban hat a szervezetre, ezáltal erősítve vagy gyengítve egymást. Egy vérhígító és egy véralvadásgátló hatású étrend-kiegészítő együtt szedve például fokozhatja a vérzés kockázatát – még akkor is, ha mindkettő külön-külön biztonságos dózisban van jelen.

A kölcsönhatások azért különösen veszélyesek, mert a tünetek sokszor nem egyértelműek: a gyógyszer hatástalansága, a mellékhatások erősödése vagy egészen új tünetek megjelenése mind összefügghet egy kölcsönhatással – de önmagában nem árulja el az okát. Ezért különösen fontos, hogy minden orvosi viziten a beteg megemlítse az összes szedett étrend-kiegészítőt is.