Tokaj varázsa a vidék hangulatában rejlik, nem a pohár alján - A családbarát borvidék ezernyi élménnyel

Tokaj neve régóta ott van a térképen, és nem csak a bor miatt. A két folyó találkozásánál fekvő kisváros egyszerre békés és eleven: utcáin még érződik a múlt lenyomata, mégis minden ház, pince és udvar pezseg az élettől. A hegyoldalakon szőlőt szüretelnek, a folyóparton turisták sétálnak, és valahogy minden mozdulat természetes rendben van.
Tokaj városa Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye keleti szélén fekszik, a Tisza és a Bodrog találkozásánál, a Kopasz-hegy lábánál. A települést már 1067-ben írásos források említik, akkor is mint szőlőtermő vidéket, és nem véletlenül. A hegyoldalak vulkáni talaja, a folyók párás lehelete és a napsütéses lejtők adták meg mindazt, ami a világ egyik legkülönlegesebb borvidékéhez szükséges.
A vidék már a honfoglalás korában stratégiai jelentőségű volt, Tarcal vezér földvára állt itt, később pedig a Hunyadiak és a Szapolyaiak uradalma lett. Ma a város egy békés, emberléptékű hely, ahol a történelmi múlt a mindennapok része – a hangulatos kis utcákon sétálva még mindig érezni az egykori kereskedők és borászok nyomait.
Tokajban a múlt szó szerint kézzel fogható: bár a legtöbb látnivaló a borhoz kapcsolódik, így a város ősszel, szüret idején a tökéletes úti cél, ősztől tavaszig a környékbeli dombok ideális túraútvonalakat nyújtanak, nyáron pedig a két folyó által kínált vízi sportlehetőségek teszik idilli hellyé a várost.
A település főterén álló Tokaji Múzeum egy XVIII. századi polgárházban kapott helyet, ahol a régészeti leletek, néprajzi gyűjtemények között sétálva megérthetjük, hogyan lett ez a kisváros világhírű. Az udvar – amelyet sokan csak „látványkertként” emlegetnek – igazi békés oázis.
A Világörökségi Bormúzeum modern, interaktív tárlata a borvidék szívét és lelkét mutatja be. Itt nemcsak a tokaji bor készítését ismerhetjük meg, hanem azokat a világörökségi bortermelő helyeket is, amelyekkel együtt Tokaj egyedülálló kulturális és gasztronómiai örökséget képvisel.
A Kopasz-hegy tetejéről lenyűgöző panoráma tárul elénk: a Tisza és a Bodrog szelíd találkozása, a Zemplén dombjai, a szőlőskertek ritmusa együtt mesélnek arról, miért különleges ez a táj. A tarcali Áldó Krisztus-szobor mellől pedig szinte a teljes borvidéket belátni.
A Tokaji borvidék – amely 2002 óta az UNESCO Világörökség része – több mint 6200 hektárnyi területet ölel fel. Tokaj mellett olyan híres települések alkotják, mint Mád, Tállya, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud vagy Mezőzombor, valamint a tolcsvai történelmi pincesor, a sárospataki Rákóczi pince, a sátoraljaújhelyi Ungvári Pince, valamint a hercegkúti pincesor. Valamennyi falu saját karakterrel, saját borral és saját történettel várja az arra utazókat.
A tokaji bor egyedülálló a világon. A borvidék az édes aszúkról lett híres (a világon itt terem a legmagasabb édességű borszőlő), de ma már a legnagyobb mennyiséget a száraz borok adják – azok, amelyekben egyszerre van jelen a vulkáni kőzet ásványossága és a napfény aranyló melege. A híres Dereszla, Illés, Szepsy, Bardon, vagy Götz pincészetekben nemcsak a borokat kóstolhatjuk, hanem betekintést nyerhetünk abba a több évszázados tudásba is, amely generációról generációra öröklődik.
Aki szereti a gasztronómiát, annak Tokaj – amellett, hogy Magyarország egyik legjobb borvidéke – egy valóságos ízutazás.
