Tokaj varázsa a vidék hangulatában rejlik, nem a pohár alján - A családbarát borvidék ezernyi élménnyel

Tokaj neve régóta ott van a térképen, és nem csak a bor miatt. A két folyó találkozásánál fekvő kisváros egyszerre békés és eleven: utcáin még érződik a múlt lenyomata, mégis minden ház, pince és udvar pezseg az élettől. A hegyoldalakon szőlőt szüretelnek, a folyóparton turisták sétálnak, és valahogy minden mozdulat természetes rendben van.

Tokaj és a körülötte elterülő tokaji borvidék ősszel varázslatos hangulatot nyújt, ahová azonbn nemcsak szüret idején érdemes ellátogatni.

Fotó: ZGPhotography / Shutterstock

Tokaj, a két folyó ölelésében született város

Tokaj városa Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye keleti szélén fekszik, a Tisza és a Bodrog találkozásánál, a Kopasz-hegy lábánál. A települést már 1067-ben írásos források említik, akkor is mint szőlőtermő vidéket, és nem véletlenül. A hegyoldalak vulkáni talaja, a folyók párás lehelete és a napsütéses lejtők adták meg mindazt, ami a világ egyik legkülönlegesebb borvidékéhez szükséges.

A Bodrog és a Tisza összefolyásánál kialakult város már a XI. században is szőlőtermesztéséről volt ismert.

Fotó: Richard Semik / Shutterstock

A vidék már a honfoglalás korában stratégiai jelentőségű volt, Tarcal vezér földvára állt itt, később pedig a Hunyadiak és a Szapolyaiak uradalma lett. Ma a város egy békés, emberléptékű hely, ahol a történelmi múlt a mindennapok része – a hangulatos kis utcákon sétálva még mindig érezni az egykori kereskedők és borászok nyomait.

Tokaj bájos belvárosa kellemes sétákat ígér, míg a környék kirándulásokra csábít.

Fotó: Hanna Yandiuk / Shutterstock

Érinthető történelem

Tokajban a múlt szó szerint kézzel fogható: bár a legtöbb látnivaló a borhoz kapcsolódik, így a város ősszel, szüret idején a tökéletes úti cél, ősztől tavaszig a környékbeli dombok ideális túraútvonalakat nyújtanak, nyáron pedig a két folyó által kínált vízi sportlehetőségek teszik idilli hellyé a várost.

A település főterén álló Tokaji Múzeum egy XVIII. századi polgárházban kapott helyet, ahol a régészeti leletek, néprajzi gyűjtemények között sétálva megérthetjük, hogyan lett ez a kisváros világhírű. Az udvar – amelyet sokan csak „látványkertként” emlegetnek – igazi békés oázis.

Tokaj látképe a magasból a Jézus szíve római katolikus templommal.

Fotó: ZGPhotography / Shutterstock

A Világörökségi Bormúzeum modern, interaktív tárlata a borvidék szívét és lelkét mutatja be. Itt nemcsak a tokaji bor készítését ismerhetjük meg, hanem azokat a világörökségi bortermelő helyeket is, amelyekkel együtt Tokaj egyedülálló kulturális és gasztronómiai örökséget képvisel.

A Kopasz-hegy tetejéről lenyűgöző panoráma tárul elénk: a Tisza és a Bodrog szelíd találkozása, a Zemplén dombjai, a szőlőskertek ritmusa együtt mesélnek arról, miért különleges ez a táj. A tarcali Áldó Krisztus-szobor mellől pedig szinte a teljes borvidéket belátni.