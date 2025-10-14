Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Tokaj és a borvidék környező települései ideális őszi úti cél, ha a gasztronómia szerelmesei vagyunk.

Tokaj varázsa a vidék hangulatában rejlik, nem a pohár alján - A családbarát borvidék ezernyi élménnyel

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 08:45
Tokaji Borvidékszüret
A nagy folyók, a Tisza és a Bodrog találkozásánál született városban a szőlészet és a bortermelés nem látványosság, hanem a mindennapi élet alapja. Tokaj a maga természetességében mutatja meg, mit jelent ez az ősi hagyomány.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Tokaj neve régóta ott van a térképen, és nem csak a bor miatt. A két folyó találkozásánál fekvő kisváros egyszerre békés és eleven: utcáin még érződik a múlt lenyomata, mégis minden ház, pince és udvar pezseg az élettől. A hegyoldalakon szőlőt szüretelnek, a folyóparton turisták sétálnak, és valahogy minden mozdulat természetes rendben van.

Tokaj a magasból őszi időszakban
Tokaj és a körülötte elterülő tokaji borvidék ősszel varázslatos hangulatot nyújt, ahová azonbn nemcsak szüret idején érdemes ellátogatni.
Fotó: ZGPhotography /  Shutterstock 

Tokaj, a két folyó ölelésében született város

Tokaj városa Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye keleti szélén fekszik, a Tisza és a Bodrog találkozásánál, a Kopasz-hegy lábánál. A települést már 1067-ben írásos források említik, akkor is mint szőlőtermő vidéket, és nem véletlenül. A hegyoldalak vulkáni talaja, a folyók párás lehelete és a napsütéses lejtők adták meg mindazt, ami a világ egyik legkülönlegesebb borvidékéhez szükséges.

A Duna és a Bodrog összefolyásánál kialakult Tokaj
A Bodrog és a Tisza összefolyásánál kialakult város már a XI. században is szőlőtermesztéséről volt ismert.
Fotó: Richard Semik /  Shutterstock 

A vidék már a honfoglalás korában stratégiai jelentőségű volt, Tarcal vezér földvára állt itt, később pedig a Hunyadiak és a Szapolyaiak uradalma lett. Ma a város egy békés, emberléptékű hely, ahol a történelmi múlt a mindennapok része – a hangulatos kis utcákon sétálva még mindig érezni az egykori kereskedők és borászok nyomait.

Tokaj belvárosa egy hangulatos utcarészlettel
Tokaj bájos belvárosa kellemes sétákat ígér, míg a környék kirándulásokra csábít.
Fotó: Hanna Yandiuk /  Shutterstock 

Érinthető történelem

Tokajban a múlt szó szerint kézzel fogható: bár a legtöbb látnivaló a borhoz kapcsolódik, így a város ősszel, szüret idején a tökéletes úti cél, ősztől tavaszig a környékbeli dombok ideális túraútvonalakat nyújtanak, nyáron pedig a két folyó által kínált vízi sportlehetőségek teszik idilli hellyé a várost.

A település főterén álló Tokaji Múzeum egy XVIII. századi polgárházban kapott helyet, ahol a régészeti leletek, néprajzi gyűjtemények között sétálva megérthetjük, hogyan lett ez a kisváros világhírű. Az udvar – amelyet sokan csak „látványkertként” emlegetnek – igazi békés oázis.

Tokaj látképe madártávlaból
Tokaj látképe a magasból a Jézus szíve római katolikus templommal.
Fotó: ZGPhotography /  Shutterstock 

A Világörökségi Bormúzeum modern, interaktív tárlata a borvidék szívét és lelkét mutatja be. Itt nemcsak a tokaji bor készítését ismerhetjük meg, hanem azokat a világörökségi bortermelő helyeket is, amelyekkel együtt Tokaj egyedülálló kulturális és gasztronómiai örökséget képvisel. 

A Kopasz-hegy tetejéről lenyűgöző panoráma tárul elénk: a Tisza és a Bodrog szelíd találkozása, a Zemplén dombjai, a szőlőskertek ritmusa együtt mesélnek arról, miért különleges ez a táj. A tarcali Áldó Krisztus-szobor mellől pedig szinte a teljes borvidéket belátni.

A Tokaj melletti Tarcal szőlői kápolnával
A Tokaj környéki Tarcal szőlőtőkéi a Terézia-kápolnával.
Fotó: Melinda Nagy /  Shutterstock 

A borvidék szíve

A Tokaji borvidék – amely 2002 óta az UNESCO Világörökség része – több mint 6200 hektárnyi területet ölel fel. Tokaj mellett olyan híres települések alkotják, mint Mád, Tállya, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud vagy Mezőzombor, valamint a tolcsvai történelmi pincesor, a sárospataki Rákóczi pince, a sátoraljaújhelyi Ungvári Pince, valamint a hercegkúti pincesor. Valamennyi falu saját karakterrel, saját borral és saját történettel várja az arra utazókat.

A tokaji bor egyedülálló a világon. A borvidék az édes aszúkról lett híres (a világon itt terem a legmagasabb édességű borszőlő), de ma már a legnagyobb mennyiséget a száraz borok adják – azok, amelyekben egyszerre van jelen a vulkáni kőzet ásványossága és a napfény aranyló melege. A híres Dereszla, Illés, Szepsy, Bardon, vagy Götz pincészetekben nemcsak a borokat kóstolhatjuk, hanem betekintést nyerhetünk abba a több évszázados tudásba is, amely generációról generációra öröklődik.

A tokaji borvidék hercegkúti pincesora
A Hercegkúti pincesor, amely a tokaji borrégió egik legkülönlegesebb látványossága
Fotó: Melinda Nagy /  Shutterstock 

Hová üljünk be Tokajban és a környékén?

Aki szereti a gasztronómiát, annak Tokaj – amellett, hogy Magyarország egyik legjobb borvidéke – egy valóságos ízutazás.

  • Bacchus Étterem, Tokaj - magyaros fogásokkal, családias környezetben vár, a helyhez méltóan nemzetközi borlappal
  • Bonchidai Csárda, Tokaj - közvetlenül a hajókikötő mellett tradicionális halételekkel és magyaros fogásokkal, miközben élvezhetjük a folyóparti hangulatot.
  • Dereszla Bisztró, Tokaj - a Bodrog partján kialakított hely panorámás borvacsorái nyújtanak felejthetetlen élményeket.
  • Első Mádi Borház és Bisztró, Mád – bisztrós hangulattal és tradicionális magyar ízekkel várják a betérőt
  • Édes Mádkám, Mád – a vidéki hangulatú kávézó tokaji boros desszertjeivel újraértelmezi, mit jelent a vidéki elegancia.
borospince, présház Tokaj környékén
Lehet erre a panormára nemet mondani? Egy romantikus borospince a Tokaj környéki szőlős dombokon.
Fotó: Botond Horvath /  Shutterstock 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu