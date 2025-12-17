Zengő: hangulatos téli kirándulóhely a Mecsek tetejére

Nem kell óriási hegyekig utazni ahhoz, hogy igazán emlékezetes hegyvidéki túraélményben legyen részed: a Mecsek legmagasabb pontja, a Zengő ideális téli célpont, ha panorámára, kultúrára és természetközeli élményre vágysz. A Baranya vármegyei hegy 682 méterével a Mecsek legmagasabb és leglátványosabb csúcsa.
A Zengő Pécstől északkeletre helyezkedik el, körülbelül 35-40 km-re, így akár egy hosszú hétvégi kiruccanás úti célja is lehet. A túra kiindulópontjai között gyakran említik Püspökszentlászlót, Hosszúhetényt vagy Pécsváradot – mindegyikből jelzett turistautak visznek fel a csúcs felé.
A Zengő 682 méteres csúcsa változatos terepet kínál a túrákra: a téli erdők ösvényei, a csend és a lenyűgöző panoráma minden lépést végig kísérnek. A környék a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet része.
A túraútvonalak változatosak: vannak meredekebb, kihívást jelentő részek, és kanyargós, erdei ösvények is. Hosszúhetény felől a táv jellemzően 11-13 km hosszú, közepes szintű fizikai felkészültséggel kényelmesen teljesíthető – de ne számíts sima sétára: a szintemelkedés és a terep miatt bakancs mindenképp ajánlott.
A Zengő csúcsán található Zengő-kilátó az egyik fő ok, amiért érdemes ide jönni: a hegy tetején álló, több szintes acélvázas szerkezet 2020 óta fogadja a látogatókat, és 2025-ben elnyerte az Év Kilátója címet is, köszönhetően a panoráma minőségének és népszerűségének. Tiszta időben nemcsak a Mecsek körvonalai, hanem egészen a Balaton, a Villányi-hegység és a horvát Papuk-hegység is látható a torony tetejéről.
A kilátó közelében olyan történeti érdekességek is felfedezhetők, mint a régi Zengővár romjai – egy középkori erődítmény maradványai, mely valószínűleg stratégiai szerepet töltött be már a római korban is.
Nem csak a csúcs éri meg a látogatást: az erdőkben átvágó turistajelzések több falut és kis települést érintenek, ahol érdemes megállni pihenni. Hosszúhetény maga is kedvelt úti cél üvegmúzeummal, tájházzal és pincefaluval, helyi vendéglátóhelyekkel és kávézókkal, illetve Püspökszentlászló felől a Mecsek gyönyörű arborétuma, a püspökszentlászlói arborétum is elérhető.
A Zengő ideális választás, ha szereted a természetet és a kihívást – nem egyszerű, de nem is extrém nehézségű túra. Családi kirándulásnak is alkalmas, de a gyerekek tempóját figyelembe véve érdemes több pihenőt tartani. A látványos kilátás, a történelmi rom és az erdei csend együttese ideális téli kirándulássá varázsolja a Zengő megmászását, amely egyike a Mecsek legszebb természetközeli élményeinek.
