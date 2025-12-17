Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Zengő: hangulatos téli kirándulóhely a Mecsek tetejére

Zengő: hangulatos téli kirándulóhely a Mecsek tetejére

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 17:15
kirándulásMecsekkilátó
A tél a Mecsekben különösen vonzó a csendes erdők, dér lepte fák és panorámák szerelmeseinek. A Mecsek legmagasabb csúcsa, a Zengő, ideális célpont azoknak is, akik a friss levegőt, történelmi emlékeket és változatos túraútvonalakat keresik.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Nem kell óriási hegyekig utazni ahhoz, hogy igazán emlékezetes hegyvidéki túraélményben legyen részed: a Mecsek legmagasabb pontja, a Zengő ideális téli célpont, ha panorámára, kultúrára és természetközeli élményre vágysz. A Baranya vármegyei hegy 682 méterével a Mecsek legmagasabb és leglátványosabb csúcsa.

A Zengő egyik legismertebb települése, a dombok között húzódó Püspökszentlászló.
A Zengő mellett megbújó Püspökszentlászló igazán festői helyen fekszik.
Fotó: Sóki Tamás /  MTI
  • A Zengő csúcsán álló kilátóból tiszta időben a Mecsek, a Villányi-hegység és a Balaton is látható.
  • A Zengővár romjai és a környező erdők téli élővilága kulturális és természeti élményt egyaránt nyújt.
  • A környékbeli falvak (Hosszúhetény, Püspökszentlászló) pihenő- és vendéglátóhelyeket kínálnak a túrázóknak.

Miért érdemes télen is felkapaszkodni a Zengőre?

A Zengő Pécstől északkeletre helyezkedik el, körülbelül 35-40 km-re, így akár egy hosszú hétvégi kiruccanás úti célja is lehet. A túra kiindulópontjai között gyakran említik Püspökszentlászlót, Hosszúhetényt vagy Pécsváradot – mindegyikből jelzett turistautak visznek fel a csúcs felé.

A Zengő 682 méteres csúcsa változatos terepet kínál a túrákra: a téli erdők ösvényei, a csend és a lenyűgöző panoráma minden lépést végig kísérnek. A környék a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet része.

zöld fák a Zengő erdejében patakmederrel.
A Zengő csendes erdeiben bármely évszakban élmény a kirándulás. 
Fotó: Sóki Tamás /  MTI

A túraútvonalak változatosak: vannak meredekebb, kihívást jelentő részek, és kanyargós, erdei ösvények is. Hosszúhetény felől a táv jellemzően 11-13 km hosszú, közepes szintű fizikai felkészültséggel kényelmesen teljesíthető – de ne számíts sima sétára: a szintemelkedés és a terep miatt bakancs mindenképp ajánlott.

Kilátó, romok és környékbeli látnivalók

A Zengő csúcsán található Zengő-kilátó az egyik fő ok, amiért érdemes ide jönni: a hegy tetején álló, több szintes acélvázas szerkezet 2020 óta fogadja a látogatókat, és 2025-ben elnyerte az Év Kilátója címet is, köszönhetően a panoráma minőségének és népszerűségének. Tiszta időben nemcsak a Mecsek körvonalai, hanem egészen a Balaton, a Villányi-hegység és a horvát Papuk-hegység is látható a torony tetejéről.

A Zengő-kilátó télen.
A 2020-ban elkészült Zengő-kilátó idén az Év kilátója lett. 
Fotó: Kacsúr Tamás /  MTI

A kilátó közelében olyan történeti érdekességek is felfedezhetők, mint a régi Zengővár romjai – egy középkori erődítmény maradványai, mely valószínűleg stratégiai szerepet töltött be már a római korban is.

Nem csak a csúcs éri meg a látogatást: az erdőkben átvágó turistajelzések több falut és kis települést érintenek, ahol érdemes megállni pihenni. Hosszúhetény maga is kedvelt úti cél üvegmúzeummal, tájházzal és pincefaluval, helyi vendéglátóhelyekkel és kávézókkal, illetve Püspökszentlászló felől a Mecsek gyönyörű arborétuma, a püspökszentlászlói arborétum is elérhető.

Kiknek ajánlható?

A Zengő ideális választás, ha szereted a természetet és a kihívást – nem egyszerű, de nem is extrém nehézségű túra. Családi kirándulásnak is alkalmas, de a gyerekek tempóját figyelembe véve érdemes több pihenőt tartani. A látványos kilátás, a történelmi rom és az erdei csend együttese ideális téli kirándulássá varázsolja a Zengő megmászását, amely egyike a Mecsek legszebb természetközeli élményeinek.

Nézd meg az alábbi kisfilmet is a Zengőről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu