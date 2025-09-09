Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Ádám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Villányi borvidék – ahol a bor nemcsak egy édes nedű, hanem valódi életérzés

szüret
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 16:45
belföldi utazásgasztronómiaborkóstoló
Pincék mélyén érlelt borok, napsütötte domboldalak és hamisítatlan vendégszeretet várja azokat, akik dél felé veszik az irányt. A Villányi borvidék nemcsak gasztronómiai élményekkel, hanem történelmi és kulturális kincsekkel is csábít.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Dél-Dunántúl lankás dombjai között, Pécstől alig egy órányi autóútra fekszik Magyarország egyik legkarakteresebb borvidéke: Villány. A település és a környékén elterülő falvak – Siklós, Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya, Villánykövesd – évszázadok óta nemcsak a szőlőművelés, hanem a gasztronómiai és kulturális élmények fellegvárai. Itt a bor nem csupán termék, hanem tradíció, identitás és vendégszeretet – egy pohárba zárt világ, amelynek ízeit a nap érlelte szőlő, a löszös talaj és a hagyományos kézművesség együttese formálja. A Villányi borvidéken kalandoztunk.

villányi borvidék, szőlőtőkék, présházak
A Villányi borvidék ma Magyarország egyik legkedveltebb gasztronómiai úti célja.
Fotó: Timmy.Tran photo

A Villányi borvidék múltja – rómaiak nyomában

A villányi szőlők története a római korig nyúlik vissza Baranyában, amikor Scarbantia (a mai Sopron) és Sopianae (Pécs) között futó kereskedelmi útvonal mentén a rómaiak már szőlőt telepítettek a déli lankákra. A török idők ugyan megtörték a fejlődést, de a XVIII. században betelepülő svábok új lendületet adtak a borászatnak – ők honosították meg a présházak jellegzetes stílusát, és ők fektették le a borvidék ma is meghatározó struktúráját. A XX. század második felében ugyan a szocialista téeszrendszer racionalizálta és uniformizálta a borkészítést, de a rendszerváltást követően fiatal borászok új generációja élesztette fel a minőségi borászatot.

borospince, hordók, Villány
A borászatnak itt kétezer éves tradíciója van, amely máig töretlen.
Fotó: berni0004

Villány mára nemcsak a portugieser, a kadarka és a kékfrankos otthona, hanem a bordeaux-i stílusú házasításoké is: cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot – ezek adják a borvidék testes, hosszú érlelésű vörösborainak gerincét. A borvidék zászlóshajója a Villányi Franc, amelyet az itt termelt cabernet franc szőlőből készítenek, és amely mára nemzetközi szinten is meghatározó pozíciót vívott ki magának.

Villánykövesd, pincesor, lender
A villánykövesdi pincesort már az esztétikai élmény miatt is érdemes felkeresni, de a boraik igazán emlékezetes ízorgiát nyújtanak.
Fotó: berni0004

Villány környékének nevezetességei és látnivalói

Villány nem csak a borokról szól – a táj, az építészet és a kulturális programok sokszínűsége önmagában is csábító. A villánykövesdi pincesor a magyar népi építészet élő emléke: hófehér, boltíves présházak sorakoznak egymás mellett, minden ajtó mögött más történet, más bor. A közeli Palkonya szinte festménybe illő település, apró templomával és domboldali pincéivel. A nagyharsányi szoborpark a kortárs művészet rajongóinak kínál meglepő élményt, míg a siklósi vár – a harkányi fürdőtől alig pár kilométerre – középkori hangulatával és izgalmas kiállításaival varázsol el.

Palkonya, Villányi borvidék, pincesorok, település légifotó
Palkonya festői települése is megér egy kirándulást.
Fotó: Istvan Csak

Az őszi szüreti időszak igazi ünnep a borvidéken: a fesztiválokon zenével, tánccal, helyi ételekkel és persze bőséges kóstolóval várják a látogatókat. A nyári időszakban pedig a Borzsongás, a Vörösbor Fesztivál vagy a kisebb pincekoncertek nyújtanak feledhetetlen gasztrokulturális élményeket.

Villány, főutca, éttermek sora
Villány főutcáján egymást követik a legfinomabb étkeket és legjobb villányi borokat kínáló éttermek, csárdák, pincészetek, borbárok.
Fotó: berni0004

Ebéd és borozás – 5 hely, amit nem érdemes kihagyni

  • Bock Óbor Étterem (Villány)

A Bock család neve összeforrt a villányi borászat újkori sikereivel. Éttermük nemcsak kiváló borlapot, hanem a régióra jellemző ízeket is kínál.

  • Mandula Étterem és Bor-Bár (Villány, Gere Attila Pincészete)

Fine dining villányi módra. A Mandula a Gere birtok elegáns étterme, ahol a modern magyar konyha és a csúcskategóriás borok találkoznak.

  • Sauska 48 (Villány)

A Sauska pincészet elegáns, mégis letisztult boraihoz tökéletesen illik éttermük kínálata. Modern, kreatív fogások, látványos tálalás, kifinomult borpárok – mindez a villányi dombok panorámájával fűszerezve.

  • Maul Zsolt Pincészete (Villánykövesd)

A kóstolóterem barátságos, családias, a Maul borok – különösen a syrah és a cabernet franc – karakteresek, izgalmasak. Hidegtálas borkóstolóval is várják a látogatókat.

  • Fülemüle Csárda (Palkonya)

Ha valami igazán autentikusra vágysz, irány a palkonyai Fülemüle! A házias ízek mellett a helyi kisebb pincészetek borai is megtalálhatók az itallapon.

Szársomlyó, szőlősorok, naplemente, Villányi borvidék
A Szársomlyó-hegy lábánál elterülő szőlősorok festői panorámát kínálnak, különösen naplemente idején.
Fotó: berni0004

Villány több, mint egy borvidék: élő örökség, gasztronómiai felfedezőút és a dél-dunántúli táj szívből jövő vendégszeretete egy helyen. Akár egy hosszú hétvégére, akár egy borral kísért kora őszi estéhez keresel úti célt, a Villányi borvidék települései mindig nyitott ajtókkal és telt poharakkal fogadnak – mert itt a bor nem csupán ital, hanem történet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu