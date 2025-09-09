A Villányi borvidék – ahol a bor nemcsak egy édes nedű, hanem valódi életérzés

A Dél-Dunántúl lankás dombjai között, Pécstől alig egy órányi autóútra fekszik Magyarország egyik legkarakteresebb borvidéke: Villány. A település és a környékén elterülő falvak – Siklós, Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya, Villánykövesd – évszázadok óta nemcsak a szőlőművelés, hanem a gasztronómiai és kulturális élmények fellegvárai. Itt a bor nem csupán termék, hanem tradíció, identitás és vendégszeretet – egy pohárba zárt világ, amelynek ízeit a nap érlelte szőlő, a löszös talaj és a hagyományos kézművesség együttese formálja. A Villányi borvidéken kalandoztunk.

A Villányi borvidék ma Magyarország egyik legkedveltebb gasztronómiai úti célja.

Fotó: Timmy.Tran photo

A Villányi borvidék múltja – rómaiak nyomában

A villányi szőlők története a római korig nyúlik vissza Baranyában, amikor Scarbantia (a mai Sopron) és Sopianae (Pécs) között futó kereskedelmi útvonal mentén a rómaiak már szőlőt telepítettek a déli lankákra. A török idők ugyan megtörték a fejlődést, de a XVIII. században betelepülő svábok új lendületet adtak a borászatnak – ők honosították meg a présházak jellegzetes stílusát, és ők fektették le a borvidék ma is meghatározó struktúráját. A XX. század második felében ugyan a szocialista téeszrendszer racionalizálta és uniformizálta a borkészítést, de a rendszerváltást követően fiatal borászok új generációja élesztette fel a minőségi borászatot.

A borászatnak itt kétezer éves tradíciója van, amely máig töretlen.

Fotó: berni0004

Villány mára nemcsak a portugieser, a kadarka és a kékfrankos otthona, hanem a bordeaux-i stílusú házasításoké is: cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot – ezek adják a borvidék testes, hosszú érlelésű vörösborainak gerincét. A borvidék zászlóshajója a Villányi Franc, amelyet az itt termelt cabernet franc szőlőből készítenek, és amely mára nemzetközi szinten is meghatározó pozíciót vívott ki magának.

A villánykövesdi pincesort már az esztétikai élmény miatt is érdemes felkeresni, de a boraik igazán emlékezetes ízorgiát nyújtanak.

Fotó: berni0004

Villány környékének nevezetességei és látnivalói

Villány nem csak a borokról szól – a táj, az építészet és a kulturális programok sokszínűsége önmagában is csábító. A villánykövesdi pincesor a magyar népi építészet élő emléke: hófehér, boltíves présházak sorakoznak egymás mellett, minden ajtó mögött más történet, más bor. A közeli Palkonya szinte festménybe illő település, apró templomával és domboldali pincéivel. A nagyharsányi szoborpark a kortárs művészet rajongóinak kínál meglepő élményt, míg a siklósi vár – a harkányi fürdőtől alig pár kilométerre – középkori hangulatával és izgalmas kiállításaival varázsol el.