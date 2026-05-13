Már májusban kinyitnak a pénztárak: íme a balatoni strandok 2026-os menetrendje

A tavaszi napsütés idén korán kicsalta az üzemeltetőket a partra, így a balatoni strandok 2026-os szezonja több északi parti településen már május közepén megkezdődik. Míg a legtöbb helyen a hivatalos, életmentő szolgálattal kiegészült időszak csak június közepén indul, a jegypénztárak és a bérletértékesítő pontok sok helyen már hetekkel korábban kinyitnak. Ez a korai kezdés kedvez azoknak, akik a tömeget elkerülve, már a pünkösdi időszakban vagy az első melegebb májusi hétvégéken élveznék a vízparti hangulatot.
Az északi part több meghatározó fürdőhelye is közzétette már a pontos dátumokat az idei balatoni szezonra.
Érdemes figyelni a kisebb településekre is:
A 2026-os év egyik legfontosabb híre a keszthelyi Helikon strand átalakulása. A városvezetés döntése alapján ez a népszerű fürdőhely idén májustól szabadstrandként üzemel tovább, így bárki díjmentesen veheti igénybe a szolgáltatásait. A többi fizetős strandon a felnőtt napijegyek ára jellemzően 1000 és 1800 forint között mozog.
Badacsonyban és Badacsonytomajon a hétköznapi 1500 forintos belépő hétvégén 1700 forintra emelkedik, míg Balatonakaliban 1800 forintot kérnek a felnőtt jegyért. Tihany továbbra is a kedvezőbb árú opciók közé tartozik a Sajkodi strand 800 forintos belépőjével, a Hajóállomási strandon pedig 1250 forintért váltható egyszeri belépésre jogosító jegy. A legtöbb helyen a gyermek, diák és nyugdíjas kedvezmények idén is érvényesek, a jegyárak pedig átlagosan 800 és 1200 forint között alakulnak ezekben a kategóriákban.
A technikai fejlesztéseknek köszönhetően a készpénzmentes fizetés immár alapelvárássá vált: szinte minden pénztárnál és a legtöbb büfében is használhatjuk bankkártyánkat vagy telefonunkat. A fizetős időszak kezdetéig a strandok többsége parkként funkcionál, tehát a mosdók és az öltözők korlátozottan állnak rendelkezésre, de a sétálás és a napozás már most is biztosított.
A biztonságos fürdőzés érdekében a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kijelölt strandokon a vízimentő szolgálat csak a hivatalos szezonkezdetkor – többnyire június közepén – áll munkába. Addig is érdemes figyelemmel kísérni az adott település önkormányzati hirdetményeit, mivel az időjárás függvényében a nyitási dátumok minimálisan módosulhatnak. Készüljünk fel a folyadékpótlással és a megfelelő napvédelemmel is, mert már a májusi napsütés is intenzív lehet.
