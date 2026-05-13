Már májusban kinyitnak a pénztárak: íme a balatoni strandok 2026-os menetrendje

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 13:45
Lassan itt az idő a csobbanásra: mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a tóparti szezonról. Készülj fel időben, hiszen a balatoni strandok 2026-ban több helyen a megszokottnál korábban várják a látogatókat.
A tavaszi napsütés idén korán kicsalta az üzemeltetőket a partra, így a balatoni strandok 2026-os szezonja több északi parti településen már május közepén megkezdődik. Míg a legtöbb helyen a hivatalos, életmentő szolgálattal kiegészült időszak csak június közepén indul, a jegypénztárak és a bérletértékesítő pontok sok helyen már hetekkel korábban kinyitnak. Ez a korai kezdés kedvez azoknak, akik a tömeget elkerülve, már a pünkösdi időszakban vagy az első melegebb májusi hétvégéken élveznék a vízparti hangulatot.

  • Korai szezonkezdés: több északi parti strand (pl. Csopak, Tihany) már május közepén kinyit, a bérletárusítás pedig szinte mindenhol elindult.
  • Változó árak: a felnőtt belépők jellemzően 1000 és 1800 forint között mozognak, de Keszthelyen a Helikon strand az ideiszezontól teljesen ingyenessé vált.
  • Fizetős időszakok: a legtöbb helyen június közepétől válik kötelezővé a jegyváltás, addig sok strand szabadon látogatható parkként üzemel.

Hogy lesz a balatoni strandok 2026-os menetrendje?

Az északi part több meghatározó fürdőhelye is közzétette már a pontos dátumokat az idei balatoni szezonra

  • Csopakon például május 23-án indul a hivatalos szezon, de a bérletvásárlásra már május elsejétől van lehetőség. 
  • Hasonló a helyzet Balatonalmádiban is, ahol a Wesselényi strand főbejáratánál szintén május elejétől válthatók meg az idei szezonra szóló belépők.
  • Tihanyban a Sajkodi strand május 15-től fogadja a vendégeket. 
  • A siófoki Nagystrand (Plázs) pedig május 22-én megnyitja kapuit a szórakozni vágyók előtt.

Érdemes figyelni a kisebb településekre is: 

  • Révfülöpön a Napfény strand már április legvégétől látogatható sétálójeggyel, a tényleges fürdőszezon pedig június 20-án veszi kezdetét.
  • Vonyarcvashegyen a gyereknap, azaz május 31. lesz a nagy pillanat: ekkor sportprogramokkal és családi eseményekkel egybekötött szezonnyitót tartanak.
A balatoni strandok többége már májusban kinyit, de az időjárás függvényében érdemes figyelni az önkormányzati hirdetményeket. 
Változások a jegyárakban és ingyenes lehetőségek

A 2026-os év egyik legfontosabb híre a keszthelyi Helikon strand átalakulása. A városvezetés döntése alapján ez a népszerű fürdőhely idén májustól szabadstrandként üzemel tovább, így bárki díjmentesen veheti igénybe a szolgáltatásait. A többi fizetős strandon a felnőtt napijegyek ára jellemzően 1000 és 1800 forint között mozog.

Badacsonyban és Badacsonytomajon a hétköznapi 1500 forintos belépő hétvégén 1700 forintra emelkedik, míg Balatonakaliban 1800 forintot kérnek a felnőtt jegyért. Tihany továbbra is a kedvezőbb árú opciók közé tartozik a Sajkodi strand 800 forintos belépőjével, a Hajóállomási strandon pedig 1250 forintért váltható egyszeri belépésre jogosító jegy. A legtöbb helyen a gyermek, diák és nyugdíjas kedvezmények idén is érvényesek, a jegyárak pedig átlagosan 800 és 1200 forint között alakulnak ezekben a kategóriákban.

A vízimentő szolgálat csak a hivatalos szezonkezdetkor, általában június közepén áll szolgálatba, ezért a biztonságos fürdőzés addig is elődleges szempont kell, hogy legyen. 
Szolgáltatások és fizetési lehetőségek a parton

A technikai fejlesztéseknek köszönhetően a készpénzmentes fizetés immár alapelvárássá vált: szinte minden pénztárnál és a legtöbb büfében is használhatjuk bankkártyánkat vagy telefonunkat. A fizetős időszak kezdetéig a strandok többsége parkként funkcionál, tehát a mosdók és az öltözők korlátozottan állnak rendelkezésre, de a sétálás és a napozás már most is biztosított.

A biztonságos fürdőzés érdekében a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kijelölt strandokon a vízimentő szolgálat csak a hivatalos szezonkezdetkor – többnyire június közepén – áll munkába. Addig is érdemes figyelemmel kísérni az adott település önkormányzati hirdetményeit, mivel az időjárás függvényében a nyitási dátumok minimálisan módosulhatnak. Készüljünk fel a folyadékpótlással és a megfelelő napvédelemmel is, mert már a májusi napsütés is intenzív lehet.

