Már májusban kinyitnak a pénztárak: íme a balatoni strandok 2026-os menetrendje

A tavaszi napsütés idén korán kicsalta az üzemeltetőket a partra, így a balatoni strandok 2026-os szezonja több északi parti településen már május közepén megkezdődik. Míg a legtöbb helyen a hivatalos, életmentő szolgálattal kiegészült időszak csak június közepén indul, a jegypénztárak és a bérletértékesítő pontok sok helyen már hetekkel korábban kinyitnak. Ez a korai kezdés kedvez azoknak, akik a tömeget elkerülve, már a pünkösdi időszakban vagy az első melegebb májusi hétvégéken élveznék a vízparti hangulatot.

Változó árak: a felnőtt belépők jellemzően 1000 és 1800 forint között mozognak, de Keszthelyen a Helikon strand az ideiszezontól teljesen ingyenessé vált.

Hogy lesz a balatoni strandok 2026-os menetrendje?

Az északi part több meghatározó fürdőhelye is közzétette már a pontos dátumokat az idei balatoni szezonra.

Csopakon például május 23-án indul a hivatalos szezon, de a bérletvásárlásra már május elsejétől van lehetőség.

A siófoki Nagystrand (Plázs) pedig május 22-én megnyitja kapuit a szórakozni vágyók előtt.

Érdemes figyelni a kisebb településekre is:

Révfülöpön a Napfény strand már április legvégétől látogatható sétálójeggyel, a tényleges fürdőszezon pedig június 20-án veszi kezdetét.

A balatoni strandok többége már májusban kinyit, de az időjárás függvényében érdemes figyelni az önkormányzati hirdetményeket.

Változások a jegyárakban és ingyenes lehetőségek

A 2026-os év egyik legfontosabb híre a keszthelyi Helikon strand átalakulása. A városvezetés döntése alapján ez a népszerű fürdőhely idén májustól szabadstrandként üzemel tovább, így bárki díjmentesen veheti igénybe a szolgáltatásait. A többi fizetős strandon a felnőtt napijegyek ára jellemzően 1000 és 1800 forint között mozog.