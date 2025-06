Megszavazták: íme Magyarország top 5 legjobb szabadstrandja

A legfrissebb szavazások és utazási oldalak értékelései alapján összegyűjtöttük azt az öt szabadstrandot, amelyeket idén, 2025-ben is bátran ajánlhatunk mindenkinek, aki szívesen fürdőzne ingyen vagy minimális belépődíjért, kiváló körülmények között.

Zamárdiban is működik egy szuper szabadstrand

Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Mutatjuk az 5 legjobb szabadstrandot!

Diási Játékstrand – Gyenesdiás

A Balaton nyugati partján fekvő Gyenesdiás már régóta a családosok kedvence, de az utóbbi években a Diási Játékstrand különösen nagy figyelmet kapott.2024-ben hivatalosan is a "Balaton Legjobb Strandjának" választották meg, és 2025 nyarán is valószínűleg töretlen lesz a népszerűsége.

A strand előnye, hogy egyszerre kínál modern szolgáltatásokat és természetközeli élményt: homokos part, sekély víz a gyerekeknek, jól felszerelt játszóterek, sportpályák, valamint kulturált öltöző- és zuhanyzóhelyiségek várják a látogatókat.

A tiszta víz, a gondozott zöldterület és az árnyékot adó fák miatt különösen jó választás egész napos kikapcsolódáshoz. Emellett gyakran szerveznek családi programokat, vizes vetélkedőket is.

Diási Játékstrand

Fotó: Keszey Ágnes / Zalai hírlap

Zamárdi Nagy Szabadstrand

Ha egy igazi klasszikus balatoni élményre vágyunk, akkor Zamárdi hatalmas szabadstrandja kihagyhatatlan.Közel 10 kilométer hosszú partszakasz áll a látogatók rendelkezésére, amelyet ingyenesen lehet igénybe venni. A partszakasz szinte végig homokos, gyerekekkel is ideális, mert a vízpart hosszú szakaszon sekély, így biztonságos a pancsolás. A strand mentén modern mosdók, szabadtéri zuhanyzók, játszóterek, röplabdapályák, kölcsönzők és vendéglátóhelyek sorakoznak. Aki szereti az aktív kikapcsolódást, az vízibiciklit, SUP-ot vagy kajakot is bérelhet.

A balatoni naplementék Zamárdiban különösen gyönyörűek, így akár egy esti fürdőzés is felejthetetlen élmény lehet.

A Zamárdi Nagy Szabadstrand nem véletlenül örvend nagy népszerűségnek

Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Tiszafüredi Szabadstrand – Tisza-tó

Nemcsak a Balaton, hanem a Tisza-tó is fantasztikus fürdőhelyekkel várja a nyaralókat.

Tiszafüreden az egyik legszebb és legjobban kiépített szabadstrand található, amely 2025 nyarára is számos fejlesztéssel újult meg.

A strand különlegessége a természetközeli hangulat: a homokos parton terülhetünk el a fák árnyékában, és közvetlen kapcsolatban lehetünk a környező élővilággal.

A partszakasz jól felszerelt: vannak kulturált mosdók, zuhanyzók, öltözők, valamint több büfé is működik a közelben.

A Tisza-tavi Ökocentrum közelsége miatt a fürdőzés mellett akár hajókirándulásokra, madármegfigyelésre is vállalkozhatunk.